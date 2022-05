ONCE UPON a TIME 04.-06. JUNI 2022… das Familien-Festival in Dortmund!

Jahrmarktkultur, Straßenkunst, Kinderprogramm und vieles mehr…

Nach einer kurzen Pause kehrt ONCE UPON a TIME, das Festival für die ganze Familie, zurück und bietet den Besuchern in diesem Jahr wieder einen bunten Mix aus historischen Fahrgeschäften, bekannten Straßenkünstlern, wandelnden Phantasiegestalten, Oldtimern und ein umfangreiches Kinderprogramm begleitet durch den Zauberkünstler und Entertainer „Sascha Lange“ mit seinem Team. Traditionell verwandelt sich am Pfingstwochenende das LWL-Industriemuseum Zeche Zollern in Dortmund-Bövinghausen in ein Paradies für Groß und Klein.

Bei uns findet jeder in der Familie seine „Attraktion“ stellt Veranstalter Patrick Arens das Besondere am „ONCE UPON a TIME Festival“ vor.

Wandernde Straßenkünstler, an jedem Ort ein anderes Programm, historische Fahr,- und Randgeschäfte, ein Programm nur für Kinder plus das Ambiente des Zechengeländes, da ist einfach für jeden etwas dabei!

Eine weitere Besonderheit, die historischen Fahrgeschäfte, Schaubuden und die dazugehörigen Künstler vor Ort, werden auch gern von den Besuchern für ungewöhnliche Familienfotos auf „facebook und Instagram“ genutzt.

Ein Ganztagsprogramm für die ganze Familie.

Auf dem weitläufigen Gelände der Jugendstil-Zeche wartet hinter jeder Ecke und jedem Gebäude ein phantasievolles Programm darauf, vom Besucher entdeckt zu werden. Feste Zeiten gibt es nur für wenige Attraktionen, die Künstler spielen für und mit den Besuchern, binden sie ein und schon vergeht der Tag wie im Flug.

Natürlich darf auch der Steampunk nicht fehlen. Er ist auf dem Familienfestival fester Bestandteil, unterstreicht Kulturanthropologin und Buch-Autorin Clara Lina Wirz das Bestreben ihrer Agentur Anachronika, die seit mehreren Jahren den Bereich Steampunk betreut. Auch in diesem Jahr besetzen Zeitreisende, Maker und Expeditionsgesellschaften sowohl die Maschinenhalle, als auch die daneben gelegene Wiese.

Auch in 2022 ist das „ONCE UPON a TIME“ Festival also wieder ein Zusammentreffen von Historie und Moderne. Dafür sorgen nicht nur neben der sehr fotogenen Location im LWL-Industriemuseum Zeche Zollern die Steampunk-Aussteller sowie der Steampunk-Markt und extravagant gekleidete Besucher, sondern in diesem Jahr auch zahlreiche Drehorgelspieler die mit ihren zum Teil historischen Drehorgeln beim 1. Drehorgeltreffen bei „ONCE UPON a TIME 2022“ antreten.

Neben zahlreichen Neuerungen und Überraschungen, präsentiert der Veranstalter „Patrick Arens“ mit einem „Glück Auf“ den Besuchern in diesem Jahr zum ersten Mal eine neue Epoche auf dem Festival „ONCE UPON a TIME 2022“ in seiner ganzen Pracht.

Mit den Rockabillys & Rockabellas schafft Patrick Arens mit seinem Team unter der Betreuung und Federführung von „Nina Vesper“ vom „ENSEMBLE SHOWSKATING“ ein Paradies für alle Rock ’n’ Roll Retro-Kings.

Die stilechte US-CAR Oldtimerausstellung als Kulisse, diverse Tanzeinlagen von verschiedenen Tanzvereinen und die „DANCING ACTS“ der Mädels vom „SHOWSKATING“, nehmen den Besucher mit in die „1950er und 1960er“ Jahre.

Auch an den zahlreichen Parkmöglichkeiten wurde in diesem Jahr wieder gedacht und gearbeitet.

In Zusammenarbeit mit den lokalen Supermärkten und Unternehmen wurde das bereits 2019 bewährte Konzept weiterentwickelt, um ausreichend Parkplätze bereitzustellen.

Entlang der Provinzialstraße stehen über 4.000 kostnfreie Parkplätze zur Verfügung.

Das “ONCE UPON a TIME” Festival, findet vom 04. bis 06. Juni auf dem Gelände der Zeche Zollern in Dortmund-Bövinghausen statt.

ONCE UPON A TIME Festival der Jahrmarktkultur & Straßenkunst

04.-06. Juni 2022

Zeche Zollern,

Dortmund

Kontakt Presse:

Alexandra Bartsch

Tel. 0231 13 033 624

E-Mail: presse@once-upon-a-time.info

Web: www.once-upon-a-time.info