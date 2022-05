Der Energie und Lebensfreude Kongress startet! [Online & kostenlos]

Der große Energie und Lebensfreude Kongress findet statt; Gratis & Online vom 20. bis 29. Mai 2022

FINDE ZU EINEM GESUNDEN, GLÜCKLICHEN UND ERFÜLLTEN LEBEN

10 Tage – 27 Expert:innen-Interviews

Alles im Universum ist laut Nikola Tesla eine Kombination aus Energie, Frequenzen und Schwingungen. Doch was passiert, wenn die Frequenzen und Schwingungen z.B. durch Dauerstress kontinuierlich niedrig sind? Wir leiden folglich unter mangelnder Energie, sind andauernd müde und unmotiviert. Langfristig können auch andere physische und psychische Probleme wie Depressionen die Folge sein.

Martin Krowicki hat in seiner Vergangenheit erfahren, wie wichtig es ist, seinen Körper in eine hohe Schwingung zu bringen und somit endlich wieder an Lebensfreude zu gewinnen. Mit Unterstützung des Medumio Teams hat er einen umfangreichen Kongress auf die Beine gestellt, den wirklich jeder gesehen haben sollte! In Zeiten des Elektroautos können ein paar Prozent mehr Akku-Leistung wirklich niemand schaden 😉

Melde Dich jetzt zum Energie und Lebensfreude Kongress an, denn bereits am 20.05.2022 geht es los!

Warum Du unbedingt teilnehmen solltest?

? Erfahre, welche Energieräuber sich in Deinem Alltag verstecken und wie Du Dich von unnötigen Umweltbelastungen und Stressoren befreist.

? Lerne, wie Du Schritt-für-Schritt, mithilfe ganzheitlicher Methoden der Medizin und Naturheilkunde zielgerichtet zu mehr Gesundheit gelangst.

? Verstehe, warum Du aktuell noch auf der Bremse stehst und was Deinen Energiestoffwechsel aktuell noch blockiert.

? Finde heraus, was wichtige Schlüsselstellen für Dein Energielevel sind und tauche in die Welt der Mitochondrien und Hormone ein.

? Durchschaue die Geheimnisse der Menschen, die jeden Tag 100% geben können und vor Vitalität und Produktivität strotzen.

? Entdecke, wie Lebensfreude durch einen ganzheitlichen Ansatz aus Bewegung, Mindset, Ernährung und Vitalstoffen entfacht werden kann.

? Begreife, wie Du auch Deinen liebsten Menschen mit dem Wissen dieses Kongresses helfen kannst und auch ihre Energie weckst

? Sei dabei, wenn sich eine Community aus über 10.000 Menschen auf den Weg zu mehr Energie und Lebensfreude macht.

Und so einfach funktioniert der „Energie und Lebensfreude Online Kongress“

Melde Dich einfach zum kostenfreien Kongress mit Deiner E-Mail-Adresse an.

Ab dem 20.05.2022 bekommst Du jeden Tag eine E-Mail mit den wichtigsten Informationen und Links zu den Experten-Interviews des Tages.

Zum Anschauen brauchst Du nur Deinen PC, ein Tablet oder Dein Smartphone – ganz einfach, ohne zusätzliche Software.

