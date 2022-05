Talent Garden GmbH wieder auf Wachstumskurs

Personaldienstleistung boomt – Talent Garden GmbH erschließt für seine Kunden weitere Standorte im In- und Ausland.

München. Die Talent Garden GmbH, führender Personaldienstleister für Hotellerie und Gastronomie in Deutschland, geht in eine neue Phase der Expansion und Internationalisierung.

Im Frühjahr 2015 in München gegründet, gehört Talent Garden in Deutschland mit mittlerweile fünf Niederlassungen zu den größten auf die Hospitality Branche spezialisierten Personaldienstleistern.

Zum einen stellt der Unternehmensbereich Arbeitnehmerüberlassung „Talente“ insbesondere für Events und Veranstaltungen im Bereich der Hotellerie, Gastronomie und Messe kurzfristig zur Verfügung, zum anderen deckt das Tochterunternehmen weehive – The Work Club Dienstleistungen in anderen Branchen wie Einzelhandel, Kino oder Autoverleih ab.

Ohne Personal kein Gastgewerbe! Der Nachfrage geschuldet, plant Talent Garden in den kommenden Monaten mehrere neue Niederlassungen unter anderem in Erfurt, Stuttgart und Wien zu eröffnen.

„Wir wollen die Potenziale aus der kontinuierlich steigenden Nachfrage nach flexiblen Arbeitskräften ausschöpfen und die Branche flächendeckend unterstützen“, meint Geschäftsführer Jörg Stannek. Die für die neuen Wirkungsstätten benötigten Fach- und Führungskräfte werden bereits in den aktuellen Niederlassungen ausgebildet.

Talent Garden GmbH

Frau Philomena Schweizer

Blütenstr. 20

80799 München

Deutschland

fon ..: 00498921558282-0

fax ..: 00498921558282-9

web ..: http://www.talentgarden.de

email : ps@talentgarden.de

