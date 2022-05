Höchste Auszeichnung beim Green Product Award: Biotaurus ist „Best of 2022“

Biotaurus, das bayerische Nachhaltigkeits-Startup, gewinnt den Green Product Award in der Kategorie ‚Konsumgüter & Körperpflege‘.

Die Biotaurus-Produkte, die natürliches Gärtnern ohne Chemie ermöglichen, überzeugten die Jury stark, so dass Biotaurus zudem als beste Marke in der Kategorie ‚Konsumgüter & Körperpflege‘ ausgezeichnet wurde. Mit innovativen Ansätzen und begeisternden Impulsen will Biotaurus zeigen, dass jeder etwas Gutes für sich und die Umwelt tun kann.

Der Green Product Award zeichnet seit 2013 Produkte und Dienstleistungen aus, die sich in Bezug auf Design, Innovation und Nachhaltigkeit hervorheben. Die diesjährige Preisverleihung fand am 18. Mai auf der Munich Creative Business Week statt und stellte ganz im Sinne des Green Future Clubs Business-Networking, Wissensaustausch und Nachwuchsförderung in den Mittelpunkt. Was alle Sieger des GP-Awards verbindet, ist das Wissen darum, dass Nachhaltigkeit kein Trend ist, sondern die Zukunft.

– Nachhaltig: einfache Lösungen, die Spaß machen. –

Die Biotaurus Bio-Dünger-Alternative für Zimmer- und Outdoor-Pflanzen ist perfekt für nachhaltiges Gärtnern und immer 100% bienenfreundlich. Hand in Hand mit der Natur lässt Biotaurus Pflanzen besser wachsen und aufblühen – und das ganz ohne Chemie. Alle Produkte sind biozertifiziert, vegan, tierversuchs- und gentechnikfrei sowie 100 % bienenfreundlich. – Ein Konzept, das überzeugt. Die Jury lobt:

„Nachhaltiges Urban Gardening und der Eigenanbau von Obst und Gemüse nach ökologischen Kriterien liegen hoch im Trend und die Fangemeinde wächst stetig. Um deren Anspruch an umweltfreundliche Düngung gerecht zu werden, ist der Bodenaktivator von Biotaurus die perfekte Alternative.“

Die 24-köpfige Experten-Jury hatte aus 1.500 Teilnehmern aus 56 Ländern zunächst 100 Nominierte und schließlich die Gewinner ausgewählt, wobei die Bewerbungen unter den Aspekten Design, Innovation & Nachhaltigkeit geprüft wurden. Biotaurus darf als eines von nur 12 Unternehmen den Titel „Best of 2022“ tragen.

„Vielen Dank an die Jury und alle Mitglieder des Green Product Awards, insbesondere an Nils Bader und sein Team. Plattformen wie diese ebenso wie unsere Community, unsere Partner und unser tolles Team motivieren uns dazu, weiterzumachen und zu einem nachhaltigeren Lebensstil zu inspirieren. Wir alle wissen, dass Nachhaltigkeit kein Trend ist, sondern die Zukunft. Also lasst uns gemeinsam etwas bewegen – denn die Welt braucht mehr Rebellen mit einem grünen Herzen und mit viel positiver Energie,“ bedankte sich Vanessa Hülse, Head of Marketing, stellvertretend für das Biotaurus-Team auf der Award-Zeremonie.

– Über den Award und den Green Future Club –

Der internationale Green Product Award zeichnet seit 2013 Produkte und Dienstleistungen aus, die sich in Bezug auf Design, Innovation und Nachhaltigkeit hervorheben. Der Award präsentiert 13 Kategorien – Architektur & Tiny Houses, Arbeitswelt, Beauty & Personal Care, Fashion, Gebäudekomponenten, Interior & Lifestyle, Kinder, Konsumgüter, Küche, Mobilität, Neue Materialien, Sport und Verpackung. Der Green Concept Award, der in Zusammenarbeit mit der IKEA Stiftung vergeben wird, prämiert ausschließlich Konzepte für nachhaltige Produkte & Services, die noch nicht auf dem Markt sind.

Ziel des Green Future Clubs ist es, Konsumenten und Industrie mit guten Beispielen zu inspirieren und den Teilnehmenden der Awards Feedback und Networking-Möglichkeiten zu bieten, damit alle Produkte (schneller) nachhaltig werden. Das jährlich erscheinende Green Trend Book zeigt jedes Jahr die kommenden nachhaltigen Trends und ausgezeichnete Einreichungen der Awards.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Biotaurus GmbH

Frau Andrea Ilsemann

Forststraße 2

85653 Großhelfendorf

Deutschland

fon ..: +49 151 52532680

web ..: http://www.biotaurus.com

email : presse@biotaurus.com

Die Biotaurus GmbH ist ein deutsches Start-Up aus Bayern. Das Erfolgsgeheimnis von Biotaurus sind seine Millionen lebenden Mikroorganismen. Die kleinen Helfer entfalten nicht nur eine große Wirkung, sondern sie sind auch vielseitig einsetzbar. Egal, ob als natürlicher Bodenverbesserer, Alternative für Bio-Dünger, biologischer Geruchs-Neutralisator oder sanfte Schimmelvorbeugung in Bad und Keller – Biotaurus wirkt langanhaltend, zu 100 Prozent natürlich und ohne Chemie.

Pressekontakt:

Biotaurus GmbH

Frau Andrea Ilsemann

Forststraße 2

85653 Großhelfendorf

fon ..: +49 151 52532680

web ..: http://www.biotaurus.com

email : presse@biotaurus.com