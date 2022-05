Ethiopian Airlines feiert 25-jähriges Jubiläum der Star Alliance

Frankfurt am Main, 19. Mai 2022 – Ethiopian Airline zelebriert das 25-jährige Bestehen des weltweit größten Flugnetzwerkes gemeinsam mit allen Mitgliedsgesellschaften der Alllianz. Mit einer neuen Vision soll der Fokus auf Kundenerlebnisse, Loyalität und Technologie zukünftig verstärkt werden. Unter dem Markenslogan „Together. Better. Connected“ (z. Dt.: Gemeinsam. Besser. Verbunden) rückt Ethiopian Airlines die Kunden weiter in den Mittelpunkt der Reiseerlebnisse.

Anlässlich des Jubiläums stellt die Star Alliance und ihre Mitgliedsgesellschaften, wozu auch die Ethiopian Airline zählt, neue Kampagnen und Kundeninnovationen unter dem neuen Markenslogan „Together. Better. Connected“ vor. Das globale Netzwerk der Airline-Allianz steht für nahtlose Reiseerlebnisse und einzigartige Kundenbindungsangebote. Mit dem neuen zukunftsorientierten Markenslogan werden diese Eigenschaften mehr in den Fokus gestellt.

Firiehiwot Mekonnen, Area Manager für Deutschland und Europa der Ethiopian Airlines, blickt mit Stolz auf das Jubiläum: „Es ist eine große Ehre für uns, Teil eines weltweiten starken Netzwerks zu sein. Wir alle profitieren von den innovativen Impulsen, der Reichweite und den nahtlosen Verbindungen, die die Allianz schafft. Wir wünschen allen Mitgliedern der Star Alliance alles Gute zum Jubiläum.“

Die Star Alliance wurde 1997 von fünf Fluggesellschaften gegründet. Ethiopian Airlines trat der Allianz im Dezember 2011 als drittes afrikanisches Airline Mitglied bei.

Über Ethiopian Airlines

Ethiopian Airlines, die größte und eine der am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften Afrikas, begann ihren ersten Liniendienst 1946 von Addis Abeba nach Kairo. Heute bedient die Airline über 100 Destinationen rund um den Globus. Äthiopiens nationale Fluggesellschaft besitzt eine der modernsten Flotten Afrikas und ist Mitglied der Star Alliance. Ethiopian Airlines ist die erste afrikanische Fluggesellschaft, die Maschinen vom Typ Boeing 787 Dreamliner und Airbus A350 einsetzt. Ab Frankfurt fliegt die von Skytrax zertifizierte 4-Sterne Airline täglich nonstop über Nacht nach Addis Abeba und von dort weiter zu über 75 Zielen auf dem afrikanischen Kontinent.

Weitere Informationen unter www.ethiopianairlines.com

Firmenkontakt

KPRN Network GmbH

Julia Kleber

Hamburger Allee 45

60486 Frankfurt

+49 69 719136 – 0

accounting@kprn.de

http://www.kprn.de

Pressekontakt

KPRN Network GmbH

Pantea Khaledpour

Hamburger Allee 45

60486 Frankfurt am Main

+49 69 719136 – 0

khaledpour.pantea@kprn.de

https://kprn.de/

Bildquelle: Ethiopian Airlines