Die Marquardt-Makler bieten ein umfassendes Leistungsspektrum in Rottweil an

Neben Kauf- und Mietinteressenten werden auch Immobilienverkäufer kompetent beraten

Die Immobilienmakler von Marquardt Immobilien bieten nicht nur Immobiliensuchenden in und um Rottweil den passenden Wohnraum an, sondern übernehmen auch für Eigentümer den kompletten Verkaufsprozess. In kostenlosen und unverbindlichen Beratungsgesprächen informieren die Makler über interessante Neubauprojekte in Rottweil, die aktuelle Lage am regionalen Immobilienmarkt sowie über Spezialthemen wie den diskreten Verkauf.

„Mit unserem Neubauprojekt Quattro Rottweil bieten wir Immobiliensuchenden am südwestlichen Stadtrand Rottweils attraktiven Wohnraum an“, sagt Vertriebsleitern Sylvia Gairing von Marquardt Immobilien, „wie immer profitieren sie dabei von unserer Hybridbauweise, die Ökologie, Energieeffizienz und Optik auf beeindruckende Weise miteinander vereint“. An der Ecke Imster Straße/Basler Straße sind vier Baukörper mit insgesamt 37 Wohneinheiten geplant, für die sich Kauf- und Mietinteressenten bereits jetzt vormerken lassen können. Neben Immobilien aus dem eigenen Portfolio vermarkten die Immobilienmakler in Rottweil Wohnungen und Häuser im Bestand, zum Beispiel von Privateigentümern.

„Neben Immobiliensuchenden profitieren Privateigentümer, die ihre Immobilie verkaufen möchten, von unserem umfangreichen Leistungsspektrum“, so Sylvia Gairing, „wir tun alles dafür, einen angemessenen Verkaufserlös für sie zu erzielen“. Dazu werden während des Verkaufsprozesses zahlreiche Schritte abgewickelt – von der Verkaufsvorbereitung über die Immobilienbewertung bis hin zur Objektübergabe, natürlich immer unter Berücksichtigung der Besonderheiten am regionalen Immobilienmarkt. „Gerne beraten wir auch Eigentümer, die die öffentliche Vermarktung ihrer Immobilie scheuen, über den diskreten Verkauf“, erklärt Sylvia Gairing, „bei diesem erhalten nur ausgewählte Interessenten das Angebot, sodass möglichst wenige Personen etwas vom Immobilienverkauf mitbekommen“.

Handelt es sich bei der Immobilie um ein Baugrundstück in Rottweil oder in der Umgebung, kann Marquardt Immobilien den Eigentümern gegebenenfalls selbst ein Angebot unterbreiten und es ankaufen.

Interessenten, die eine Immobilie in Rottweil suchen, oder die ihre Immobilie mithilfe der erfahrenen Immobilienmakler aus der Nähe von Rottweil verkaufen möchten, können sich kostenlos und unverbindlich über die Leistungen von Marquardt Immobilien aus Herrenberg informieren. Die Makler sind telefonisch unter (07032) 955 75 60 zu erreichen.

Weitere Informationen zum Thema oder zu Immobilienmakler Rottweil, Makler Rottweil und mehr sind auf https://www.immobilien-marquardt.de zu finden.

Seit 1993 bietet Marquardt BPI Projektentwicklung, Baudienstleistungen und Immobilien in Herrenberg und der gesamten Region Böblingen an und blickt damit auf eine langjährige Erfolgsgeschichte zurück. Auf dieser Grundlage setzt sich der Geschäftsbereich von Marquardt Immobilien für den Verkauf von attraktiven Neubau- und Bestandsimmobilien ein.

Die Experten von Marquardt Immobilien unterstützen ihre Kunden mit großem Know-How und einem Rundum-Sorglos-Service vom Erstkontakt bis zum erfolgreichen Abschluss, also dem Verkauf einer Immobilie. Dazu stehen die Mitarbeiter von Marquardt Immobilien immer in engem Kontakt mit ihren Kunden und gehen sensibel auf die individuellen Bedürfnisse ein.

