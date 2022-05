Für eine hohe Lebensqualität im Alter

Das Angebot der SeniorenLebenshilfe ist zukünftig in Zeitz verfügbar

Die SeniorenLebenshilfe ist ein bundesweit tätiger Dienstleister, der Senioren in Ihrem Alltag unterstützt. Mit vielfältigen, individuell abgestimmten Tätigkeiten soll die Lebensqualität älterer Menschen gesteigert und ein selbstbestimmtes Leben in der vertrauten Umgebung ermöglicht werden. Dank der neuen Lebenshelferin Katrin Birli ist das Angebot der SeniorenLebenshilfe nun auch für ältere Menschen in Zeitz und Umgebung verfügbar. Detaillierte Informationen zur Frau Birli können unter Lebenshelfer Zeitz abgerufen werden.

Für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben in einer vertrauten Umgebung

Gegründet wurde die SeniorenLebenshilfe im Jahr 2012 von der Berlinerin Carola Braun. Ihr Ziel ist es, Senioren bis ins hohe Alter hinein ein sinnvolles und glückliches Leben zu ermöglichen. Um dies zu gewährleisten, werden von den Lebenshelfern vielfältige Leistungen im vorpflegerischen Bereich angeboten. Aber auch der soziale Aspekt spielt eine wichtige Rolle innerhalb der Arbeit der Lebenshelfer. Diese nehmen sich stets genügend Zeit für zwischenmenschliche Gespräche mit den Senioren und gemeinsame Aktivitäten der unterschiedlichsten Art. Bei ihrer Arbeit werden die Lebenshelfer von der Berliner Zentrale aus vielfältig unterstützt. Für die auf selbstständig-freiberuflicher Basis arbeitenden Lebenshelfer wurden von Carola Braun und ihrer Familie unter anderem eigene Schulungen und Fortbildungen entwickelt.

Individuell abgestimmte Leistungen für ältere Menschen

Die Leistungen der Lebenshelfer werden mit den betreuten Senioren individuell abgestimmt. Bei Bedarf kümmern sich die Lebenshelfer zum Beispiel um sämtliche Haushaltstätigkeiten, die den Senioren aufgrund ihres Alters selbst zu beschwerlich geworden sind. Dies umfasst beispielsweise das Putzen der Wohnung, den Einkauf von Lebensmitteln, das Kochen der Mahlzeiten oder das Waschen der Wäsche. Auch in anderen Alltagssituationen sind die Lebenshelfer eine wichtige Stütze für die älteren Menschen. Sie begleiten die ihnen anvertrauten Senioren zu Arztterminen oder einem Besuch bei Freunden. Außerdem motivieren die Lebenshelfer sie zu gemeinsamen Spaziergängen oder anderen Unternehmungen. Damit die dafür nötigen Wege bequem zurückgelegt werden können, steht jedem Lebenshelfer ein Pkw zur Verfügung. Weitere Leistungen, wie beispielsweise die Koordination der Pflege, sind ebenfalls nach Absprache möglich.

Katrin Birli ist die neue Lebenshelferin für Zeitz und Umgebung

Senioren aus Zeitz und Umgebung kommen dank der neuen Lebenshelferin Katrin Birli zukünftig ebenfalls in den Genuss der seniorengerechten Betreuung. Die 1963 in Leipzig geborene ausgebildete Krankenschwester war im mobilen Pflegedienst tätig, bevor sie als Intensivpflegerin in einem privaten Haushalt gearbeitet hat. Mit ihrer Erfahrung möchte Sie dazu beitragen, dass Senioren ein selbstbestimmtes Leben in ihrem eigenen Zuhause führen können und dabei nicht einsam sind. Katrin Birli lebt in einer langjährigen Beziehung und hat drei erwachsene Kinder. In ihrer Freizeit schwimmt sie gerne oder geht spazieren. Sie liebt Tiere und ist eine leidenschaftliche Köchin.

Erfahren Sie mehr über die Arbeit der SeniorenLebenshilfe

Durch die Unterstützung von Katrin Birli können zukünftig Senioren in Zeitz und Umgebung auf vielfältige Art und Weise profitieren. Auch in zahlreichen weiteren Regionen in ganz Deutschland sind Lebenshelfer aktiv, um ältere Menschen bei der Bewältigung ihres Alltags zu unterstützen. Um ihr Angebot noch weiter auszubauen, ist die SeniorenLebenshilfe, die eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist, stetig auf der Suche nach neuen motivierten Lebenshelfern. Weitere Informationen rund um die Arbeit der SeniorenLebenshilfe und ihrer Lebenshelfer erhalten Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de.

