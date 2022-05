Kindergeburtstag 2.0

Schritt für Schritt zur gelungenen Online-Party

Kindergeburtstag ausfallen lassen, geht gar nicht! Aber was, wenn die Pandemie wieder zuschlägt oder deine Freunde weit weg leben?

Am Bildschirm treffen ist langweilig und unpersönlich und keine Option für eine gelungene Geburtstagsfeier. Oder?

Viele halten vom Onlinepartyfeiern gar nichts, ich weiß. Aber vielleicht auch, weil sie sich nicht vorstellen können, dass es Spaß machen kann? Oder weil die Ideen fehlen, wie man es umsetzen kann? Das Buch habe ich geschrieben, weil es so ein Buch noch nicht gab. Ich hätte es selbst gerne gekauft, um es mir leicht zu machen. Es war Lockdown, wie viele konnten wir nicht feiern. Aber ein Kindergeburtstag wird nicht abgesagt! Also haben wir nach Ausweichmöglichkeiten geschaut. Wir haben sogar Online-Events getestet, nur um dann enttäuscht zu sein, sagt die Autorin über die Entstehung ihres Werkes. Claudia Herrmann lebt mit ihrer Familie in der Voreifel und ist ein kreativer Wirbelwind. www.Dwaffis-Welt.de ist ihr Spielplatz und ein Ort voller Bilder und Gedanken, die unser Leben bunter machen.

Die Enttäuschung über bereits bestehende Online-Partys hat die gelernte Bürokauffrau motiviert, selbst ein Konzept zu entwickeln, um Kindern DEN perfekten Geburtstag zu ermöglichen: Es gibt nur ein paar Dinge, die zu beachten sind, erklärt sie uns. In meinem Buch gibt es so viele Möglichkeiten, Spiele, Varianten und Vorlagen, dass man sich aus diesem ganzen Ideen-Buffet genau das nehmen kann, was man mag und was zu dem Kind passt. Jeder mag schließlich etwas anderes und jedes Alter hat so seine eigenen Interessen. Das Buch ist zwar in erster Linie dazu gedacht, aus einem Offline-Fest eine richtig tolle Online-Party zu machen, aber man kannt es auch sehr gut für einen ganz normalen Kindergeburtstag, eine Mottoparty oder einen Spielenachmittag nutzen!

Inhalt:

– 7 verschiedene fertige Einladungen mit doppelt so vielen Umschlägen

– mehr als 20 tolle Spielideen zzgl. diverser Varianten und Vorlagen

– mehr als 20 kleine Basteltipps

– insgesamt über 120 Vorlagenseiten

– diverse Partyideen, Mottoparty, Spielenachmittage, Alterstipps, etc.

Auf 387 Seiten präsentiert Frau Herrmann alles, was es für eine kreative Planung und eine schöne Feier braucht! Grenzen kennt sie nicht und sollten Sie Ihrer Geburtstagparty auch nicht setzen!

Kindergeburtstag 2.0 erschienen im Paramon-Verlag

ISBN: 978-3-03830-743-3, gebunden, 387 Seiten, 32€/ 34,60CHF

E-Book: 978-3-03830-744-0, erhältlich bei Amazon

Das Angebot des Paramon-Verlags richtet sich an Autoren, die Ihr Buch teilweise in Eigenleistung publizieren möchten, aber auf das Know-how eines Verlages nicht verzichten möchten. Zwölf verschiedene Verlagsprogramme stellen sicher, dass jeder Autor sein Buch in dem passenden Umfeld veröffentlicht und die richtigen Hilfestellungen vom Verlag erhält.

Kontakt

Paramon-Verlag

Rodja Smolny

Fasanenstr. 61

10719 Berlin

0049 30 – 39 82 18 45

Info@Paramon.de

https://paramon.de

Bildquelle: Claudia Herrmann