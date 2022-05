Softwareentwicklung mit Weitblick

Der Augsburger Softwarehersteller baramundi bezieht seinen neuen Hauptsitz „SoftwareFactory“ im Augsburg Innovationspark

Augsburg, 17. Mai – Die Belegschaft der baramundi software AG zieht nach zwei Jahren Bauzeit in ihren neuen Hauptsitz im Augsburg Innovationspark ein. Der Neubau ist eine Reaktion auf das starke, jährlich durchschnittlich 20-prozentige Wachstum des Unternehmens. Der Standort wurde auch gewählt, um dort die Vorteile der Vernetzung mit Forschung und Lehre zu nutzen. Die SoftwareFactory bietet den Mitarbeitern:innen moderne Arbeitsumgebungen nach dem New Work Concept mit Multispace Office, Sportraum, Dachterrasse mit Grillküche, Mitarbeiterrestaurant sowie einem öffentlich zugänglichen Cafe.

Die baramundi software AG feiert die Fertigstellung ihrer neuen Unternehmenszentrale an der Forschungsallee im Innovationspark Augsburg. Auf 7.754 m² BGF verteilen sich dort über vier Stockwerke Büroflächen, Schulungsräume, Meetingräume, ein Mitarbeiterrestaurant, ein Cafe, ein Sportraum sowie eine Dachterrasse mit Grilltheke und Blick auf die Alpen. Das Gebäude bietet so Platz für bis zu 350 Mitarbeiter:innen. Dazu kommen 5.484m² BGF der zwei Untergeschosse, die Platz für Tiefgaragenstellplätze und Lagerräume bieten. Das neue Gebäude ist eine Investition von rund 30 Millionen Euro durch den Bauherrn der Wittenstein Immobilien GmbH.

Nachhaltiges Wachstum

Im Hinblick auf das starke Wachstum, den damit einhergehenden steigenden Platzbedarf und die regionale Verbundenheit zur Stadt Augsburg war der Bau im Innovationspark der nächste logische Schritt für baramundi. Darüber hinaus bietet das neue Gebäude dem Softwarehersteller die Gelegenheit, eine ganz auf die Bedürfnisse seiner Angestellten zugeschnittene, moderne Arbeitswelt zu schaffen nach dem New Work Konzept. Das von HENN Architekten erstellte Konzept steht dabei ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit: KfW-Effizienzstandard 55, ein begrüntes Dach mit einer Photovoltaikanlage und Ladestationen für Elektroautos sind einige der offensichtlicheren Bestandteile. Im Inneren präsentiert sich die ausgeklügelte Architektur mit einem Lichthof, um welchen sich die Haupttreppe wie ein roter Faden vom Erdgeschoss bis ins dritte Obergeschoss zieht. Diese Bauweise sorgt für eine Beleuchtung mit hohen Tageslichtanteil und in Kombination mit einer Heiz/Kühl-Decke Sommer wie Winter für ein behagliches Raumklima – ohne dafür eine herkömmliche Klimaanlage zu benötigen. Diese Ausstattung wird von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) mit dem Gold-Zertifikat prämiert.

Uwe Beikirch, Vorstand der baramundi software AG, äußerte sich zum neuen Unternehmenssitz: „Die lange Zeit der Planung und des Bauens hat sich ausgezahlt: Das neue Bürogebäude im Augsburg Innovationspark ist noch besser geworden, als wir es uns vorgestellt haben. Die SoftwareFactory ist für uns die ideale Ausgangslage, um mit unseren gegenwärtig rund 250 Mitarbeiter:innen am Standort Augsburg weiter zu wachsen. Die baramundianer genießen jetzt ein flexibles Multispace Office, das speziell auf ihre Bedürfnisse eingeht und eine inspirierende Atmosphäre schafft. Das erleichtert das aktivitätenbasierte Arbeiten sowie die Kommunikation untereinander. Ganz nebenbei erlaubt uns die Nähe zu Hochschule und Universität, die ohnehin schon engen Partnerschaften weiter zu intensivieren. Wir freuen uns schon auf den Austausch mit den in und um den Innovationspark ansässigen Forschungseinrichtungen und Technologieunternehmen und den daraus resultierenden Impulsen für neue Produkte. Mein besonderer Dank geht hier an die Wittenstein Immobilien GmbH, die uns in die Lage versetzt hat, unseren neuen Hauptsitz nach unseren Vorstellungen zu verwirklichen.“

Edith Wittenstein, Bauherrin und Geschäftsführerin der Wittenstein Immobilien GmbH beglückwünschte baramundi im Namen der Unternehmensgruppe und der Eigentümerfamilie Wittenstein: „Der neue Hauptsitz der baramundi software AG ist großartig gelungen und ein glänzendes Beispiel dafür, wie durch innovatives Denken moderne Arbeitswelten mit beständigem Wachstum in Einklang gebracht werden können.“

Über die baramundi software AG

Die baramundi software AG ermöglicht Unternehmen und Organisationen das effiziente, sichere und plattformübergreifende Management von Arbeitsplatzumgebungen. Mehr als 4.000 Kunden aller Branchen und Größen profitieren weltweit von der langjährigen Erfahrung und den ausgezeichneten Produkten des deutschen Herstellers. Diese sind in der baramundi Management Suite nach einem ganzheitlichen, zukunftsorientierten Unified-Endpoint-Management-Ansatz zusammengefasst: Client-Management, Mobile-Device-Management und Endpoint-Security erfolgen über eine gemeinsame Oberfläche, in einer einzigen Datenbank und nach einheitlichen Standards. Durch die Automatisierung von Routinearbeiten und eine umfassende Übersicht über den Zustand aller Endgeräte optimiert die baramundi Management Suite Prozesse des IT-Managements. Sie entlastet die IT-Administratoren und sorgt dafür, dass Anwendern jederzeit und überall die benötigten Rechte und Anwendungen auf allen Plattformen und Formfaktoren zur Verfügung stehen – auf PCs oder Notebooks und Mobilgeräten. Der Firmensitz der baramundi software AG befindet sich in Augsburg. Die Produkte und Services des im Jahr 2000 gegründeten Unternehmens sind komplett Made in Germany. Beim Vertrieb, der Beratung und Betreuung von Anwendern arbeitet baramundi weltweit erfolgreich mit Partnerunternehmen zusammen. Die baramundi software AG ist eine Tochter der WITTENSTEIN SE.

WITTENSTEIN – eins sein mit der Zukunft

Mit weltweit rund 2.900 Mitarbeitern und einem Umsatz von 426,6 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2019/20 steht die WITTENSTEIN SE national und international für Innovation, Präzision und Exzellenz in der Welt der cybertronischen Bewegung. Die Unternehmensgruppe besitzt eine überragende Kompetenz zur Beherrschung und Weiterentwicklung aller relevanter Technologien der mechatronischen Antriebstechnik und umfasst sechs innovative Geschäftseinheiten. Entwickelt, produziert und vertrieben werden unter anderem hochpräzise Servoantriebe und Linearsysteme, Servosysteme und -motoren sowie cybertronische Antriebssysteme, u. a. für den Maschinen- und Anlagenbau, die Luft- und Raumfahrt oder die Öl- und Gas-Exploration. Nanotechnologie und Softwarekomponenten ergänzen das Portfolio. Die WITTENSTEIN gruppe ( www.wittenstein.de) ist an 25 Standorten und in mehr als 45 Ländern in allen wichtigen Technologie- und Absatzmärkten vertreten.

