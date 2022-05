Alex Reinhardt und PLC Ultima: Das passt zusammen

Gerade in der heutigen Zeit ist es immer wichtiger darauf zu achten, wo man sein Geld anlegt.

Können Marketingentscheidungen die Entwicklung und Förderung einer neuen Kryptowährung beeinflussen? Inwieweit hängt der Erfolg im modernen Kryptomarkt davon ab? Alex Reinhardt, laut der renommierten amerikanischen Wirtschaftspublikation „Entrepreneur“, einer der zehn einflussreichsten Personen in der Kryptoindustrie weltweit, ein erfolgreicher Unternehmer, Wagniskapitalgeber, Betriebswirtschaftler und Experte im Bereich Kryptotechnologien und Start-up-Entwicklung erklärt es.

„In der heutigen Welt ist es aufgrund des harten Wettbewerbs so gut wie unmöglich, etwas zu verkaufen ohne Marketing. Auf dem Kryptowährungsmarkt beobachte ich gerade genau die gleiche Situation: Menschen kaufen keine Währungen, über die nicht auch gesprochen oder über die in den Medien publiziert wird. Fiatgeld wird seit Jahrhunderten verwendet – und das allein schafft Vertrauen. Aber wie kann man beweisen, dass die neue Kryptowährung ebenso zuverlässig ist? Vermutlich nur mithilfe von professionellem Marketing – Influencer eingeschlossen.“

Sogar Leute, die nichts mit der Welt der Kryptowährungen am Hut haben, haben die Geschichte über Elon Musk und der Dogecoin-Kryptowährung gehört, die nach dem bekannten Hundememe benannt ist. Seit Anfang 2021 erwähnte Musk auf seinem Twitter-Account ständig diese Kryptowährung und nannte sie sogar „Volksgeld“. Nach jeder Erwähnung durch Musk stieg der Kryptowährungskurs rasant an (oder sank, wenn Musk negativ über Dogecoin sprach). Skeptiker und unglückliche Investoren deuteten regelmäßig an, dass die US-amerikanische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde Musks Einfluss auf Dogecoin einschränken sollte, was aber bisher nicht passiert ist: Im Juli (nachdem Musk das Meme mit Dogecoin veröffentlicht hatte) stieg der Kryptowährungskurs von 0,19 auf 0,23 US-Dollar.

Werden Prominente jemals daran gehindert, Kryptowährungen zu beeinflussen?



Alex Reinhardt: „Die Frage bleibt offen, aber meiner Meinung nach steht das Interesse an Kryptowährungen sowie das Interesse an Prominenten in einer wechselseitigen Beziehung zueinander. Diese Bindung ist nicht leicht zu brechen.

Dies gilt nicht nur für das Influencer-Marketing, sondern vielmehr auch für das Marketing im Allgemeinen. Nachdem Bitcoin-Werbung bei AMC, Fox News und National Geographic erschienen war, stieg auch der Kurs dieser Kryptowährung deutlich an. Die Werbung forderte die Benutzer auf, in Bitcoin als das neue digitale Gold zu investieren. Eine erfolgreiche PR-Kampagne garantiert jedoch nicht, dass die Kryptowährung steigen wird: Alles deutete auf den Erfolg der TON-Kryptowährung hin: die Aufmerksamkeit des Publikums, eine erfolgreiche PR-Kampagne, der berühmte Unternehmer Pavel Durov und so weiter. Es war jedoch nicht möglich, die Kryptowährung einzuführen. Warum? Das erzähle ich Ihnen jetzt!“

Eine PR-Kampagne, die im Triumph enden sollte

Alex Reinhardt: „Das von Pavel Durov geschaffene soziale Netzwerk Telegram könnte eine ideale Plattform für die Einführung einer eigenen Kryptowährung werden, denn sowohl Krypto-Miner als auch Inhaber von Kryptowährungen kommunizierten aktiv auf dieser Plattform. Das Telegram Open Network (TON) und sein Token GRAM hatten wirklich viel Potenzial. Das haben sowohl die Macher des Projekts, die Brüder Durov, als auch die Investoren verstanden. Die Einführung von TON wurde in der Krypto-Community aktiv diskutiert, auch unabhängige Entwickler bekundeten Interesse an diesem Projekt. Diese Aufmerksamkeit hatte aber auch ihre negativen Seiten.

Die US-amerikanische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hatte plötzlich Interesse an TON. Obwohl die Kryptowährung bereits 2019 vollständig startbereit war, übte die Aufsichtsbehörde einen solchen Druck auf die Brüder Durov aus, dass sie das Projekt aufgeben mussten. Die Aufmerksamkeit der fürsorglichen Enthusiasten hauchte TON aber neues Leben ein.

Im Mai 2020 fand eine Gruppe von Unternehmern und Programmierern, denen die technologischen Lösungen der Entwickler sehr gut gefielen, einen Weg, diese umzusetzen. Technologisch hat sich die TON-Blockchain als sehr effektiv erwiesen und war nun endgültig einsatzbereit. Da TON ursprünglich über Open Source erstellt wurde, konnten die Entwickler alle vorgeschlagenen technologischen Lösungen in der Free-TON-Kryptowährung umsetzen. Momentan wird am Kern des Projekts gearbeitet, sodass man auf dieser Basis das Projekt skalieren und die komplexen technologischen Lösungen umsetzen könnte. Aktuell steht Free TON nur einem engen Investorenkreis zum Kauf zur Verfügung.“

Ein Scherz oder ein erfolgreiches Geschäftsprojekt?

Ein weiterer großer Player scheint in den Kryptomarkt einzutreten: Amazon hat auf seiner offiziellen Website bereits eine Stelle als Kryptowährungsspezialist veröffentlicht. Ich denke, das Unternehmen wird sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, für die entsprechende Aufmerksamkeit zu sorgen und eine eigene Kryptowährung auf den Markt zu bringen.

Auch Jack Dorsey, CEO von Twitter, verknüpft die Zukunft seines sozialen Netzwerks mit der Blockchain-Technologie. Im Jahr 2020 erwog er die Möglichkeit, eine eigene Kryptowährung zu schaffen, aber 2021 gab er diese Idee auf und bekräftigte schließlich seine Meinung, dass Bitcoin die globale Währung des Internets werden sollte.

Prominente und Geschäftsleute verfolgen in erster Linie ihre eigenen Interessen, wenn sie Aussagen zu Kryptowährungen machen. Zum Beispiel: Elon Musk nennt Dogecoin Hustle, dann verspricht er, einen Doge-1-Satelliten, den er nach seiner Lieblings-Kryptowährung benannt hat, zum Mond zu schicken. Ich würde gerne erzählen, wie man eine wirklich lohnende Kryptowährung von einem leeren Hype unterscheiden kann. Aber ich kann es nicht, denn selbst die Schöpfer der Währungen werfen einfach Millionen von Dollar in den Mülleimer oder kaufen etwas, das das ausgegebene Geld absolut nicht wert ist.

Billy Markus, einer der Schöpfer von Dogecoin, löste 2015 komplett alle seine Kryptowährungskonten auf, einschließlich aller seiner Dogecoin-Münzen, um keinen Kredit für ein neues Auto aufnehmen zu müssen. Die Kryptowährung wurde nur als Scherz erstellt, und Marcus war sich sicher, dass sie bald verschwinden würde. Mit seinem soliden Vorrat an der Kryptowährung konnte Marcus nur einen gebrauchten Honda kaufen. Nun ist die Kapitalisierung von Dogecoin größer als die Kapitalisierung des gesamten Honda-Motors-Unternehmens, und Markus schreibt auf Reddit, dass er den Kredit seiner Mutter leicht zurückgezahlt hätte, wenn er die Kryptowährung 2015 nicht verkauft hätte.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Future Concept GmbH

Herr Dirk Fricke

Marina Cape/Appartment 13/14

8217 Aheloy

Bulgarien

fon ..: 00359596223396334

web ..: https://plcultima.com/de

email : dirkfricke88@gmail.com

Der vollständige Name des Projekts und des Coins selbst lautet also PLC Ultima. Sie ist eine der vielversprechendsten Kryptowährungen auf dem Markt. Es handelt sich hier um ein komplettes System (Ultima Wallet, Ultima Farm, PLC Card – für Krypto- und Fiat-Geld). Der Coin verbreitet sich schnell und ist sehr gefragt. Der Hauptgrund dafür ist das Minting. Mit Hilfe von Minting können neue Coins ganz leicht und direkt zum Beispiel auf einem Smartphone abgebaut werden. Sie werden in der Ultima Farm gemintet. Man braucht dazu keine komplizierte Ausrüstung und enorme Energiekosten. Und das wichtigste: PLC Ultima wird an den weltweit führenden Börsen verkauft.

Pressekontakt:

Future Concept GmbH

Herr Dirk Fricke

Marina Cape/Appartment 13/14

8217 Aheloy

fon ..: https://plcultima.com/de

email : dirkfricke88@gmail.com