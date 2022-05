recusana GmbH auf 16. Deutschen Wundkongress

Stuttgart/ Bremen, 09.05.2022.

Vom 4.-6. Mai nahm die recusana GmbH, der spezialisierte Fachhandel für Wundversorgung, am 16. Deutschen Wundkongress in Bremen, teil und präsentierte sich am Stand D24 in Halle 5.

Zum ersten Mal präsentierte sich die recusana GmbH auf dieser Messe den ExpertInnen aus dem Wundmanagement. Als spezialisierter Fachhandel für Wundversorgung bietet die recusana GmbH ein großes Sortiment an Verbandmitteln, Wundversorgungsprodukten, sowie eine ergänzende Produktauswahl zur medizinischen Hautpflege und Ernährung an.

„Für unseren Messeauftritt auf dem Deutschen Wundkongress in Bremen präsentierten wir unsere neuesten Produktkategorien“ so Johanna Scholze, Geschäftsleitung der recusana GmbH.

„Wir führen als erster Deutscher Fachhändler exklusiv die Produkte der Marke HidraWear im Sortiment, speziell für Menschen mit Akne inversa. Zudem zeigten wir unser Sortiment rund um die Unterdrucktherapie und präsentierten unsere recusana PflegeBox.“

Die KollegInnen der recusana freuten sich über einen spannenden Austausch am Messestand!

Über die recusana GmbH Die recusana GmbH ist ein spezialisierter Fachhandel für qualitativ hochwertige und nützliche Produkte rund um die Wundversorgung. Das Team aus kompetenten und erfahrenen Mitarbeitern ist seit Jahren auf die Versorgung von Patienten mit Wunden jeglicher Genese spezialisiert. Wir führen ein großes Sortiment an Verbandmaterialien und spezialisierten Wundversorgungsprodukten. Alle Produkte sind sorgfältig nach Qualität, Nutzen und Wirtschaftlichkeit ausgewählt. Als bundesweit tätiger Fachhändler beliefern die recusana GmbH die Kunden an ihre Heimat- oder Wunschadresse.

