7links LTE-Pan-Tilt-Überwachungskamera IPC-710.lte

Jetzt behält man sein Hab und Gut auch an abgelegenen Orten im Blick: Ein Akku versorgt die Kamera mit Strom, ein Solarpanel lädt den Akku. So braucht man keine Steckdose in der Nähe. Und mit der LTE-Mobilfunk-Anbindung wird auch kein Internetanschluss vor Ort benötigt!

Der Pan-Tilt-Überwachungskamera von 7links entgeht nichts und niemand: dank Bewegungssensor mit Radarsensor zur Unterstützung auch durch Hindernisse hindurch nicht! Und sogar im Dunkeln hat sie mit automatischer IR-Nachtsicht bis zu 30 Meter ein wachsames Auge – auch in Farbe per tageslichtweißer LEDs.

Völlige Flexibilität: Durch die praktische Zusatzhalterung lässt sich das Solarpanel der Pan-Tilt-Überwachungskamera ganz unabhängig platzieren. Besonders praktisch, wenn die Überwachungskamera an einem Ort installiert ist, wo das Solarpanel nicht mit ausreichend Sonnenenergie versorgt wird.

Per App „ELESION“ die Kontrolle behalten – auch weltweit: Alle Funktionen lassen sich direkt auf dem Display des Smartphones und Tablet-PCs steuern. So kann man sich beispielsweise bei Bewegung vor der Kamera informieren lassen.

Mit Gegensprech-Funktion: Über das integrierte Mikrofon und den Lautsprecher heißt man Familie, Freunde und Gäste über das Smartphone willkommen. Und Einbrecher lassen sich so zusätzlich abschrecken!

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Vollkommen kabelfreier und autarker Betrieb dank Akku mit permanenter Solarladung

– Hochauflösende Videos: 1920 x 1080 Pixel (Full HD 1080p)

– Lichtstarkes Objektiv mit Bildwinkel: 95°, Brennweite: 3,6 mm, Blende: f/2,0

– Pan-Tilt-Funktion: schwenkt bis zu 355° vertikal und 100° horizontal

– 90°-PIR-Bewegungssensor für automatische Aufnahme, bis 12 m Reichweite

– Unterstützender Radar-Sensor für Objekt-Erkennung auch durch Hindernisse

– Schnelle Reaktionszeit: nur 0,2 Sekunden zwischen Objekt-Erkennung und Aufnahme

– Tageslichtweiße LEDs für Nachtsicht in Farbe mit bis zu 15 m Reichweite und Infrarot-LEDs für Nachtsicht mit bis zu 30 m Reichweite

– Helligkeitssensor für automatische Nachtsicht bei Dämmerung und Dunkelheit

– Aufnahme auf microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– Netzwerkverbindung über LTE-Mobilfunk-Anbindung (4G): Steckplatz für Nano-SIM-Karte (nicht enthalten)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für Einstellung, Kamera-Steuerung und Push-Benachrichtigung bei Bewegung vor der Kamera, mit weltweitem Zugriff

– Mikrofon und Lautsprecher integriert für 2-Wege-Kommunikation über Mobilgerät mit installierter App

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Wetterfestes Gehäuse: IP65

– Solarpanel auf Kamera aufgesteckt oder per Halterung separat montierbar

– Farbe: weiß und grau

– Integrierter LiPo-Akku mit 14.400 mAh für bis zu 1,5 Monate Laufzeit bei 20 Aktivierungen/Tag, 10 Monate Stand-by

– Akku lädt per integriertem 6-Watt-Solarpanel oder per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 14 x 22,4 x 16 cm, Gewicht: 1,54 kg

– Full-HD-Überwachungskamera IPC-710.lte inklusive Solarpanel, Solapanel-Halterung, USB-Stromkabel, USB-Verlängerung, Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107400442

