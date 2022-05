Yamaha verkündet Partnerschaft mit AVer für verbesserte Zusammenarbeit per Video und Audio

Rellingen, 10. Mai 2022 – Yamaha kündigt eine Technologiepartnerschaft mit AVer Information Inc. an. Durch die Zusammenarbeit der branchenführenden Kameras von AVer und der hochwertigen Konferenzmikrofone von Yamaha entsteht eine intelligente Lösung, um virtuelle Konnektivität und Videopräsentationen weiter zu verbessern.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit AVer, einer Marke, die außergewöhnliche Videolösungen anbietet. Die Kombination ihrer Kameras mit unseren Mikrofonen wird die Video- und Audioerlebnisse in Meetings und Konferenzen auf ein neues Niveau heben“, sagt Marcus-Michael Müller, Manager Sales & Marketing Unified Communications bei Yamaha Music Europe.

„AVer ist stolz darauf, mit Yamaha, einem angesehenen Branchenführer mit starkem Fokus auf Innovation und Qualität, zusammenzuarbeiten, um eine nahtlose Benutzererfahrung sowohl in professionellen als auch in Bildungsumgebungen zu ermöglichen“, sagt Andy Hsi, CEO von AVer Information Inc.

Das Deckenmikrofon RM-CG und das Tischmikrofon RM-TT von Yamaha können über die PTZApp 2 mit den USB-Konferenzkameras* von AVer kombiniert werden, um die Audio-Tracking-Funktion zu erweitern. Ebenso können die Auto-Tracking-Kameras und PTZ-Kameras** von AVer über die App PTZ Link mit den beiden genannten Mikrofonen für die Voice-Tracking-Funktion integriert werden. Bei Verwendung der Yamaha Mikrofone und der kompatiblen Software erkennen die Kameras automatisch den Sprecher im Raum und schalten auf den voreingestellten Punkt, an dem sich diese Person befindet. Beide Softwareprogramme sind kostenlos und können von der AVer-Website heruntergeladen werden.

Beide Marken sind vom 10. bis 13. Mai auf der Integrated Systems Europe 2022 in Barcelona vertreten. Besucher finden Yamaha am Stand 3B250 und AVer am Stand 2H400.

Weitere Informationen stehen auf https://www.iseurope.org/exhibitors/yamaha-commercial-audio/ für Yamaha und https://www.iseurope.org/exhibitors/aver-information-europe-b-v/ für AVer zur Verfügung.

* Kompatible USB-Konferenzkameras: CAM130, CAM340+, CAM520 pro, CAM520 Pro (PoE), CAM520 Pro2, CAM540, CAM550.

** Mit Auto-Tracking kompatible Kameras und PTZ-Kameras: PTC310(N), PTC310U(N), PTC310H(N), PTC330(N), PTC330U, PTC330UV2, PTC115, PTC115+, PTC500S, PTC500+, DL30, PTZ310(N), PTZ330(N).

Bildmaterial

https://yamaha.rtfm-pr.de/yamaha_AVer.zip

Über AVer Information Inc.

AVer wurde im Januar 2008 gegründet und ist ein führender Entwickler und Hersteller von Bildungstechnologie und Videokonferenz-Lösungen. Das umfangreiche Produktportfolio von Visualizern und Ladestationen für mobile Geräte bis hin zu HD-Videokonferenzsystemen und Konferenzkameras von AVer hat bedeutenden Einfluss auf die Art und Weise, wie wir kommunizieren und unterrichten. Wir bei AVer sind entschlossen, intelligente Lösungen anzubieten, die nicht nur die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen, sondern ihre Erwartungen übertreffen.

Über Yamaha Unified Communications

Audio- und Videokonferenzlösungen von Yamaha Unified Communications, Inc. machen Zusammenarbeit effizienter und steigern die Produktivität, wo auch immer Menschen arbeiten. Yamahas renommierter und qualitätsorientierter Ansatz bei der Entwicklung und Herstellung von professionellen Mikrofonsystemen, Konferenztelefonen und Video Soundbars garantiert hervorragende Audioqualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität. Die Unified Communications (UC)-Produkte von Yamaha sind sowohl kabelgebundenen als auch drahtlos verfügbar und ermöglichen es den Nutzern, in jedem Meeting Raum natürliche und klare Gespräche zu führen.

Weitere Informationen finden Sie unter de.yamaha.com/uc

