Die 4K-Herausforderungen meistern. Zumindest kurzfristig und möglicherweise noch viel länger wird hybrides Arbeiten für viele Unternehmen die Norm sein.

Es gibt gute Gründe, warum Unternehmen und Mitarbeiter von diesem remote Mix, bestehend aus persönlicher und mobiler Arbeit begeistert sind.

Virtuelle Teamarbeit führt aber auch zu neuen Herausforderung in der Führung. Diese werden als die „4K-Herausforderungen“ bezeichnet:

#1 Kommunikation,

#2 Koordination,

#3 Kreativität und

#4 Kultur.

# Virtuelle Teamarbeit: Die 4K-Herausforderungen meistern

Einigen Unternehmen, Führungskräften und Mitarbeitern sind die vier Ks schon lange vertraut. Diese arbeiten schon viele Jahre mit geografisch verteilten, virtuellen Teams. Wenn du Schwierigkeiten hast, ein hybrides Team, beginne damit, die fünf Herausforderungen zu verstehen, und verwenden die folgende 4K-Checkliste. Dann kannst du beurteilen, wo du stehst und wie es weitergehen soll.

#1 Kommunikation

Die Abhängigkeit von technologischen Lösungen stellt eine Herausforderung für die Kommunikation in virtuellen Teams dar. Viele Teams mussten technologische Schwierigkeiten überwinden, als die Umstellung auf remotes Arbeiten erfolgte.

Mitarbeiter, die in ihr Büro zurückkehrten, mussten feststellen, dass ihre Videokonferenzsysteme den Anforderungen des hybriden Arbeitens nicht vollständig gewachsen waren.

Auch gibt es andere praktische Schwierigkeiten, die hybride Arbeit mit sich bringt:

Sollte sich beispielsweise jeder im Büro von getrennten Computern aus anmelden? Oder schafft das mehr Probleme als es löst?

Manche Kollegen melden sich lieber über Bildschirme mit Kamerabild zu Wort als andere.

Es gibt auch das noch größere Problem der sozialen Kommunikation. Diese Kommunikation ist bei virtuellen Teams gefährdet und kann auch ganz verloren gehen. Professionelles Networking und Mentoring sind für virtuelle Teams besonders wichtig, um am Arbeitsplatz voranzukommen.

#2 Koordination

Die Arbeit in hybriden Teams erfordert deutlich mehr koordinative Anstrengungen als die Arbeit von face to face. Für hybride Teams kann es schnell zu Verwerfungslinien zwischen denen, die persönlich zusammenarbeiten, und denen, die aus der Ferne arbeiten.

Aufgrund des zusätzlichen Aufwands werden entfernte Teammitglieder schnell von kleineren Entscheidungen ausgeschlossen. Diese Entscheidungen werden dann von denen getroffen, die im Büro zusammenarbeiten.

#3 Kreativität

Zwei Arten von Kreativität sind durch hybrides Arbeiten gefährdet:

kollektive Kreativität

individuelle Kreativität

Menschen können per Zoom Brainstorming betreiben. Programmierte Zeiten und vorgegebene Formate zur Generierung von Ideen erweisen sich möglicherweise als nicht so produktiv wie Quick Calls und Side by Side-Gespräche. Auch fehlen die Impulse aus unerwarteten Ideen. Diese Ideen entstehen, wenn wir zusammen nach Lösungen suchen und bestehende Ansätze in Frage stellen.

Aber auch die individuelle Kreativität kann gefährdet sein. Deep Dives helfen Mitarbeitern neue Ideen und Einsichten zu entwickeln. Das Alleine-Arbeiten ohne Team – über viele Tage oder Wochen kann sich als wenig produktiv für Mitarbeiter erweisen.

Gerade, wenn Mitarbeiter ständig kreativ oder innovativ sein müssen, gilt:

Einige soziale Interaktionen und spontane Gespräche mit Kollegen,

der Tapetenwechsel, der mit dem Wechsel von zu Hause zur Arbeit verbunden ist,

können für die Kreativität des Einzelnen wichtig sein.

#4 Kultur

Genau wie die Kreativität ist dies eine Herausforderung, über die sich Führungskräfte immer mehr Sorgen machen. Wie kann das unverwechselbare „Feeling“ eines Unternehmens aufrechterhalten werden?

Mit Beginn der Remote-Arbeit waren Unternehmen darüber erleichtert, wie produktiv und engagiert die Mitarbeiter mit der neuen Arbeitswelt umgegangen sind.

Einer der Treiber hierfür war nicht zuletzt, dass die Mitarbeiter vorher eng zusammengearbeitet haben und neben ihrem Verständnis für die Werte und Erwartungen des Unternehmens auch viel darüber wussten, wie man dies effektiv macht.

Doch jetzt, wo bestehende Mitarbeiter gehen und neue hinzukommen, besteht die große Herausforderung in einem erfolgreichen Onboarding neuer Kollegen. Wie kann sich das Unternehmen im War for Talents von anderen Unternehmen? Wie können neue Kollegen mit der Unternehmenskultur vertraut gemacht werden?

Dieses Seminar könnte dich als Teamleiter von virtuellen Teams interessieren.

Dein Nutzen mit dem Seminar Führung: So führt man heute

1. Tag

OKRs als Führungsinstrument

Kommunikation mit unterschiedlichen Mitarbeitertypen – Worauf kommt es an ?

In 7 Schritten zu mehr Agilität im Team

2. Tag

Feedback-Kompetenz für Führungskräfte

Agiles Konfliktmanagement: Konflikte schnell erkennen und erfolgreich lösen

Programm 1. Seminartag zum Seminar Virtuelle Teamarbeit: Die 4K-Herausforderungen meistern

OKRs als Führungsinstrument

Objectives and Key Results für mehr Fokus im Unternehmen

Golden Circle: Why + How + What

Company OKRs + Team OKRs + Persönliche OKRs

Was ändert sich mit OKR?

Neue Rolle als Führungskraft im OKR-Prozess

Wöchentliches OKR-Review statt Jahresgespräche

Quartals-Reviews statt jährliche Beurteilungsgespräche

Kommunikation mit unterschiedlichen Mitarbeitertypen – Worauf kommt es an?

Stark in der Rolle als Führungskraft: notwendige Fähigkeiten in der Führungsposition

Autoritär oder Laissez-faire? Wirkung verschiedener Führungsstile

Die 4 Mitarbeitertypen: Erfolgreich Führen mit dem DISG-Konzept!

Persönlichkeitsgerecht delegieren

Zentrale Führungsinstrumente systematisch und angemessen einsetzen

.

In 7 Schritten zu mehr Agilität im Team

Wie gewinne ich das Team für mich und das Unternehmen?

Spitzenleistungen durch gezielte Teamentwicklung – worauf kommt es an?

Situationsaufnahme im Team – Wo stehen wir?

Auswahl des richtigen Teamleiters

Strukturen und Rollen in Gruppen erkennen und gezielt nutzen

Wertschätzung, Erfolg, Anteilnahme: Motivation als Triebkraft zur Höchstleistung

Leistungsanreize richtig setzen, Leistungen steigern, Hochleistungs-Niveau halten

.

Programm 2. Seminartag zum Seminar Virtuelle Teamarbeit: Die 4K-Herausforderungen meistern

Feedback-Kompetenz für Führungskräfte

Schleichende Überforderung, unrealistische Ziele, schwere Entscheidungen – Bleibe Herr der Lage!

Führen von eigenwilligen Führungskräften

Gesprächskompetenz bei schwierigen Mitarbeitern

Low-Performer im Team! Techniken zur Leistungssteigerung

Rechtlich sicherer Umgang mit dauerhaften Minderleistung

Unangenehme Mitarbeitergespräche: Kritikgespräch, Abmahnung und Kündigung

Agiles Konfliktmanagement: Erfolgreich Verhandeln in Stress-Situationen

Welche Rolle spiele ich selbst bei der Entstehung von Konflikten? Persönlichkeitstypen und Kommunikationsmuster

Effektives Lösen und Vermeiden von Konflikten

Stressfreies Verhandeln: richtige Vorbereitung und zielführende Durchführung von Verhandlungen

So schützt du dich vor unfairen Taktiken in Verhandlungsgesprächen

Wie begleitet man Konflikte in agilen Teams? Konfliktlösung als Führungsaufgabe

Wege zu einem erfolgreichen Konfliktmanagementsystem

