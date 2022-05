OMA AG ausgezeichnet mit dem HIPE AWARD 2022

Die Online-Marketing-Agentur aus Wilen bei Wil erhält den HIPE AWARD 2022. Unter durchschnittlich 20’000 Bewerbungen aus der DACH-Region und nach ausführlichen Prüfungen behauptet sich am Ende die OMA AG. Den begehrten High Performance Award erhält die Agentur für Hochleistungen in Qualität, Leistung, Service und Effektivität. Somit zählt die OMA AG zu den Top 200 Dienstleistern der DACH-Region.

„2022 mit einem Award für ausgezeichnete Dienstleistungen zu starten, ehrt uns“, kommentiert CEO Jan Schneider. „Eine schöne Bestätigung, dass unsere Mission die richtige ist. Schliesslich vereinen wir seit dem ersten Tag starke Kundenorientierung mit effizienter Budgetierung. So sichern wir, dass die OMA AG Kundschaft grösstmögliche Vorteile im Marketing erfährt. Vielen Dank an das gesamte Team sowie die HIPE AWARD Jury!“.

Der HIPE AWARD ist laut Webseite eine der renommiertesten Auszeichnungen im Dienstleistungsbereich der DACH-Region. In den vergangenen Jahren etablierte sich somit ein Netz aus prämierten Unternehmen, zu dem nun auch die OMA AG gehört. Der HIPE AWARD versteht sich als echtes Qualitätssiegel. Eine Auszeichnung für Firmen, die täglich exzellente Ergebnisse erzielen, im Namen der Kundenbegeisterung.

Jury vergibt Bestnoten an Schweizer Online-Marketing-Agentur

Die Anerkennung des OMA AG Service erfolgt nach einer ausführlichen Prüfung. Dabei sichtet die HIPE AWARD Jury das Verhältnis verschiedener Bewertungskriterien. Es wird in die sprichwörtlichen Bücher geschaut. Geprüft werden zum Beispiel Fachkompetenz, Zuverlässigkeit oder die Kosteneffektivität. Nur so stellt die Jury fest, wie wirkungsvoll die erbrachte Leistung gegenüber den Ausgaben ist.

Natürlich fliessen zusätzliche Kriterien sowie das Gesamtbild ebenso in die Abschlussnote. Zum Beispiel durch eine Rücksprache mit der OMA AG Kundschaft. So wird auf neutrale Art unverfälschtes Feedback zu den erbrachten Leistungen der Online-Marketing-Agentur eingeholt. Auffällig hohe Punkte wurden zum Beispiel erreicht in der Kundenzufriedenheit, Empathie und Transparenz.

„Die OMA AG ist heute genauso kundenfokussiert wie zu Beginn“, erläutert Jan Schneider. „Besonders klar wird es dadurch, dass wir neben dem Full-Service-Angebot auch Workshops anbieten. Somit hilft unsere Online-Marketing-Agentur Unternehmen dann dabei, interne Expertisen aufzubauen. Geschäftlich gesehen ist die Full-Service-Variante natürlich attraktiver. Wir offerieren trotzdem beides, denn für die OMA AG bleibt der Kundenvorteil eben seit Beginn oberste Priorität!“.

Mehr Impressionen teilt die Agentur via der neuen Instagram Seite @omaag.plus.

Die OMA AG ist zertifizierter Google Premium Partner und eine der Top 3 % Agenturen der Schweiz. Als Meta Business Partner, Microsoft Advertising Partner, HIPE AWARD Preisträger und dank ihrer Liebe zum Online-Marketing ist sie die Agentur der Wahl für KMU, die mehr erreichen wollen. Seit 2016 liefert die OMA AG digitale B2C & B2B Marketingkampagnen, die das liefern, was zählt: Erfolg.

