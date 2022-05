Autoankauf Villingen-Schwenningen: Auto verkaufen für den Export

Auto verkaufen für Export

Gewisse, ältere Autos sind in Deutschland nahezu unverkäuflich, zum Beispiel bestimmte ältere Dieselfahrzeuge, für die hierzulande extrem hohe KFZ-Steuern anfallen.

Einst lockte die staatliche Abwrackprämie mit hohen Prämien bei der Neuanschaffung eines Fahrzeuges, diese Fahrzeuge verschrotten zu lassen; heute beibt es den Besitzern überlassen, diese unverkäuflichen Autos gebührenpflichtig zu verschrotten.

Versucht man dennoch, ein derart ungefragtes Auto auf dem Privatmarkt zu verkaufen, so gilt zu bedenken, dass man auch als Privatverkäufer Gewährleistung auf Sachmängel geben muss und unter Umständen mit Nacherfüllungsansprüchen des Käufers rechnen muss.

Es verhält sich also so, dass man für ein älteres Auto keinen hohen Preis erzielt und sich sogar noch mit Rechtsansprüchen des Käufers belastet sehen kann.

Hier hilft Kfz-Ankauf-Markt in Villingen-Schwenningen verzweifelten Autobesitzern aus der Bredouille und kauft hierzulande unverkäufliche Autotypen für den Export nach Afrika oder in andere Länder.

Der Autobesitzer ist mit dem Verkauf an auto-ankauf-exports unverzüglich alle Sorgen um sein altes und eventuell defektes Fahrzeug los und erhält sogar noch einen angemessenen Preis für seinen alten PKW.

Des weiteren entspricht der Export ökologischen Prinzipien der Wiederverwertung, denn im Ausland werden die defekten Teile des Fahrzeuges ausgetauscht und die Autos werden noch eine lange Zeit sinnvoll eingesetzt. Statt also Vernichtung des alten Fahrzeuges ist die Wiederverwendung in anderen Ländern angestrebt.

Wem also sein Fahrzeug bereits lange einen sinnvollen Dienst erwiesen hat und es ihm „irgendwie ans Herz gewachsen ist“, der wird sich schwer tun, sein einst geliebtes Auto in die Schrottpresse zu stecken. Diese Autobesitzer, die sich in irgendeiner Art mit ihrem alten Fahrzeug verbunden fühlen, werden es als beruhigend empfinden, dass ihr altes Auto durch auto-ankauf-exports mit einem neuen Besitzer in Afrika seinen zweiten Frühling erleben darf und nicht den Tod in der Autopresse findet.

Besonders gerne werden ältere Typen von Mercedes für den Export angekauft oder alle viertürigen Fahrzeuge. Dabei spielt es keine preisbestimmende Rolle, wie alt das Fahrzeug ist oder ob es defekt und fahruntauglich ist.

Auto-ankauf-exports kauft alle Typen von Fahrzeugen, auch wenn diese nicht mehr den europäischen Normen entsprechen und holt die Fahrzeuge deutschlandweit kostenlos ab! Kontaktieren Sie auto-ankauf-exports unverbindlich mit einer Anfrage bezüglich ihres alten Fahrzeuges, das Sie abstoßen möchten: 0157-509 349 59 oder https://www.kfz-ankauf-markt.de/autoankauf-villingen-schwenningen/

Pressekontaktdaten:

Kfz Ankauf Markt

Boyer Str. 36

45329 Essen

Herr khaldoun Bourhan

Tel: 0157-509 349 59

Web: https://www.kfz-ankauf-markt.de