Audi A3 8V Lautsprecher nachrüsten auto-lautsprecher.eu

Audi A3 8V Soundsysteme Upgrade für ein Spitzenklasse Klangerlebnis mit starken Bässen und klaren Höhen.

Für Fahrzeughalter des Audi 8V mit dem Standard Audi Sound System gibt es eine Reihe von Upgrade Möglichkeiten ohne gleich auf teurere Premium Systeme wie Bang & Olufsen zu wechseln. Als Top-System im Webshop unter Audi Auto-Lautsprecher gibt es die Variante „Audi A3 8V Lautsprecher 200mm Powersystem der Extraklasse“ von Audison mit 200mm Bässen in beiden vorderen Türen und Hochtöner für 299 Euro. Preislich liegen die Systeme neu unter der Hälfte der Kosten die für gebrauchte Bang & Olufsen Systeme berechnet werden.

Mit bis zu 300 Watt Leistung und einem Wirkungsgrad von 93,5 DB können sie sich an werkseitigen Radios wie auch nachträglich installierten Fremdradios leistungsmäßig entfalten. Die 200mm Bässe sorgen für eine starkes Bassfundament in den Türen. Die Hochtöner sind mit Zwei-Stufen-Pegelwähler die eine Einstellung von 0 oder +2DB ermöglichen und so die Hochtöner auf die Einbausituation akustisch anpassen. Die 26mm Hochtöner garantieren klare Höhen für ein Spitzenklasse Klangerlebnis.

So wird Top Performance auch ohne Premium Soundsystem möglich. Das upgraden der Autolautsprecher ist die Maßnahme mit dem größten Einfluss auf die Klangqualität des gesamten Soundsystems. Der hohe Wirkungsgrad der Lautsprecher spielt eine wesentliche Rolle für die Dynamik in der Musik und die erzielter Abhörlautstärke die Radios ohne zusätzliche Endstufen leisten können.

Eine problemlose Installation setzt eine hohe Einbaufreundlichkeit der Systeme voraus, die originalen Lautsprecher ab Werk sind mit speziellen Halterungen werksseitig befestigt. Um das neue Soundsystem zu installieren müssen die Upgrade Lautsprecher Systeme über passgenaue Halterungen und Adapterkabel im Lieferumfang verfügen. Die neuen Lautsprecher werden an die werksseitigen KFZ-Leitungen angeschlossen, damit entfällt ein weitere Kabelziehen im Fahrzeug. So können in Audi Fahrzeugen nicht einfach Lautsprecher vom Nachrüstmarkt installiert werden ohne als Grundvoraussetzung mit passenden Halterungen und Adapterkabel ausgestattet zu sein.

Da sich in dem Audi A3 8V die Hochtöner in den beiden A-Säulen befinden müssen die Hochtöner über eigene Frequenzweichen verfügen, für die hinter den A-Säulen verbauten Hochtöner empfiehlt sich die Pegel Einstellung mit +2DB die mit den Zwei-Stufen-Pegelwähler eingestellt werden kann. Hochtöner werden immer Frequenzweichen vorgeschalten um sie vor dem Durchbrennen zu schützen. Die 200mm Tieftöner werden direkt an die KFZ-Kabel in beiden Türen mittel Adapterkabel angeschlossen, so werden die werkseitigen Leitungen zum Radio weiter genützt.

Upgrade Systeme gibt es in verschiedenen Varianten im Webshop von auto-lautsprecher.eu in der Kategorie Audi A3 8V Lautsprecher und unterschiedlichen Preisklassen. Für die Drei- und Fünftürer Modelle gibt es unterschiedliche Ausführungen der Einbausätze für alle Fahrzeugtüren. Die Hersteller sind Top-Marken der Car & Hifi Lautsprecher Branche, die mit Testsiegen und Qualität auch sehr gute Bewertungen in der Fachpresse erzielt haben.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

Firmenkontakt

auto-lautsprecher.eu

Anthony Duncan

Kent Road 83

RM17 6DE Gray Essex

2036085167

team@auto-lautsprecher.eu

https://auto-lautsprecher.eu/

Pressekontakt

auto-lautsprecher.eu

Patrik Hofmann

Grottenhofstraße 38

8053 Graz

0680 5536907

press@auto-lautsprecher.eu

https://auto-lautsprecher.eu/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.