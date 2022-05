Wechsel ins Wirtschaftsgymnasium!

Mit dem Wirtschaftsabitur erwirbst Du nicht nur den höchstmöglichen Schulabschluss, sondern auch eine berufliche Grundbildung in wirtschaftlichen Fächern – eine besondere Qualifikation, die das Wirtschaftsgymnasium von Gesamtschulen und allgemeinbild

Mit dem Wirtschaftsabitur erwirbst Du nicht nur den höchstmöglichen Schulabschluss, sondern auch eine berufliche Grundbildung in wirtschaftlichen Fächern – eine besondere Qualifikation, die das Wirtschaftsgymnasium von Gesamtschulen und allgemeinbildenden Gymnasien unterscheidet.

Dein Wettbewerbsvorteil!

Indem Du nicht nur das Abitur machst, sondern zugleich berufliche Kenntnisse erwirbst, erlangst Du Wettbewerbsvorteile auf Deinem weiteren Berufsweg:

• Du verbesserst Deine Chancen im Wettbewerb um einen qualifizierten Ausbildungsplatz.

• Du kannst gegebenenfalls Deine Ausbildung verkürzen.

• Wenn Du ein wirtschaftswissenschaftliches Fach studierst, erkennen Dir manche Hochschulen Leistungen an, die Du im Wirtschaftsgymnasium erbracht hast.

• Deine effektive Studienzeit kannst Du zudem verkürzen, weil Du besonders von den im Wirtschaftsgymnasium erworbenen Kenntnissen profitierst.

• Auch wenn Du keinen kaufmännischen Beruf anstrebst, wird Dir das im Wirtschaftsgymnasium erworbene kaufmännische Wissen auf Deinem beruflichen Lebensweg eine große Hilfe sein, denn „Wirtschaft“ ist in beinahe jedem Berufsfeld von Bedeutung.

Du hast den schulischen Teil der Fachhochschulreife erworben, aber du willst noch mehr? Du wechselst von einem allgemeinbildenden Gymnasium auf ein Wirtschaftsgymnasium?

Für einen erfolgreichen Einstieg in das Wirtschaftsgymnasium ist es hilfreich, wenn du dich zum einen auf das Arbeitstempo und den Abstraktionsgrad im Wirtschaftsgymnasium vorbereitest und zum anderen dich mit den Inhalten, die in der Einführungsphase ( Jahrgangsstufe 11) unterrichtet werden, vertraut machst.

Ziel ist es, ein Unternehmen mit seinen Funktionen und Prozessen genau zu untersuchen.

Dazu werden in der Einführungsphase die Grundlagen für ein angemessenes Verständnis der Unternehmung als ein komplexes ökonomisches und soziales System gelegt. Darauf aufbauend wird die Auftragsabwicklung, ein wichtiger Kernprozess eines Produktionsunternehmens, untersucht.

abi.nrw bietet Brückenunterricht, der dir den Übergang oder den Einstieg in die Fächer Betriebswirtschaftslehre & Rechnungswesen (BWR) erleichtert!

Es gibt keinen pauschalen Ablauf des Brückenunterrichts, da wir ihn individuell an deinen Kenntnisstand und deine Persönlichkeit anpassen. Jedoch orientieren wir uns an einem strikten Lehrkonzept, das didaktisch fein ausgearbeitet ist und verwenden Elemente dieses Konzepts flexibel für den Unterricht.

Mehr als Fachwissen und gute Noten

Neben schulischem Wissen vermittelt abi.nrw methodische und soziale Kompetenzen, wie selbständiges Arbeiten, schnell Lösungen zu finden und zu kommunizieren, Disziplin und Selbstorganisation. Dabei sind wir frei von ideologischen oder religiösen Zwecken oder Tendenzen. Durch umfassende Förderung erhalten die Schüler*innen das nötige Selbstvertrauen, um sich sowohl dem schulischen Alltag als auch den Anforderungen einer modernen Gesellschaft zu stellen. So sind sie in der Lage, ihren beruflichen und gesellschaftlichen Lebensweg erfolgreich zu gestalten.

abi.nrw hält innovative Angebote zur individuellen Förderung bereit und sichert so bessere Lernerfolge und mehr Spaß am Lernen.



Kontakt

abi.nrw

Harry Lewandowski

Bathmener Str. 42

49492 Westerkappeln

0176-323 78 339

h.lewandowski@abi.nrw

https://www.abi.nrw/