Atlatos startet nach der Corona-Flaute durch

Nelly Konetzny übernimmt den Vertrieb

Die Atlatos GmbH wächst wieder und erweitert das Vertriebsteam

Runkel, 10. Mai 2022 Mit Nelly Konetzny startet Atlatos den ersten Schritt in der Vertriebsoffensive: „Wir haben die Corona-Flaute nun überstanden und lassen uns von weiteren potentiellen Krisen nicht aufhalten.“ sagt die Atlatos Geschäftsführerin Esther Stehning selbstbewusst. Das kann sie sich mit dem Blick auf die steigenden Buchungen auch erlauben. „Das Geschäft wächst spürbar und ich bin sehr zuversichtlich, dass die Zahlen von 2019 im nächsten Jahr auch wieder übertroffen werden.“

In diesem Schwung „back to travel“ konnte Atlatos Nelly Konetzny als Nachfolgerin von Michael Grumm gewinnen. Frau Konetzny übernimmt die Vertriebsverantwortung für den Norden Deutschlands. Sie verantwortet die Neukundenakquisition und die Ausweitung der Partnerschaften mit den Reisebüropartnern. Außerdem wird sie weiteren Vertriebsmitarbeitern, die bereits für diesen Sommer bei Atlatos in den Startlöchern stehen, den Weg ebnen und Ihnen mit ihrer langjährigen Erfahrung zur Seite stehen.

Nelly Konetzny ist „von der Pike auf“ mit der Reisebrache verwurzelt. Als gelernte Reiseverkehrskauffrau hat sie noch selbst Tickets manuell kalkuliert und ausgestellt. Nach dem Abschluss Ihres berufsbegleitenden Studiums war sie für Konzerne wie American Express und der Royal Bank of Scotland im Vertrieb von Reisebüro- und Reisezahlungskonzepten für Geschäftsreisen erfolgreich. Während Ihrer selbstständigen Tätigkeit der vergangenen Jahre gehörten der B2B Vertrieb und Trainings für Reisebuchungs- und Reisekostenabrechnungslösungen wie Concur, Amadeus-Cytric, KDSneo und MobileXpense zu Ihren Kernaufgaben.

„Ich freue mich sehr darauf, meine umfangreichen fachlichen und unternehmerischen Erfahrungen nun in die schlanken Strukturen von Atlatos einbringen zu können. Mit kurzen Wegen und nachhaltigem Geschäftsreiseverhalten bin ich überzeugt, dass wir gemeinsam einen Schnellstart nach Corona vorlegen werden. Wir laden alle Partnerbüros und Kunden ein, mit uns voranzugehen.“

Die Atlatos GmbH mit Hauptsitz in Runkel-Dehrn ist Anbieter von Software-Lösungen im Bereich Business Travel und – Reisekostenabrechnungsmanagement für Reisebüros und Unternehmen.

Mit dem Atlatos Profi Traveller wurde ein neues effizientes Travel Management System Unternehmen entwickelt, um Reisekosten nachhaltig zu senken. Unternehmen können einfach Hotels, Mietwagen, Flüge und Bahnfahrten unter Berücksichtigung der Unternehmensanforderungen online oder per App buchen. Alle Reiseprozesse der Firmenkunden werden ganzheitlich erfasst – vom Reiseantrag über die Reiseplanung und -buchung bis hin zu einer integrierten Reisekostenabrechnung. Der Atlatos Profi Traveller bietet dem Reisebüro als Ergänzung zu dem persönlichen Service eine effiziente Geschäftsreise-Lösung für mehr Kundenbindung.

Kontakt

Atlatos GmbH

Esther Stehning

Schloßstrasse 24

65594 Runkel-Dehrn

+ 496431 2124980

kontakt@atlatos.com

http://www.atlatos.com

