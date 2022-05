Kinderritterfest auf Burg Satzvey

Am 28. und 29. Mai werden Kinder zu Rittern +++ Mittelalter zum Anfassen und Erleben +++ Großes Ritterlager +++ Mittelaltermarkt, Musik und Gaukelei

Es wird ein aufregendes Wochenende: Kettenhemden tragen, an der Rittertafel herzhaft schmausen oder den ritterlichen Parcours erfolgreich bestehen – auf Burg Satzvey werden am 28. und 29. Mai 2022 viele Kinderträume endlich wahr. An zwei Tagen können Kinder in die aufregende Epoche des Mittelalters eintauchen und selbst zu Rittern, Burgfräulein oder Knappen werden. Dazu wird das beeindruckende weitläufige Gelände rund um die idyllische Wasserburg in eine Welt längst vergangener Zeiten verwandelt, und zwar ganz speziell für Kinder.

Mittelalterliche Schnitzeljagd

In diversen mittelalterlichen Disziplinen können sich die Nachwuchsritter am letzten Maiwochenende auf Burg Satzvey üben: Edelsteinsieben oder Geschicklichkeitsspiel, Weben und Filzen, Schnitzen und Drechseln – dies sind nur einige der zahlreichen Angebote, bei denen die Kinder Spannendes und Lehrreiches erleben können. Natürlich gehört dazu auch, in schwerer Ritterrüstung oder edlen Gewändern zu schreiten. Bei zahlreichen Aktionen ist Mitmachen ausdrücklich erwünscht. Wer bei der „ritterlichen Schnitzeljagd“, die auf dem gesamten Burggelände stattfindet, zehn Stationen erfolgreich durchläuft, erhält eine Auszeichnung.

Spielleute und Mittelaltermarkt

Auf dem großen Mittelalter- und Handwerkermarkt bieten zahlreiche Händler aus verschiedenen mittelalterlichen Zünften ihre Waren an: Es finden sich Räucherwerk, Schmuck, Felle und Gewandungen. Duftende Speisen und manch erfrischender Trunk locken Groß und Klein. Bei einem Spaziergang über das angrenzende große Ritterlager kann man so manche Rittersleut‘ entdecken, die hier ihr zünftiges Lager nach althergebrachter Art aufgeschlagen haben.

Gut gelaunte Spielleute tummeln sich außerdem auf dem weitläufigen Burggelände. Mit Leier, Sackpfeifen und allerlei anderen Instrumenten sorgen sie für „Gaukeley und Kurzweyl“.

Kinderritter mit Leidenschaft

Samstag, 28. Mai 2022, und Sonntag, 29. Mai 2022, 12 Uhr bis 19 Uhr

Ort: Burg Satzvey, An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey

Eintritt: Kinder unter 4 Jahren frei; Kinder (4 bis 14 Jahre), Jugendliche, Schüler, Studenten VVK 8 Euro/TK 10 Euro; Erwachsene VVK 10 Euro/TK 12 Euro, Familienkarte (2 Erwachsene, 2 Kinder (4 bis 12 Jahre)) VVK 28 Euro/TK 34 Euro

Kartenvorverkauf unter: https://www.rheinruhrticket.de/rrt/ajax.aspx/shop/b7849a1c-ec99-4a38-8186-51c66de2ab3f.html

Weitere Informationen zur Burg Satzvey: www.burgsatzvey.de

Abdruck honorarfrei. Beleg erbeten an Pressekontakt.

Jetzt schon vormerken:

Am darauffolgenden Pfingstwochenende – vom 4. bis 6. Juni 2022 – finden wieder die legendären Ritterfestspiele auf Burg Satzvey statt.

