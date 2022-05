Jazz Hipster kündigt neue AIoT-Audiosysteme auf der COMPUTEX TAIPEI 2022 an

Neue drahtlose Home-Entertainment- und AIoT-Homecare-Lösungen bieten leistungsstarke, integrierte Plattformen für Digital-First-Verbraucherbedürfnisse

New Taipei City, Taiwan, 17. Mai 2022 – Die Jazz Hipster Corporation (Jazz Hipster), ein führender, innovativer Hersteller von Audioprodukten, hat neue AIoT-Systeme für den Gesundheits- und Home-Entertainment-Bereich angekündigt.

Zu den in Zusammenarbeit mit MediaTek entstandenen, neuen AIoT-Systeme von Jazz Hipster gehört ein WLAN-Lautsprecherset, das drahtlosen Surround-Sound mit extrem niedriger Latenz bietet und zum ersten Mal synchronisiertes Audio gewährleistet. Das neue AIoT-System für das Gesundheitswesen von Jazz Hipster zeigt, dass das Unternehmen seiner Kernvision folgt, andere Branchen zu erschließen und zu entwickeln.

Jazz Hipster TV-WLAN-Lautsprecher

Das kabellose Surround-Lautsprechersystem bietet eine deutlich größere Flexibilität, um die spezifischen Anforderungen jedes Wohnzimmers zu erfüllen. Das Jazz Hipster TV-WLAN-Lautsprechersystem basiert auf einem integrierten MediaTek-Chipsatz für drahtlose Verbindungen, der eine sichere Sub-2-ms-Verbindung und eine einfache Mehrkanal-AV-Synchronisierung zwischen Smart-TV und Lautsprechern bietet. Die Einrichtung und Anpassung ist einfach, mit der Möglichkeit, ein eigenständiges 2.1-Kit oder erweitertes 4.1-System mit den Lautsprechern des Fermsehers zu bilden. Da jeder Lautsprecher einen leistungsstarken MediaTek-Chip enthält, werden Dolby ATMOS und verlustfreies Audio sowie Dualband-Wi-Fi-6- und Bluetooth 5.2 LE-Audio-Konnektivität unterstützt.

Jazz Hipster AIoT-Homecare-Sprachassistent-Lautsprecher

Aufbauend auf 40 Jahren Erfahrung in Klangverarbeitung und Audioprodukten etabliert sich Jazz Hipster nun im aufstrebenden Segment der AIoT-Heimpflege/-Telemedizin mit seinem neuen AIoT-Sprachassistenten-Lautsprechersystem, das mit digitalen Gesundheitsgeräten verbunden werden kann, um Echtzeitdaten sicher und privat mit Familie und Ärzten zu teilen und die täglichen, gesundheitsbezogenen Anforderungen zu bewältigen.

Als Teil eines langfristigen Telegesundheitsplans, der derzeit von vielen Regierungen erprobt wird, soll das Gerät vor allem ältere Generationen sowie Menschen in Langzeitpflege im Alltag assistieren und ihren Familien einfache Unterstützung und Sicherheit bieten. Der Verzicht auf die Verwendung eines Bildschirms und die Entscheidung für einfachere Sprachbefehle, die sogar an die Landessprache angepasst werden können, sorgen für einfachste interaktive Erfahrung. Bis zu fünf Gesundheitsgeräte können über Bluetooth verbunden werden; mit automatischem Hochladen von Daten in ein privates Cloud-Repository und sofortigen Benachrichtigung von Familie und Ärzten, wenn abnormale Messwerte auftreten.

SB310 ATMOS Heimkino

Eine Hochleistungs-Soundbar mit 360-Grad-Klanglandschaftseffekt, der durch innovativ gestaltete reflektierte Seitenkanäle verbessert wird, die das Klangfeld für raumfüllenden Sound erweitern. 3.1 Virtual Dolby ATMOS sorgt dafür, dass TV, Sport, Filme und Konsolenspiele immer überzeugen. Sein Fernfeldmikrofonsystem sorgt dafür, dass gesprochene Befehle auch in einem belebten Raum erkannt werden.

Tragbares VC1000 Video-Lautsprechertelefon

Perfekt für Teammeetings und virtuelle Zusammenarbeit zwischen Büros mit bis zu acht Personen. Es ist nicht erforderlich, die Sitzordnung anzupassen, um gesehen und gehört zu werden. Der VC1000 stellt sicher, dass sich jeder von Angesicht zu Angesicht sehen und hören kann, dank seiner vier Full-HD-Kameras, vier Beamforming-Mikrofone und leistungsstarken, hocheffizienten Lautsprechern, die alle in einem kompakten, tragbaren Gehäusedesign integriert sind. Einfach anzuschließen und einzurichten mit praktischer USB-C-Konnektivität, integriertem AI-Auto-Video-Framing und DOA-Voice-Tracking sorgen dafür, dass die Sprecher klar gesehen und gehört werden.

VB300 All-in-One-Freisprecheinrichtung für Videokonferenzen

Erweitern Sie einen Besprechungsraum mit einer Ultrawide-4K-HDR-Kamera, einem professionellen Hi-Fi-Lautsprecher und einem Richtmikrofon – alles in einem einzigen Gerät. Mit integriertem Android verfügt es über eine integrierte KI-Video- und KI-Audioverarbeitung, die eine erweiterte Sprachkalibrierung, Verzerrungskorrektur und hervorragende Rauschunterdrückung übernimmt. Da nur ein einziger Kabelausgang zu einem Display erforderlich ist, ist es extrem einfach, ein virtuelles Meeting einzurichten und zu beginnen.

Tragbare CS1 Slim Konferenz-Freisprecheinrichtung

Ideal für Besprechungen kleiner Teams, spontane Zusammenarbeit oder persönliches Fernlernen, passt dieser super tragbare, schlanke und leichte Lautsprecher in Puckgröße problemlos in jede Tasche oder sogar Hosentasche. Ein 360°-4-Array-Mikrofon und ein integrierter AI-DSP zur Umgebungsgeräuschreduzierung sorgen dafür, dass jeder gehört werden kann, selbst in einer aktiven Diskussion mit mehreren Personen, die gleichzeitig sprechen. Die Bluetooth-Konnektivität ermöglicht eine einfache Einrichtung und der interne Akku bietet bis zu 12 Stunden Betriebszeit, wobei das schnelle Aufladen über USB-C erfolgt.

Jazz Hipster wurde 1981 in Taiwan als professioneller Lautsprecherhersteller aufgrund hoher Marktnachfrage gegründet und ist seit mehr als 40 Jahren führend in der Entwicklung der menschlichen Akustiktechnologie. Jazz Hipster bietet eine große Auswahl an ODM/OEM-Produktlinien und -Lösungen, darunter Video-/Audio-Konferenzserien, Heimkinoserien, Lautsprechertreiber und Lautsprecher für das Gesundheitswesen.

Jazz Hipster bietet auch IoT-Lautsprecherlösungen mit hoher Flexibilität nach Bedarf. Seine innovativen Produktkonzepte, zuverlässige Qualität und hochwertige Akustiktechnologie machen es zu einem führenden Unternehmen auf dem Akustikmarkt. Darüber hinaus ist die Unterstützung unserer Partner bei der Erfüllung der Anforderungen versierter Benutzer die Mission, der sich Jazz Hipster verschrieben hat.

Jazz Hipster, Ihr vertrauenswürdiger professioneller Akustik-Audiopartner.

Erfahren Sie mehr über Jazz Hipster: https://www.jazzhipster.com/ und auf LinkedIn https://www.linkedin.com/company/jazz-hipster-co/

