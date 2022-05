Verkündung der jährlichen Markenstrategie von PRINCESS LUNA – Hochqualitative Produkte einer globalen Marke

PRINCESS LUNA, eine Marke von Gesundheitsprodukten für Frauen, gründet einen Standort in Deutschland. Angeboten werden verschiedene Produkte, die auf die Bedürfnisse von Frauen abgestimmt sind.

PRINCESS LUNA ist eine Marke für Gesundheitsprodukte für Frauen. 2022 erreichte PRINCESS LUNA eine tiefe Kooperation mit führenden europäischen Akteuren der Probiotikabranche. Gemeinsam wird am Wachstum des asiatisch-europäischen Markts, der noch größeres Potential hat, gearbeitet. Unter diesen günstigen Umständen wurde PRINCESS LUNA offiziell von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen dazu eingeladen, in Deutschland ein Zentrum für Produkterforschung und -entwicklung zu gründen, dessen Produkte vollständig dem deutschen Qualitätskontrollsystem unterliegen und die Anerkennung nach EU-Standard erhalten.

Im gleichen Jahr wurde das chinesische Produktionsinnovationszentrum von PRINCESS LUNA in Betrieb genommen und die in Asien bekannte Schauspielerin Ada Choi als Sprecherin verpflichtet. Damit tritt PRINCESS LUNA in das Stadium einer globalen Marke für Gesundheitsprodukte für Frauen ein. PRINCESS LUNA hat schon immer geglaubt, dass hochqualitative Produkte die Marke auf eine noch größere Bühne führen werden.

Im Jahr 2018 hat PRINCESS LUNA das erste Trumpfprodukt PRINCESS LUNA VAGINAL PROBIOTIC herausgebracht. Gestützt auf seine spezielle Produktpositionierung und seine verlässliche Wirkung gewann es rasch die Anerkennung der Verbraucher und erlangte in den USA, China, Europa und Australien riesige Markterfolge.

Im Jahr 2020 konzentrierte sich PRINCESS LUNA auf die Erhöhung der Beliebtheit der HPV-Impfung sowie die Steigerung der Aufmerksamkeit, die der Cervixgesundheit geschenkt wird, brachte das neue Produkt PRINCESS LUNA Selenium Complex heraus und empfahl Kundinnen, damit mehr von dem Spurenelement Selen aufzunehmen und so ihre Abwehrkraft zu stärken.

Im Jahr 2021 befasste sich PRINCESS LUNA mit den gesundheitlichen Bürden der Verdunklung des Teints, der Bildung von Pickeln sowie der öligen Gesichtshaut, die durch das bei Stadtbewohnerinnen verbreitetem Verhalten, die Nacht durchzumachen, hervorgerufen werden. Mit Bezug auf die mit schlechten Angewohnheiten eng zusammenhängende Lebergesundheit wurde ein völlig neues Lösungskonzept vorgestellt. Das erste als Mittel für die Lebergesundheit bei Frauen positionierte Produkt PRINCESS LUNA Liver Health kam genau im richtigen Moment auf den Markt. Es enthält die von angesehenen Fachzeitschriften als Leber schützend anerkannte Mariendistel und das in weißenden Hautpflegeprodukten häufig vorkommende Glutathion. Damit passt es gut zu den gesundheitlichen Bedürfnissen von Frauen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CRI Jiangsu Channel

Herr Ray Fu

Renmin Nan Road, Gucheng Street, Gaochun District Number 75

211304 Nanjing

China

fon ..: +86180 1297 8201

web ..: http://js.cri.cn

email : 467572280@qq.com

You can use the press release – even in a modified or abridged form – with Use the source link to our homepage on your website free of charge.

Pressekontakt:

The China Box

Herr Kino Gao

Jing Yuan Art Center, No. 3, Guang Qu Road Chaoyan 15D-5

100000 Beijing

fon ..: +86186 0119 5933

web ..: http://mediatcb.com

email : tcb@mediatcb.com