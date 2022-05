Neuer Standort B & B malerhandwerk GmbH, Eningen – Investition in Wachstum und Portfolio

Eine bemerkenswerte Entwicklung und eine erweiterte strategische Ausrichtung setzen den Grundstein für den erst kürzlich erfolgten Umzug der B & B malerhandwerk GmbH in neue Räume in die Otto-Hahn-Straße 7 in Eningen. Nun kann die Kundschaft mit großer Ausstellungsfläche, Werkstatt, Büros, Lager und Beratungsräumen auf knapp 800 qm bei der Gestaltung und Raumausstattung des eigenen Wohnbereiches und bei handwerklichen Malerarbeiten beraten werden. Und auch ein spezialisierter Online-Shop wurde entwickelt.

Seit bald 10 Jahren ist das Unternehmen von Eningen aus aktiv. Nun haben Sie sich neu aufgestellt. Neben einem erweiterten Portfolio und besseren Arbeitsabläufen wurde das Umfeld für die Mitarbeiter verbessert. Der Mitarbeiterstamm wurde aktuell auf neun erhöht und weitere Maler, Lackierer, Raumausstatter werden bereits gesucht.

Die ganzheitliche Beratung und Umsetzung für die Kunden war ihnen von Anfang an wichtig. Eine umfassende Ausstellung „…und alles zeigen und anschaulich erklären zu können ist die Basis unserer Fachberatung“, so die beiden Geschäftsführer Christian Bothe und Markus Büchelmaier.

Darüber hinaus wurde der Fachhandel für „Qualitätsbewusste Heimwerker“ neu aufgebaut und war nun auch besser in den neuen Räumen abbildbar. Hier wurde zusätzlich ein Online Shop für das neue Klientel entwickelt. Unter www.Wohnraumstil.de ist das Angebot im Internet zu sehen. Es ist eine sinnvolle Synergie zu Ihrem ganzheitlichen Schulungs-, Verkaufs- und Beratungskonzept.

So wurde aktuell auch die Möglichkeit der digitalen Beratung geschaffen. In gemütlicher Atmosphäre werden die Planungen dreidimensional mit Originalfarben und -mustern, die die Kunden aussuchen, auf einem großen Monitor angezeigt. Besser kann man die Ideen und die dabei entstehenden Wohlfühlräume nicht darstellen.

Doch nicht nur die digitale Veranschaulichung von Farben, Materialien und Ausführungen sind Teil des Beratungsprozesses, sondern auch das Zeigen und Anfassen von Materialien zur Raumgestaltung wie Böden oder Accessoires. Im Geschäftsbereich der Raumausstattung können vom Parkett mit charaktervoller Maserung über die vielfältig einsetzbaren Designbeläge bis hin zu nachhaltigen Korkbodenbelägen gezeigt werden. Sich in den eigenen vier Wänden wohlfühlen ist das Ziel, das gemeinsam mit den Kunden erreicht werden soll.

Aber auch bei Umsetzung und Ausführung sind sie Spezialisten. Eine brandneue Farbmischstation macht die genaue Nuancierung der individuellen Farbwünsche möglich. Das ist gelebte Kundenfreundlichkeit. Und für jeden Einrichtungsgeschmack wird das Passende geboten. Ob Qualitäts-Bodenbeläge, Sicht-, Sonnenschutz, Wohndekoraktion, gezielt eingesetzte Lichtakzente oder traditionelle, wohnbiologisch optimierte und individuelle Oberflächen, z.B. Kalkputz, Lehm, fugenlose Oberflächen, oder DesignArt-Tapeten. Die Kunden schätzen es den eigenen Raum und persönlichen Geschmack zu verwirklichen und eine angenehme Wohnatmosphäre zu schaffen.

Und die Ästhetik kommt dabei nicht zu kurz. So wurde der Begriff „optische Barrierefreiheit“ als Zielgedanke festgelegt. Innovative Materialien kombiniert mit Kreativität, Einfachheit ohne Übergänge, ist die Idealvorstellung, die sie haben. Und die Umsetzung dieser Idee und ein ganzheitlicher Service hört nicht bei fugenlosen Oberflächen auf.

Und bei der Beratung der Kunden und der Projektumsetzungen sollen keine Grenzen gesetzt werden. So werden den Kunden verschiedenste Möglichkeiten aufgezeigt von klassischen Malerarbeiten bis zu speziellen und individuellen Oberflächen im Raum und Farbe.

Beratung, Konzept und Ausführung aus einer Hand

Wir sind Ihr Partner für Maler-und Tapezierarbeiten, gestalterische Wandkreationen über Fassadenarbeiten von Altbau bis Neubau. Wir bieten Bodenbeläge, Gardinen, Vorhänge und Sonnenschutz.

