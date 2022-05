Physiotherapie in Neuss: Krankengymnastik Beate Krueger-Georges hilft Ihnen, Ihre Lebensqualität zu verbessern

Leiden Sie unter Rücken-, Nacken- oder Beinschmerzen? Dann können Sie von einer Physiotherapie profitieren, die Ihnen dabei helfen kann, Ihre Mobilität und Flexibilität wiederzuerlangen.

Jeder, der schon einmal unter Schmerzen gelitten hat, weiß, wie lähmend diese sein können. Selbst einfache Tätigkeiten wie das Aufstehen aus dem Bett können zu einer großen Belastung werden. In der Krankengymnastik Beate Krueger-Georges in Neuss helfen erfahrene Physiotherapeuten den Patienten, ihre Mobilität wieder zu erlangen und ihre Lebensqualität zu verbessern. Die familiäre Atmosphäre in der Praxis sorgt dafür, dass sich die Patienten entspannt fühlen und sich ganz auf die Therapie einlassen können. Die Physiotherapeuten erarbeiten mit jedem Patienten einen individuellen Behandlungsplan, der auf seine Bedürfnisse eingeht. Ziel der Physiotherapie ist es, neben der Schmerzlinderung, weiteren Verletzungen vorzubeugen und den Patienten zu helfen, ihren vollen Bewegungsumfang wieder zu erlangen. Das Team der Krankengymnastik Beate Krueger-Georges setzt sich dafür ein, dass jeder Patient diese Ziele erreicht.

Individuelle Therapien von Top-Physiotherapeuten in Neuss. Die Praxis für Krankengymnastik Beate Krueger-Georges in Neuss hat es sich zur Aufgabe gemacht, individuelle Lösungen für jeden ihrer Patienten zu finden. Sie wissen, dass jeder Mensch einzigartig ist und damit auch seine Beschwerden. Deshalb legen sie großen Wert auf eine persönliche Betreuung. Das neunköpfige Expertenteam kümmert sich um das Wohlbefinden jedes einzelnen Patienten, indem es die Physiotherapie gezielt auf seine Beschwerden abstimmt. Mit den Profis der Praxis für Krankengymnastik Beate Krüger-Georges aus Neuss können Sie Ihre Mobilität und Unabhängigkeit zurückgewinnen. Nehmen Sie die fachkundige Unterstützung an und fühlen Sie sich wieder wohl in Ihrer Haut. Ganz gleich, ob Sie mit Schmerzen, eingeschränkter Mobilität oder anderen Beschwerden zu kämpfen haben, das Team der Krankengymnastik Beate Krueger-Georges entwickelt gemeinsam mit Ihnen einen Behandlungsplan, der Ihnen hilft, Ihre Lebensqualität zu verbessern.

Die Leistungen der Krankengymnastik Beate Krueger-Georges in Neuss im Überblick:

– Physiotherapie im orthopädischen u. unfallchirurgischen Bereich

– Neurophysiologische Behandlung n. Bobath

– Beckenbodengymnastik

– Manuelle Therapie

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Krankengymnastik Krueger-Georges

Frau Beate Krueger-Georges

Weinstockstraße 17

41466 Neuss

Deutschland

fon ..: +49 (0) 2131 / 46 66 30

fax ..: +49 (0) 2131 / 386 24 65

web ..: http://www.krankengymnastik-neuss.com

email : pr@deutsche-stadtauskunft.ag

Pressekontakt:

Krankengymnastik Krueger-Georges

Frau Beate Krueger-Georges

Weinstockstraße 17

41466 Neuss

fon ..: +49 (0) 2131 / 46 66 30

web ..: http://www.krankengymnastik-neuss.com

email : pr@deutsche-stadtauskunft.ag