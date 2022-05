onAcademy Software revolutioniert BGM Branche

Das betriebliche Gesundheitsmanagement gewinnt seit geraumer Zeit immer mehr an Wichtigkeit. Die Zeiten, in denen es ausschließlich um die erbrachte Leistung ging und gesundheitliche Einschränkungen oft nicht ernst genommen wurden, sind vorbei. Auch hier hat die Pandemie ihren Teil dazu beigetragen. Denn in dieser Zeit rückte ein ganz bestimmter Aspekt bei den Arbeitnehmern und -gebern in den Fokus: Lebensqualität. Doch das geht weit über flexible Arbeitszeiten, Homeoffice und Remote-Arbeit hinaus. Die mentale und physische Gesundheit ist der Schlüssel zu zufriedenen, produktiven und motivierten Mitarbeiten/-innen.

Kein Wunder also, dass sich das BGM ebenfalls neuen Herausforderungen, aufgrund der neuen Arbeitsbedingungen wie Homeoffice, stellen musste. Stichwort Digitalisierung. Alle Mitarbeiter:innen müssen die Chance haben vom betrieblichen Gesundheitsmanagement zu profitieren, egal wo, egal wann.

Und genau dafür wurde die fit-Xsund Business Akademie gegründet. Die Crea Union GmbH und deren Bildungssoftware onAcademy, haben in Zusammenarbeit mit fit-Xsund Business das BGM auf ein neues Level gebracht.

Die fit-Xsund Gesundheitsplattform wird dabei für jedes Unternehmen individuell erstellt und personalisiert. Die Inhalte der Plattform werden in unterschiedlichen Formaten angeboten, sodass für jede Gelegenheit und für alle Vorlieben die bevorzugte Darstellung gewährleistet ist. Alle Mitarbeiter:innen können zwischen informativen Blogbeiträgen, unterhaltsamen Podcasts und spannenden Videos zu den aktuellsten Themen aus der Wissenschaft wählen. Außerdem können sie zu Multiplikatoren ausgebildet werden, die selber ebenfalls Contents hinterlegen, oder sogar eigene Trainings anbieten können.

fit-Xsund bietet dabei ein Team aus Ärzten, Wissenschaftlern, Therapeuten und Projektmanagern an, die gemeinsam mit dem jeweiligen Unternehmen den persönlichen Bedarf ermitteln und je nach Anforderung einfach und schnell die entsprechenden Basis-Bausteine zusammenstellt.

Folgende Bausteine stehen zur Verfügung:

Baustein Ernährung – für Bürokräfte, Schichtarbeit oder für das Gewichtsmanagement

Baustein Bewegung – von der aktiven Büropause über Rückenstärkung bis hin zum Online-Training

Baustein mentale Stärke – Abbau von Stress, stärkere Resilienz bis zur Burn Out Prophylaxe

Baustein Führungskräftecoaching – individuell abgestimmt

Zusätzlich können individuelle Lösungen und Gesundheitsförderprogramme perfekt auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter:innen erstellt werden. fit-Xsund Business unterscheidet sich gravierend von den herkömmlichen BGM Maßnahmen. Denn das Onlineformat steht allen Mitarbeitenden rund um die Uhr, an jedem Ort zur Verfügung.

onAcademy bietet eine große Auswahl an Funktionen, die es ermöglichen, solch eine innovative und effiziente Onlinelösung für das BGM zu gestalten. Die Bildungssoftware hat das BGM absolut revolutioniert und ist somit eine Innovation für die Gesundheitsförderung.

Weitere Informationen unter:

creaunion.de

fit-xsund.de

Unsere Mission: Vertriebsförderung durch

wirkungsvolle Multichannel Software & Marketing Lösungen,

Consulting & Trainings.

Aus Leidenschaft und absoluter Überzeugung kreieren wir, in unserer Firmengruppe, Vertriebslösungen für unsere Kunden und begleiten diese langfristig.

Seit 2008 verstehen wir uns als innovativen und verlässlichen Partner an der Seite unserer Kunden und betreiben eine aktive Förderung ihrer Projekte mit modernsten Lösungen und verhaltensökonomischen Aspekten.

Ein so dynamisches Arbeitsgebiet, wie das des Vertriebssektors, benötigt immer wieder neue Impulse und Wege, um wachsen zu können.

> Was wir seit über 12 Jahren in unserer Firmengruppe machen?

Wir fördern Vertrieb und Bildung durch Softwares / Apps / Media Works / Consultings und Medien

# onPartner Software für Direktvertriebe und MLM companies

# onAcademy Ihre eigene online Academy Platform für Firmen / Institute

# onGroup Ihre social media community

# onLead Online Marketing Automation & funnel Lösungen

# onTipp Empfehlungsmarketing – Software

# onFix Der Web Baukasten für Ihre Webpages

# appFix Der App Baukasten für native & web Apps

# www.salesLife.de – Magazin > pushing sales& minds

# www.Myco.expert – Tools und Services für ECHTE Trainer / Coaches

