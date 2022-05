Chiptuning von Speed Buster: Bis zu 30 % mehr Motorleistung

Ihre Vorteile einer hochmodernen Tuningbox

Was ist Chiptuning von SPEED-BUSTER®?

Mit dem einzigartigen Chiptuning von Speed-Buster® haben Sie die Möglichkeit, die Motorleistung Ihres Fahrzeuges um bis zu 30 % zu steigern.

Die hochmoderne Tuningbox von Speed-Buster® ermöglicht es Ihrem Fahrzeug, mehr Leistung zu erlangen und sein volles Leistungspotenzial zu entfalten.

Worin liegt der Unterschied zwischen Chiptuning und einer Tuningbox?

Die Leistungsoptimierung von Speed-Buster® kommt in Form eines Zusatzsteuergeräts. Dieses Steuergerät wird zwischen die Motorsteuerung und die Sensoren Ihres Fahrzeuges geschaltet. Dem gegenüber steht das klassische Chiptuning.

Hierbei wird durch einen direkten Eingriff in die Motorsteuerung und die Elektronik des Fahrzeugherstellers die Software des Herstellers abgeändert oder überschrieben.

Grundsätzlich erfolgt bei beiden Ansätzen die Leistungssteigerung über eine Optimierung der elektronischen Signale. Microprozessorgestützte Echtzeit-Datenverarbeitung und fahrzeugspezifische Kennfelder optimieren diverse Parameter wie Einspritzmenge, Ladedruck etc.

Diese Faktoren sorgen dafür, dass sich das Drehmoment steigert. Dadurch genießen Sie eine Motorleistung um bis zu 30 % höher als vom Hersteller vorgesehen. Je nach Fahrweise können Sie durch die effizientere Kraftstoff-Ausnutzung eine Einsparung im Verbrauch von ca. 0,8l/100 km erzielen.

Durch die Optimierung diverser Sensordaten ist eine Steigerung der Leistung um bis zu 30 % möglich. Dank des erhöhten Drehmoments ist eine Spritersparnis von bis zu 15 % möglich. Original Hersteller-Stecker und ein wasserdicht vergossenes Gehäuse sorgen für leichte Montage und langfristige Zuverlässigkeit.

Dank der integrierten Multi-Kanal Boxen, die mit modernen Mikroprozessoren ausgestattet sind, werden die Daten von bis zu acht Sensoren in Echtzeit verarbeitet, neu berechnet und an das Motorsteuergerät weitergeleitet. Durch diese Neuberechnung der Kenndaten werden simultan mehrere Motor-Parameter optimiert.

Alle SPEED-BUSTER® Chiptuning-Boxen sind mit speziell entwickelten Kennfeldern ausgestattet, die genau auf den jeweiligen Fahrzeugtyp abgestimmt sind. Unsere Tuning-Entwickler ermitteln in aufwendigen Prüfstands-Messungen und Testfahrten die für jedes Fahrzeug idealen Einstellungen. Die reine Steckverbindung ohne Löten ermöglicht rückstandslosen Ausbau.

Das SPEED-BUSTER® Chiptuning-Kit ist danach wiederverwendbar. Beim Einbau ist kein Eingriff ins original versiegelte Motorsteuergerät notwendig, die werksseitig eingestellten Hersteller-Parameter bleiben erhalten. Nach Ausbau des Tuning-Kits ist das Fahrzeug wieder vollständig im Serienzustand.

Wie funktioniert die Tuningbox von SPEED-BUSTER®?

Viele Hersteller gehen mittlerweile dazu über, ein und denselben Motor mit verschieden Leistungsstufen zu verkaufen. Das bedeutet, dass nur die auf dem Steuergerät befindliche Software für die tatsächliche Leistungsentfaltung verantwortlich ist. An diesem Punkt setzt die Tuningbox von Speed-Buster an.

Sie stellt Ihnen die Mehrleistung des stärkeren Models zur Verfügung und das zum Bruchteil des Preises, den Sie beim Händler bezahlen würden.

Auch bei hochmotorisierten Fahrzeugen beinhaltet der Motor noch signifikante Leistungsreserven, um den weltweiten Absatzmärkten mit unterschiedlichen Luftdrücken, Grenzwerten für Abgase und Spritunterschieden gerecht zu werden.

Wo ein Großteil der am Markt vertretenen Tuningboxen noch mit 1-2 Kanal-Systemen arbeitet, entwickeln wir bereits die Zukunft. Für ausgewählte Fahrzeuge sind hier bereits 5 Kanal-Systeme verfügbar, die den üblichen Leistungssteigerungen entwicklungstechnisch um Jahre voraus sind.

15 % Kraftstoffverbrauch sparen – dank der Speed-Buster Chiptuning Box

Wie funktioniert ein sparsamer Kraftstoffverbrauch mit der Chiptuning Box?

Jeder Verbrennungsmotor hat seinen besten Wirkungsgrad auf oder nahe der Linie des maximalen Drehmoments.

Das bedeutet für Sie ganz einfach gesagt: Der höchste Gang, in dem die gewünschte Leistung noch erbracht werden kann, ist auch der sparsamste in puncto Kraftstoffverbrauch.

Ein Beispiel:

Nehmen wir an, Sie haben 6 Gänge an Ihrem Fahrzeug und fahren entspannt 50 km/h im sechsten Gang. Dann sparen Sie Kraftstoff beim Fahren. Mit der Speed-Buster Chiptuning Box können Sie diesen Effekt auch in den unteren und mittleren Bereichen des Drehmoments erreichen.

Wie funktioniert das genau?

Die Speed-Buster Chiptuning-Box hebt das zur Verfügung stehende Drehmoment im unteren und mittleren Drehzahlbereich so an, dass ein früheres Hochschalten der Gänge, aber auch ein kontinuierliches Fahren in niedrigen Drehzahlen ohne Probleme möglich ist.

Aus den früheren Schaltzeitpunkten, zusammen mit einem optimierten Wirkungsgrad des Verbrennungsmotors, ergibt sich ein deutlich niedriger Kraftstoffverbrauch. Insgesamt sprechen die Tests und Erfahrungen unserer Kunden von einem Kraftstoffersparnis um bis zu 15 %. Somit amortisiert sich der Kauf der Multi-Kanal-Chiptuning-Box schon nach ca. 1,5 Jahren.

Die Steigerung der Motorleistung ist bei SPEED-BUSTER® gleichzeitig mit einer Senkung des Kraftstoffverbrauchs verbunden. Ein zusätzlicher Faktor, der die Vorzüge des Chiptuning weiter untermauert.

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Leistungssteigerung. Ganz einfach: Mit nur einem Klick ist Ihr Fahrzeug wieder im Serienzustand. Für Fahrten im Winter, bei Glatteis oder extremen Straßenbedingungen ist der Serienzustand Ihres Fahrzeuges besser geeignet. Auch Fahranfängern empfehlen wir, im Serienzustand zu fahren.

So einfach geht die Installation Ihrer Speed-Buster Chiptuning Box

Durch die individuell abgestimmten Plug-and-play Systeme ist der selbstständige Einbau unserer Elektroniken in nur wenigen Minuten möglich. Sollte es Ihnen dennoch lieber sein, bauen wir Ihnen die Tuning-Elektroniken auch sehr gerne bei uns vor Ort in Sinzig ein.

Kontaktieren Sie dafür einfach unser Support-Team, und wir werden kurzfristig für Sie einen passenden Termin finden. Selbstverständlich übernehmen unsere Kfz-Meister nicht nur den Ein-, sondern auch den rückstandslosen Ausbau unserer Elektroniken hier vor Ort.

Unsere Speed-Buster® Chiptuning Motorgarantie

– 2 Jahre Motorgarantie inklusive

– Bis zu 5.000 € im Schadenfall

– Kein Abzug einer Selbstbeteiligung

– Alle wichtigen Motorkomponenten abgedeckt

– Greift auch, wenn die Herstellergarantie erloschen ist

High Tech aus Deutschland: Speed-Buster® ist Technologieführer

Unsere Ingenieure sind seit über 20 Jahren auf die Entwicklung von Leistungselektroniken spezialisiert. Durch das über Jahrzehnte aufgebaute Know-how sind wir in der Lage, die Standards der Automobilbranche nicht nur einzuhalten, sondern sogar zu übertreffen.

Mit mehr als 1.000.000 absolvierten Testkilometer sind unsere Elektroniken den höchsten Qualitätsansprüchen gewachsen. Aus diesem Grund können wir allen Kunden eine kostenlose Motorgarantie zu Ihrem Chiptuning mit anbieten.

Überzeugen Sie sich von Speed Buster®:

– über 250.000 Module

– mehr als 3.000 Autos im Programm

– Weltweites Händlernetzwerk

– 1.000.000 Testkilometer für Ihre Sicherheit

– über 20 Jahre Erfahrung

– Adrenalin & starker Motor inklusive

MAXIMALE BESCHLEUNIGUNG AUF KNOPFDRUCK!

LEISTUNGSSTEIGERUNG MIT CHIPTUNING VON SPEED-BUSTER

Kontakt

Chiptuning.shop

Wolfgang Ehlert

Mosaikweg 18

53489 Sinzig

+49 (0) 26 42 – 999111

info@speed-buster.de

https://www.chiptuning.shop/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.