Anwenderbericht QuintaMed

Akademie QuintaMed – Hettlingen, Schweiz

Die Akademie QuintaMed bildet Naturheilpraktiker in Traditioneller Europäischer Naturheil-kunde aus. Dabei werden Themen behandelt, wie z.B. Phytotherapie, Ernährungsberatung, Lymphdrainage, Hydrotherapie, Schröpfen und viele mehr. Neben einzelnen Weiterbildungs-maßnahmen werden berufsbegleitende Langzeit-Ausbildungen angeboten.

Bereits seit 2002 hat die Akademie unter der Leitung von Heide-Dore Bertschi-Stahl viele Naturheilpraktiker auf dem Weg zum eidgenössischen Diplom begleitet.

Ausgangslage und Softwareeinführung

Das Ziel der Einführung einer neuen Software war die Ablösung der bisherigen Tools zur Se-minarverwaltung, die keine zentrale Datenhaltung und kaum Möglichkeiten der Automatisie-rung boten. Damit sollten Prozesse optimiert und letztlich Zeit bei der Seminarorganisation eingespart werden. Das dies gelungen ist, zeigt das Fazit von Sabrina Lange von QuintaMed: „Wir sparen bestimmt 50% der Zeit durch den Einsatz der Software.“

Eine Besonderheit in diesem Projekt, war die Implementierung des QR-Codes, der in der Schweiz auf allen Rechnungen vorgeschrieben ist. Mit Hilfe dieses Codes können Rechnun-gen von den Rechnungsempfängern digital verarbeitet werden. Der Code wird jetzt von der evidenz-Software vollautomatisch generiert und in alle Rechnungen eingefügt, egal ob Print oder PDF-Versand.

Damit alle Seminardaten nur noch an einer Stelle in der evidenz Software gepflegt werden müssen, wurde das Online-Buchungssystem in die Webseite eingebettet. Es hält dort das Se-minarangebot in Echtzeit aktuell und nimmt Teilnehmer-Anmeldungen entgegen.

Bei QuintaMed gibt es auch Mitarbeiter, die keinen Zugriff auf evidenz haben. Um diesen Personen Zugang zu den Seminarterminen und dem aktuellen Anmeldestand zu ermöglichen, wird die Outlook-Schnittstelle von evidenz verwendet. Über einen zentralen Outlook-Kalender sind diese Daten komfortabel im Zugriff.

Neben den Seminarterminen synchronisiert die Schnittstelle auch E-Mails zwischen Outlook und evidenz, so dass in evidenz immer die komplette Mail-Korrespondenz verfügbar ist.

Kundenmeinung

„Der Einsatz von evidenz erleichtert uns das Leben ungemein und kann dank der guten Zu-sammenarbeit mit der Firma evidenz für so gut wie alle Belange unseres Schulalltags einge-setzt werden.“

Sabrina Lange, Schulleiterin QuintaMed GmbH

