Dr. Reuter IR: Evolution Energy schließt Abnahmevertrag mit chinesischem Graphit-Produzenten

Evolution Energy Minerals hat eine bindende Offtake-Vereinbarung mit dem chinesischen Graphit-Produzenten Yichang Xincheng Graphite abgeschlossen. Demnach wird der neue Partner einen Teil der Produktion zu Marktpreisen abnehmen. Im Gegenzug wird Evolution Energy Minerals dadurch einen signifikanten Teil der Finanzierungskosten für die eigene Mine in Tansania erhalten, was auch den Aktionären zugutekommt.

Evolution Energy Minerals hat einen wichtigen Schritt Richtung Produktion und Verkauf seines Graphits von seinem Chilalo-Projekt in Tansania gemacht. Das australische Unternehmen konnte ein bindendes Offtake-Agreement, also eine Abnahmevereinbarung, mit dem chinesischen Graphitkonzern Yichang Xincheng Graphite Co Ltd, kurz YXGC, schließen. Demnach wird der chinesische Partner 30.000 Tonnen pro Jahr an Material für mindestens die ersten drei Jahre des Abbaus abnehmen. Mit der Abnahmevereinbarung wird etwa die Hälfte der hochgradigen Graphit-Produktion und assoziierten Graphitprodukten abgenommen. Laut Angaben von Evolution Energy Minerals entspricht die Menge etwa 70 Prozent der prognostizierten Einnahmen über diese drei Jahre.

Damit mündet die langjährige Zusammenarbeit zwischen Evolution Energy Minerals und YXGC in einen ersten Abnahmevertrag. Damit einher geht ein deutlicher Fortschritt bei einer Finanzierung des Minenbaus. Denn im Rahmen einer Abnahmevereinbarung wird üblicherweise auch ein Finanzierungspaket geschnürt. Finanzielle Details nannte Evolution Energy Minerals dazu nicht, jedoch bestätigte Evolution Energy-Manager Phil Hoskins, dass durch den Vertrag ein „signifikanter“ Beitrag zur Finanzierung geleistet werden wird. Dies ist entscheidend, denn so wird im Rahmen des Minenbaus eine zu hohe Verwässerung der bestehenden Aktionäre des Unternehmens vermieden.

Mit dem Offtake-Agreeement geht auch ein nun vorgegebener Zeitplan für den Produktionsstart auf Chilalo einher. Evolution Energy Minerals hat bis zum Jahresende 2022 Zeit, die wichtigsten Finanzierungsfragen zu klären und den Bau anzuschieben. Laut Vereinbarung muss dann bis zum 31. März 2024 mit dem Abbau und der Produktion der Graphitprodukte begonnen werden. Die erste Lieferung von Graphit-Konzentrat an YXGC muss ebenfalls bis zum 31. März 2024 erfolgt sein. Die Chinesen mit Sitz in Yichang gehören weltweit zu den führenden Verarbeitern von Graphit-Produkten und vertreibt das Material sowohl in Europa als auch in Asien und Nordamerika. Der Verkauf wird dabei zu Marktpreisen abgewickelt, es gilt dann der zu Quartalsgewinn geltende Preis.

Neben dem chinesischen Partner arbeitet Evolution Energy Minerals an weiteren Vertriebsvereinbarungen für Graphite Flakes, dass bei Batterieproduzenten verwendet werden soll. Hier könnte es kurzfristig eine Meldung zum Abschluss der Gespräche geben. Daneben wird man demnächst einen Berater für die Finanzierung der Mine bekannt geben. Nicht zuletzt soll die bestehende Machbarkeitsstudie für den Minenbau, die Definitive Feasibility Study, aktualisiert werden. Das Ziel des Managements ist es, noch in diesem Jahr mit dem Bau zu beginnen.

Die bisherige Machbarkeitsstudie sieht ein Minenleben von 18 Jahren vor. Insgesamt 87 Mio. US-Dollar werden für den Bau nötig sein, wobei 15 Prozent als Puffer bereits berücksichtigt wurden. Damit kommt die Chilalo-Mine auf eine Payback-Zeit von 3,4 Jahren nach Steuern. Das Management rechnet demnach mit einem durchschnittlichen EBITDA pro Jahr von 73 Mio. US-Dollar. Zum Vergleich: Der aktuelle Börsenwert des Unternehmens kommt an der Heimatbörse in Australien auf rund 78 Mio. AUD, was umgerechnet etwa 54 Mio. US-Dollar entspricht. Die Aktie konnte sich im aktuell schwierigen Marktumfeld einigermaßen gut halten und notiert nur wenige Cent unter dem Jahreshoch. Vor allem die Bekanntgabe der Offtake-Vereinbarung dürfte die Zuversicht der Aktionäre gestärkt haben. Zumal hier auch die langfristigen Aussichten eine wichtige Rolle spielen. Graphit wird immer stärker aus der Batterieindustrie nachgefragt, die wiederum von der Elektrifizierung des Autoverkehrs profitiert. So geht Benchmark Minerals davon aus, dass die Graphitnachfrage bis 2030 auf rund 4,5 Mio. Tonnen steigen wird – das entspricht dem 4,5fachen der Nachfrage aus 2021.

Das Marktkapital beträgt 32,34 Millionen EUR. Die Aktie hat die ISIN: AU0000180200.

Evolution Energy Minerals Limited

ISIN: AU0000180200

www.evolutionenergyminerals.com.au/

Land: Australien

Disclaimer/Risikohinweis

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von Evolution Energy Minerals Limited können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://evolutionenergyminerals.com.au/investor-dashboard/ heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der Evolution Energy Minerals Limited vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Interessenkonflikte: Mit der Evolution Energy Minerals Limited existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Evolution Energy Minerals Limited Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Evolution Energy Minerals Limited sind nicht im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations.



