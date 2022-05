Zwei digitale Badezimmeruhren von infactory

Informieren über die Uhrzeit und das Raumklima im Bad

infactory Digital-Badezimmer-Uhr, Thermo-/Hygrometer, LCD, Saugnapf, Timer, IP54

– LCD-Display mit Uhrzeit-, Kalender-, Luftfeuchtigkeits- und Temperatur-Anzeige

– Ideal für Badezimmer und andere Feuchträume

– Komfortzonen-Indikator mit automatischer Bewertung der Raumluft

– Zur Befestigung an der Wand oder zum Aufstellen mittels Ständer

– Timer-Funktion mit Alarmton

Die Zeit auf einen Blick ablesen: Dank der großen Anzeige erkennt man die Zahlen auf dem übersichtlichen LCD-Display auch aus großer Entfernung. So hat man die genaue Uhrzeit immer im Blick. Und für knappe Zeitfenster oder zum Lüften stellt man sich ganz einfach den integrierten Timer!

Mit der digitalen Badezimmer-Funk-Wanduhr von infactory hat man immer die Übersicht über wichtige Informationen: Dank integriertem Thermometer weiß man auch sofort, wie warm es im jeweiligen Raum ist. Mit dem Hygrometer ist man sogar über die Luftfeuchtigkeit informiert. Zusätzlich zeigt die Uhr Datum und Wochentag an.

Einfach und flexibel aufhängen oder -stellen: Mit dem großen Saugnapf an der Rückseite lässt sich die Uhr an jeder glatten Wand befestigen. Oder man hängt sie mit der Öse an einen Nagel oder Haken. Dank Standfuß stellt man sie auch auf einer Ablage oder in einem Regal auf.

– Digitale Badezimmer-Uhr mit Timer, Uhrzeit-, Temperatur-, Luftfeuchtigkeits-, Datums- und Wochentags-Anzeige

– Große Uhrzeit-Anzeige in Stunden, Minuten und Sekunden (umschaltbar 12-/24-Stunden-Modus)

– Integriertes Hygrometer mit Komfortanzeige (LOW, OK, HIGH)

– Integriertes Thermometer: Temperatur-Anzeige wahlweise in °C / °F

– Temperatur-Messbereich: -10 °C bis +50 °C

– Luftfeuchtigkeit-Messbereich: 1 % – 99 %

– Kalender-Funktion mit Anzeige von Datum und Wochentag (einstellbar in 7 Sprachen: deutsch, englisch, italienisch, französisch, niederländisch, spanisch, dänisch)

– Timer-Funktion mit Alarmton: 1 – 99 Minuten einstellbar

– Einfache Einstellung über 3 Tasten auf der Vorderseite

– Befestigung mit Saugnapf (für alle glatten Oberflächen wie z.B. Fliesen und Glas), Wandnagel oder Ständer zum Hinstellen

– Spritzwassergeschütztes Gehäuse: IP54

– Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße: 110 x 106 x 28 mm, Gewicht: 107 g

– Digitale Badezimmer-Uhr inklusive deutscher Anleitung

-EAN: 4022107391795

Preis: 14,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7103-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7103-3044.shtml

infactory Digitale Bad-Funk-Wanduhr mit Thermometer, Alu, Saugnäpfe, IP24

– Ideal für Bad, Küche & Co.

– Digitale Uhrzeit- und Temperatur-Anzeige

– Kalender-Funktion mit Datum und Wochentag

– Edler Rahmen aus gebürstetem Aluminium

– Einfache Befestigung mit Saugnäpfen oder Aufhänge-Öse

– Automatische Uhrzeit-Einstellung durch DCF77-Funk-Empfänger

Die Zeit auf einen Blick ablesen: Dank der großen Anzeige erkennt man die Zahlen auf dem übersichtlichen LCD-Display auch aus großer Entfernung. So hat man die genaue Uhrzeit immer im Blick.

Auf die Sekunde, immer genau: Dank Funk-Empfang sieht man immer die absolut korrekte, sekundengenaue Uhrzeit. Und man braucht die Uhr niemals nach- oder umzustellen! Auch das lästige Umstellen auf Sommer- oder Winterzeit entfällt.

Mit der digitalen Badezimmer-Funk-Wanduhr von infactory hat man immer die Übersicht über wichtige Informationen: Dank integriertem Thermometer weiß man auch sofort, wie warm es im jeweiligen Raum ist. Zusätzlich zeigt die Wanduhr Datum und Wochentag an.

Fügt sich perfekt in jedes Bild: Das runde, elegante Gehäuse aus gebürstetem Aluminium bringt den Stil klassischer Uhren mit modernster Digitaltechnik zusammen. So passt die Uhr in so gut wie jedes Ambiente – ob im Bad, in der Küche, in Wohnräumen oder im Arbeitszimmer.

– LCD-Funk-Wanduhr mit Jumbo-Uhrzeit, Temperatur-, Datums- und Wochentags-Anzeige

– Große Uhrzeit-Anzeige in Stunden, Minuten und Sekunden (umschaltbar 12-/24-Stunden-Modus)

– Immer auf die Sekunde genau: automatische Uhrzeit-Einstellung per DCF77-Funksignal, mit Umstellung von Winter- und Sommerzeit

– Integriertes Thermometer: Temperatur-Anzeige auf 0,1 °C genau, wahlweise in °C / °F

– Temperatur-Messbereich: -9,9 ° bis +50 °C

– Kalender-Funktion mit Anzeige von Datum und Wochentag (einstellbar in 7 Sprachen: deutsch, englisch, italienisch, französisch, niederländisch, spanisch, dänisch)

– Einfache Einstellung über 5 Tasten auf der Rückseite

– Uhrzeit bei fehlendem Funk-Empfang auch manuell einstellbar

– Runder Design-Rahmen aus gebürstetem Aluminium

– Einfach anzubringen mit 4 großen Saugnäpfen (für alle glatten Oberflächen wie z.B. Fliesen und Glas), per Aufhänge-Öse oder zum Aufstellen

– Spritzwassergeschütztes Gehäuse: IP24

– Stromversorgung: 1 Batterie Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen)

– Maße (Ø x T): 172 x 65 mm, Gewicht: 370 g

– LCD-Funk-Wanduhr inklusive deutscher Anleitung

-EAN: 402210739180

Preis: 22,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7104-625

Presseinformation mit Bilderlilnks: https://magentacloud.de/s/mibYBKcXy7a4Pn9

