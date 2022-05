Rheingas wird erneut TÜV-Siegel „Geprüfte Service- und Montagequalität“ ausgestellt

Qualität, die sich sehen lassen kann!

Bereits seit 2016 unterzieht sich der Flüssiggas-Versorger Rheingas der unabhängigen Überprüfung der „Service- und Montagequalität“ durch den TÜV Nord. In diesem Jahr wurde die Kundenzufriedenheit ebenfalls untersucht.

Im Rahmen der jährlichen Re-Zertifizierung prüft der TÜV Nord zum einen die Umsetzung und Wirksamkeit des Service- und Montage-Managementsystems sowie zum anderen die Prozesse zur kunden- und serviceorientierten Erbringung der Dienstleistungen und Produktrealisierung. Fällt das Ergebnis positiv aus und wird mit mindestens „gut“ bewertet, wird das Zertifikat „Geprüfte Service- und Montagequalität“ erteilt.

Insgesamt konnte in dieser Re-Zertifizierung die Note „sehr gut“ für Rheingas erreicht werden.

Die Kundenzufriedenheitsbefragung, die alle zwei Jahre erfolgt, wurde Anfang 2022 vom TÜV Nord durch schriftliche Befragung von 3.200 Kunden der Rheingas nach dem Zufallsprinzip durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Kundenzufriedenheit gegenüber den Vorjahren weiter gesteigert und die Wechselbereitschaft gesenkt werden konnte.

Die befragten Kunden lobten u.a. die Fachkompetenz, Erreichbarkeit und Freundlichkeit der Gesprächspartner im Kundenservice. Zufrieden zeigten sich die Kunden vor allem auch mit der Verständlichkeit und Qualität der Informationen, die sie per E-Mail erhalten sowie mit der digitalen Kundenkommunikation. Neben dem Kundenportal und einer optimierten Website, bietet Rheingas verschiedene Wege -wie einen Live-Chat- um mit Kunden in den Dialog zu treten.

93 Prozent der Befragten sind nach Ermittlung des TÜV Nord mit Rheingas rundum zufrieden.

Für die Prüfung der Montagequalität vor Ort wurden 25 Flüssiggasanlagen bundesweit, stichprobenartig geprüft. Bestandteile der Prüfung sind hier die Materialien, Montage und Installation, Aufstellung und Einlagerung von Behältern sowie die Dokumentation von Prüfunterlagen.

„Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr das Audit „Geprüfte Service- und Montagequalität“ durch den TÜV Nord erfolgreich bestanden zu haben. Rheingas liegt daran, der optimale Anbieter für unsere Kunden zu sein. Wir wollen uns ständig verbessern und hinterfragen daher immer wieder unsere Leistungen. Wichtige Bestandteile unseres Qualitätsmanagementsystem sind die ständige Optimierung unserer Prozesse und eine Erhöhung der Kundenzufriedenheit, durch u.a. regelmäßige Mitarbeiterschulungen. Daher lassen wir uns auch kontinuierlich von unabhängigen Instituten und Anbietern prüfen“, so Geschäftsführer Uwe Thomsen zum erfolgreichen TÜV-Audit.

„Rheingas konnte mit seinen Produkten, Dienstleistungen und ergänzenden Serviceangeboten sowie der angewendeten Prozesse innerhalb der Organisation nachweisen, dass sie ihr Managementsystem wirksam betreibt und weiterentwickelt, um die Erfüllung der eigenen Anforderungen, der Anforderungen der Kunden und der rechtlichen Anforderungen sicherzustellen“, lautet eine Schlussfolgerung im Auditbericht.

Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist seit mehr als 95 Jahren Kompetenzführer in der Versorgung mit leitungsunabhängigem Flüssiggas (LPG) und markenunab-hängiger Energieversorgung. Dabei hat sich das deutschlandweite Energieunternehmen in den vergangenen Jahren für die Zukunft auf dem Energiemarkt aufgestellt und stetig sein Portfolio erweitert. So bündelt die mittelständische Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Brühl Energietechnik – Energieeffizienz, Gas und Heizungsbau – und Energieversorgung mit Flüssiggas, Autogas, Erdgas, Strom und Solartechnik und bietet die Komplettlösung: von der Entscheidung für eine Energieform über die Montage und Wartung der Anlage bis hin zur kontinuierlichen Belieferung. Rheingas greift bei Planung, Anlagenbau, Gasversorgung, Wartung und Service konsequent auf eigenes Personal mit umfassendem techni-schem Know-how zurück. www.rheingas.de

Diese und weitere Meldungen zum Download sowie Bildmaterial finden Sie unter: https://www.rheingas.de/presse/presseartikel/

Kontakt

Propan Rheingas Gmbh & Co KG

Evelyn Höller

Fischenicher Str. 23

50321 Brühl

0223270791126

evelyn.hoeller@rheingas.de

http://www.rheingas.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.