Poka Yoke bedeutet „Fehlersicherung“ oder versehentliche Fehler (poka ) vermeiden (yokeru).

Poka Yoke bedeutet „Fehlersicherung" oder versehentliche Fehler (poka ) vermeiden (yokeru).

Zielgruppe für das Seminar Was ist die Poka-Yoke Technik?

Vorstand/Geschäftsführung, Prokuristen und kaufmännische Leitung.

Fach- und Führungskräfte sowie Beauftragte aus den Bereichen Qualitätsmanagement

Tag 1:

Dein Nutzen mit dem Seminar Was ist die Poka-Yoke Technik?

Tag 1:

Prinzipien des Qualitätsmanagements

Werkzeuge des Qualitätsmanagements gezielt einsetzen

Neue Ideen ausprobieren und schnell zur Marktreife führen

Tag 2:

Was ist die Poka-Yoke Technik?

Agiles Projektmanagement mit Scrum & Co.

Sprint: Wie man in nur fünf Tagen neue Ideen testet und Probleme lösen

Tag 2:

Seminarprogramm Tag 1 zum Seminar

Prinzipien des Qualitätsmanagements

Was ist die Poka-Yoke Technik?

Die wichtigsten Erfolgstreiber im Qualitätsmanagement

Toyota-Produktionssystem – Lessons Learned für die eigene Branche

Verzögerungskosten (Cost of Delay) gezielt identifizieren und reduzieren

Aufgaben des Managements: Dynamik im Unternehmen managen

Die Lean-Falle und wie Sie Ihr ausweichen

+ S+P Test: Benötigt Dein Unternehmen ein Work-Out? Einsatz des General Electrics-Erfolgstools

Werkzeuge des Qualitätsmanagements gezielt einsetzen

Lean-Prinzipien zur Gewohnheit machen

Probleme beschreiben und lösen: 6W – Hinterfragetechniken

Die 5S – Methode: Sicher, sauber und übersichtlich

Fehlervermeidung mit Poka Yoke, FMEA und TQM

M7 – sieben Management-Werkzeuge zur Qualitätssicherung

Rüstzeiten im Team reduzieren mit SMED

KVP/KAIZEN – Prozesse gezielt verbessern

+ S+P Leitfaden: Qualitätsmanagement im Unternehmen

Neue Ideen ausprobieren und schnell zur Marktreife führen – Qualitätsmanagement Update

Wie Führung helfen kann Lean zur Gewohnheit zu machen

Teams im Veränderungsprozess richtig führen

Leane Ziele definieren, umsetzen und die Mitarbeiter für die Ziele gewinnen

Schlanke Kommunikation – eine andere Kommunikation ist der beste Weg

Das Visiualisierungsboard: KPIs und Ziele für mehr Agilität

+ S+P Checkliste: Leane Ziele SMART formulieren

+ S+P Test: Wie professionell leitest Du Dein Team?

+ S+P Test: In welcher Teamphase befinden wir uns?

Seminarprogramm Tag 2 zum Seminar

Seminarprogramm Tag 2 zum Seminar

Was ist die Poka-Yoke Technik?

Das Unternehmen verändern – Aufbau einer Innovationskultur

Besonderes Augenmerk: Ängste, Widerstände? Akzeptanz!

Auftragsklärung mit dem Owner: Commitment einholen!

Einbettung im Gesamtchange – Schnittstellenbetrachtung

Rollen im Change-Projekt festlegen

Flow schaffen und ein Pull-System etablieren

+ S+P Leitfaden: Moderation mit System

+ S+P Test: Wie professionell managest Du Veränderungen?

Agiles Projektmanagement mit Scrum & Co. – Qualitätsmanagement Update

Ein agiles Unternehmen schaffen

Wie agiles Projektmanagement funktioniert

Mehr Flexibilität im Projekt – Einsatz von agilen Techniken

Projektanforderungen im Griff: Use Cases, Burn-Down-Charts & Co.

Der Mix macht`s: Kombination agiler Techniken

Das Miteinander in agilen Teams

Projektmanager und Scrum Master als Team-Coaches

+ S+P Leitfaden: Moderation mit System

+ S+P Test: Wie gut beherrscht Du die Moderationstechniken?

Sprint: Wie man in nur fünf Tagen neue Ideen testet und Probleme löst

Wie funktioniert der Google Design Sprint?

Montag: Erstelle Deinen Routenplan

Dienstag: Neu kombinieren und verbessern

Mittwoch: Rumble – zwei mögliche Alternativen im Test

Donnerstag: Wie Du Deine Prototypen erstellen

Freitag: Persönliches Gespräch an Stelle von Big Data

+ S+P Leitfaden: Instrumente für den Google-Sprint

Die Teilnehmer haben neben der Schulung auch folgende Online Schulungen und E-Learnings gebucht:

E-Learning

