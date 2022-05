Renommierte Stuttgarter Unternehmensberatung für Logistik und Supply Chain Management feiert 20-jähriges Firmenjubiläum

Stuttgart (ots) Auf nunmehr 20 erfolgreiche Jahre kann die ebp-consulting GmbH mit Sitz in Stuttgart zurückblicken. Das Unternehmen wurde 2001 von Dr. Jochen Braun und Frank Gehr mit ihrem damaligen Partner Prof. Dr. Bernd Hellingrath als Spin off aus den beiden führenden Fraunhofer-Instituten für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) in Stuttgart und für Materialfluss und Logistik (IML) in Dortmund gegründet und bietet maßgeschneiderte Beratungs-, Planungs- und Realisierungsdienstleistungen im Bereich des Supply Chain Managements (SCM), der Inbound-, Intra- und Outboundlogistik, sowie der Fabrik- und Lagerplanung.

Zunächst lag ein starker Fokus der Geschäftstätigkeit auf der Planung und Einführung innovativer, schlanker Inbound- und Intralogistikprozesse im Automobilbereich. Bereits Anfang der 2000-er Jahre hatte ebp-consulting im Auftrag von führenden deutschen Automobilherstellern und Zulieferern zukunftsweisende Lean-Konzepte u.a. für „Just in Time“ (JiT) und „Just in Sequence (JiS) entwickelt, geplant und in einer Vielzahl von Produktionswerken implementiert. ebp-consulting zählte damals schon zu den führenden Prozess- und Umsetzungsberatungen in diesem Segment. Auch für die Intralogistik wurden derartige Prinzipien des „Lean-Logistics“ entwickelt und in der Materialbereitstellung, im internen Transport und in der Kommissionierung konsequent und erfolgreich umgesetzt. Line-Back-Prinzipien, Supermarktkonzepte und Fahrerlose Transportsysteme sind nur einige Beispiele hierfür.

Parallel wurden im Rahmen der Supply Chain Management Beratung sukzessive weitere Branchen erschlossen: Neben Medizintechnik und Pharma, Maschinen- und Anlagenbau, Logistikdienstleister und Konsumgüter konnte auch der Handel erobert werden. Im Laufe der Jahre wurden dabei in enger Zusammenarbeit mit den auftraggebenden Unternehmen viele branchen- und unternehmensspezifische Lösungsansätze entwickelt und erfolgreich umgesetzt. „Unsere Kunden haben schon immer an uns geschätzt, dass wir branchenübergreifend denken und die besten Ansätze aus jeder Branche kundenindividuell kombinieren und anwenden.“, sagt Frank Gehr, Geschäftsführer und Gründer der ebp-consulting. „Wir kennen die Besonderheiten der Branchen und wissen damit umzugehen.“ Als Beratung haben wir zunächst die optimalen Prozesse im Blick. Die dazu passenden technischen Logistiklösungen und IT-Systeme sind uns bestens bekannt und werden von uns anforderungsgerecht ausgewählt und in der Umsetzung bis zum Schluss begleitet.“

Im Laufe der 20-jährigen Geschäftstätigkeit hat ebp-consulting einen großen Fundus an Methodenwissen aufgebaut und darüber hinaus eine Vielzahl von hilfreichen und leistungsfähigen Beratungstools entwickelt. Dies ermöglicht der ebp-consulting eine qualitativ hochwertige und effiziente Projektarbeit, die den ebp-Kunden einen deutlichen Mehrwert bringen. Nicht selten werden die Kunden in die Anwendung dieser Tools aktiv eingebunden und bekommen das Know-how zur weiteren Eigennutzung übertragen. Für seine umfassende Fachexpertise, Branchenkompetenz und Beratungsansatz wurde ebp-consulting bereits mehrfach als eine der besten Unternehmensberatungen Deutschlands ausgezeichnet.

Zur Abrundung des Leistungsportfolios setzt ebp-consulting seit Jahren auf ein starkes Partnernetzwerk. So können SAP-Beratungsthemen genauso mit abgedeckt werden wie Architekturleistungen für Logistik- und Fabrikgebäude.

Ergänzend zu den Büros in Stuttgart, München und Dortmund wurde die Internationalisierung mit Büros in Brüssel (Belgien), Shanghai (China) und Pretoria (Südafrika) vorangetrieben. Unterstützt von internationalen Mitarbeiter-Teams werden heute Logistik- und Supply Chain Management Projekte weltweit begleitet. In Südafrika hat sich die ebp-consulting mittlerweile zu einer bekannten Größe in der Logistik entwickelt. Zukünftig sind weitere Standorte geplant, wie zum Beispiel in Osteuropa.

Die ebp-consulting ist in den letzten 20 Jahren stetig gewachsen und wächst weiterhin. Ein motiviertes, kompetentes Berater-Team ist der Schlüssel zum Erfolg. Dazu gehören auch langjährige Bestandskunden und viele interessierte Neukunden mit herausfordernden Themen und langfristigen Geschäftsbeziehungen.

ebp-consulting blickt optimistisch in die Zukunft. „Wir sind noch lange nicht am Ende, wir haben noch einiges vor“, sagt Frank Gehr. „Unter anderem sind wir in das Thema Transportmanagement eingestiegen und bauen dieses weiter aus.“ Außerdem plant die ebp-consulting weitere strategische Kooperationen mit Partnerunternehmen, den Aufbau neuer Standorte und die Weiterentwicklung ihres Beratungsportfolios.

„Unsere Unabhängigkeit und Neutralität gehören zu unseren USP’s, auf die wir weiter bauen und die auch unsere Kunden an uns schätzen,“ sagt Dr. Jochen Braun, Geschäftsführer und Gründer der ebp-consulting.

