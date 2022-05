KRAUSE lädt zur LogiMAT 2022 ein

Steigtechnik-Spezialist bietet individuelle Zugänge und Sonderkonstruktionen

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause kann dieses Jahr vom 31. Mai bis 2. Juni die internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement LogiMAT auf dem Messegelände des Stuttgarter Flughafens endlich wieder stattfinden. Der hessische Steigtechnik-Spezialist KRAUSE als Hersteller individueller Zugänge zu Arbeitsplätzen, Maschinen und Regalen, Übergängen sowie Laufwegen über Transportstraßen darf dabei natürlich nicht fehlen. Neben dem breitesten Programm an Standard-Steigtechnik-Lösungen haben sich die Alsfelder auch auf die Planung und Herstellung individuell anpassbarer Sonderlösungen spezialisiert. Diese steigern Arbeitssicherheit und Effektivität und optimieren so die Prozesse im täglichen Arbeitsalltag.

Mit immer größeren und komplexer werdenden Maschinen, Förderanlagen und Verpackungsstraßen wird auch der Aufwand für Wartung und Reparaturen, um einen reibungslosen Betriebsablauf zu garantieren, immer aufwendiger. Die zurückzulegenden Wege und das Risiko für Arbeitsunfälle steigen linear mit der Größe der Anlagen. Durch KRAUSE-Sonderlösungen können diese Wege auf ein Minimum reduziert, Prozesse optimiert und die Arbeitssicherheit maximiert werden.

Abkürzungen für mehr Effektivität und Arbeitssicherheit

Moderne Verpackungsstraßen und Förderanlagen sorgen durch den Einsatz von Förderbändern für einen kontinuierlichen Materialfluss. Förderbänder, die nicht ohne weiteres überquert werden können und so zu weiten Wegen des Instandhaltungspersonals führen. Mit Überstiegen und Laufsteganlagen des hessischen Familienunternehmens mit 120-jähriger Tradition entstehen neue Wege, die die Effektivität der betroffenen Mitarbeiter um ein Vielfaches erhöhen. Ob aus Standardgrößen in Modulbauweise oder speziell auf die Anlage des Kunden optimiert, die Zeitersparnis ist förmlich spürbar und erhöht darüber hinaus auch die Arbeitssicherheit.

Für Arbeitsplätze mit Ecken und Kanten

Neben Überstiegen, Laufstegen und Brücken bietet KRAUSE in seinem Sonderlösungs-Portfolio Arbeitsplattformen in unzähligen Ausführungen an. Fest montiert oder fahrbar, mit fester Höhe oder auf Wunsch auch akkubetrieben höhenverstellbar. Welche Anforderungen die KRAUSE-Kunden auch haben, das Projektteam versetzt sich in ihre Lage, um die effektivste und sicherste Lösung zu finden und in bestehende Prozesse zu integrieren.

Mit diversen Möglichkeiten zur Konturanpassung können auch Maschinen und Förderanlagen mit ungeraden Konturen mit entsprechenden Lösungen ausgestattet werden. Die Auszüge können bei Bedarf entsprechend ausgefahren und nach Beendigung der Arbeiten wieder eingefahren werden. Somit wird ein Spaltmaß Null erreicht, was die Arbeitssicherheit weiter erhöht. Vom ersten Gespräch bis zur Abnahme der Konstruktion erhalten KRAUSE-Kunden alles aus einer Hand.

KRAUSE Steigtechnik zum Anfassen

Im Gepäck der Hessen befinden sich darüber hinaus weitere standardisierte Systemlösungen wie Podestleitern oder die fahrbare und höhenverstellbare Tankwagenleiter, die live am Messestand begutachtet und ausprobiert werden können.

Besucher der LogiMAT 2022 können sich in Halle 3, Stand C60 selbst ein Bild von den innovativen Lösungen der Marktführer für Vertikallogistik machen. Neben Produkten können sich die Messebesucher ebenfalls über Seminare und Produktprüfungen, bei KRAUSE „SafetyServices“ genannt, und die aktuellen Entwicklungen rund um Normvorgaben für Steigtechnik informieren.

Informationen zu Produkten, Dienstleistungen und die nächsten Messetermine erhalten Sie unter: https://www.krause-systems.de

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 100-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

Firmenkontakt

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Wolfgang Jung

Am Kreuzweg 3

36304 Alsfeld

+49 (0) 6631 / 795 – 0

jung@team-digital.de

http://www.krause-systems.de

Pressekontakt

team digital GmbH

Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

06641-9116511

jung@team-digital.de

https://www.team-digital.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.