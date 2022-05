Parasoft Continuous Quality Platform: API-Sicherheitsrisiken einfacher bewerten

Software schnell und zuverlässig mit Continuous Quality-Ansatz

Monrovia (USA)/Berlin, April 2022 – Parasoft, seit über 30 Jahren weltweit führend bei automatisierten Softwaretests, kündigt das Release 2022.1 seiner Continuous Quality Plattform mit API-Test- und Virtualisierungstools für Unternehmensanwendungen (einschl. SOAtest, Virtualize, CTP und DTP) an. Damit lassen sich Qualitäts- und Abdeckungsziele einfacher realisieren bzw. API-Sicherheitsrisiken einfacher bewerten. Die neueste Version wird ab 10. Mai verfügbar sein. Sie fokussiert Integrationen und Aktualisierungen, die moderne Entwicklungs- und DevOps-Workflows verbessern, einschließlich Authentifizierung, Service-Virtualisierung und API-Sicherheitstests.

Mit der Parasoft Continuous Quality Platform für API-Testing erhalten DevOps und Anwendungsteams Support bei der Kontrolle und Verwaltung ihrer Testumgebung, um qualitativ hochwertige Software bereitzustellen. Neu ist die Möglichkeit einer gemeinsamen Authentifizierung in Testsuiten, sie vereinfacht die Konfiguration mehrerer Tests mit einheitlichen Anmeldedaten. Dazu kommen neue Authentifizierungsoptionen für Azure AD, OIDC und PIV CAC, die zusätzliche Methoden für den Zugriff der Benutzer auf ihre Parasoft-Infrastruktur bieten. Erweitert wurde zudem die Unterstützung für API-Sicherheitstests um Web-UI-Penetrationstests sowie um zusätzliche Widgets und Berichte für CWE und OWASP Top 10. Ein neuer HTTP-Forward-Proxy vereinfacht die Virtualisierung von Backend-Diensten für mobile Anwendungen, so dass Teams die Anwendungen kontinuierlich testen bzw. ungehindert fortsetzen können, auch wenn diese Dienste nicht verfügbar sind.

Für Interessenten liefert eine Präsentation detaillierte Einblicke in die Funktionen der Continuous Quality Platform.

„Unternehmen stehen unter immer größerem Druck, dass sie ihre Software schneller auf den Markt bringen. Viele befürchten, dass sie nur durch Abstriche bei Qualität und Konformität rechtzeitig liefern können. Das muss aber nicht sein. Während die Automatisierung von Tests Verzögerungen minimiert, gibt der Wechsel zu einem kontinuierlichen Qualitätsansatz den Entwicklungsleitern die Gewissheit, dass ihre Software sicher und zuverlässig funktioniert und ihre Qualitätsstandards erfüllt“, erläutert Igor Kirilenko, Chief Product Officer bei Parasoft.

Führende Unternehmen aus verschiedenen Branchen

Wenn es um entscheidende Software geht, wissen Parasoft-Kunden wie die Fluglinie Alaska Airlines und Caesars Entertainment , dass sie zuverlässig liefern können. Mit der Testdatenmanagement-Lösung von Parasoft nutzen die Tester von Alaska Airline eine jederzeit verfügbare virtualisierte Testumgebung. Sie testen jedes beliebige Szenario, wann immer sie es brauchen und erzielen so 100% zuverlässige und wiederholbare Tests, die falsch-positive Ergebnisse komplett ausschließen. Bei Caesars Entertainment verbesserte das Team die Automatisierung von UI-Tests um über 96% und reduzierte die Ausführungszeit von API-Tests um 96%, nachdem es mit der Parasoft Continuous Quality-Lösung eine skalierbare und wartbare Testautomatisierungsstrategie entwickelt hatte.

„Um unseren Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, konzentrierten wir uns auf das Messen und Senken von produktionsbedingten Fehlern. Mit der Parasoft-Lösung konnten wir einen konsistenten Teststrategie-Ansatz entwickeln, um virtuelle Assets zu erstellen, welche die benötigte End-to-End-Qualität unterstützen, um die Anzahl an entgangenen Fehlern zu reduzieren und eine Verfügbarkeit von 99,97 % zu erzielen“, erläutert Roya Montazeri, Senior Director of Quality beim KFZ-Dienstleister Cox Automotive.

Parasoft, seit 1987 führend bei Automated Software Testing, liefert innovative Tools, die zeitaufwändige Tests automatisieren und dem Management die intelligente Analytik für die Konzentration auf das Wesentliche zur Verfügung stellen. Die Technologien von Parasoft verringern den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Ablieferung sicherer, zuverlässiger und konformer Software durch die Integration von statischer Analyse und Laufzeit-Analyse, Modul-, Funktions-, API-Tests und UI-Tests mit Selenium sowie Service-Virtualisierung. Parasoft unterstützt Software-Unternehmen bei der Entwicklung und dem Deployment von Applikationen auf dem Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt. Mit seinen Testwerkzeugen für Entwickler, seinen Report- und Analyse-Werkzeugen für Manager und seinen Dashboard-Lösungen für Führungskräfte gibt Parasoft Organisationen die Möglichkeit, die strategisch wichtigsten Entwicklungs-Initiativen von heute (Agile, Continuous Testing, DevOps und Security) erfolgreich umzusetzen.

