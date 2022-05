Onlineshop für Hundebedarf VanMuppen geht online!

Onlineshops für Tiere bzw. Onlineshops für Hunde gibt es wie Sand am Meer könnte man meinen. Mittlerweile gibt es tatsächlich viele Onlineshops für Tierbedarf. Doch auch der Bedarf ist hoch!

Vor allem in Deutschland, denn in den deutschen Haushalten lebten im Jahr 2021 rund 34,7 Millionen Haustiere unterschiedlichster Arten und die Zahl steigt weiter an.

Kein Wunder also, dass viele Personen aus den Bereich E-Commerce auf Tierbedarf setzen! Vor kurzer Zeit ist auch der Onlineshop VanMuppen online gegangen. Der Onlineshop hat ein breites Sortiment an Hundebedarf, wie beispielsweise Hundeleinen, Hundehalsbänder, Hundespielzeug und allerlei Zubehör.

Im Gegensatz zu vielen anderen Onlineshops für Hundebedarf, hat VanMuppen jedoch auch eine breite Auswahl an Produkten für „Zweibeiner“. Also Klamotten, Tassen, Schlüsselanhänger etc. mit Hundemotiven. Hier wird jeder Hunde-Fan fündig! Zudem hat der Shop eine der größten Auswahlen an Geschenken und Accessoires mit Hundemotiven. Das Besondere? Jede Hunderasse hat seine ganz eigene Kategorie und somit wird jeder Hundehalter für seinen Hund das passende Zubehör finden.

Zudem will sich der kleine Onlineshop gar nicht mit der großen Konkurrenz vergleichen, denn VanMuppen setzt auf Klasse statt Masse! Qualität, Design und Langlebigkeit stehen ganz oben auf der Agenda. VanMuppen setzt nämlich auf Produkte, die von kleinen Manufakturen und namhaften Herstellern stammen.

Weiterhin betreibt VanMuppen einen eigenen Blog auf ihrem Onlineshop. Dort klären sie über bestimmte Themen auf, welche für Hundehalter interessant sein können. Beispielsweise wie es sich mit einem Hund im Büro verhält oder wie man den richtigen Namen für den eigenen Hund findet!

Der Onlineshop akzeptiert alle gängigen Zahlungsmethoden und versendet in alle Länder in Europa.

Im Moment hat der Onlineshop eine Aktion für seine Kunden laufen. Ab einem Warenkorbwert von 50 EUR entfallen alle Lieferkosten innerhalb Deutschlands.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Van Muppen

Frau Catherine Frühauf

Löwenstraße 16

20251 Hamburg

Deutschland

fon ..: 0176-25387492

web ..: https://vanmuppen.com/

email : info@vanmuppen.com

