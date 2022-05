Kii Audio feiert neue Manufaktur mit großer Hausmesse – Einladung für Journalisten und Musikliebhaber

Vom 23. bis zum 28. Mai 2022 öffnet Kii Audio seine neue Manufaktur für Journalisten und Musikliebhaber und lädt zur großen Hausmesse. Der Einzug ins neue Werk in Hamminkeln wird in diesen Tagen vollendet. Das Headquarter beinhaltet neben Entwicklung und Fertigung auch einen großen Showroom, in dem die Kii THREE mitsamt BXT erlebbar ist.

Hamminkeln, 5. Mai 2022 – Beautiful Design Meets Amazing Sound: Unter diesem Leitmotiv hat Kii Audio seinen wegweisenden Lautsprecher Kii THREE mit der innovativen Bass-Unterstützung BXT entwickelt. Eine weltweite Erfolgsgeschichte, die mit dem Bau der Manufaktur in Hamminkeln einen neuen Höhepunkt findet. Zur Einweihung lädt das Unternehmen nun zur Hausmesse am neuen Standort nach Nordrhein-Westfalen.

„Ich freue mich sehr auf eine spannende Woche mit Freunden, Musikliebhabern, Geschäftspartnern und Journalisten“, kommentiert Kii Audio Geschäftsführer Chris Reichardt. „Wir haben viel Energie in den Bau unseres neuen Headquarters investiert und freuen uns nun, dies der Öffentlichkeit zu präsentieren. Nach einer langen Zeit ohne Messen ist unsere Hausmesse zudem eine schöne Gelegenheit, wieder persönlich in Kontakt zu treten. Ich freue mich sehr über jeden einzelnen Besucher.“

Kii THREE mit BXT im neuen Showroom erleben

Mit dem Kompaktlautsprecher Kii THREE hat Kii Audio bereits unzählige Musikliebhaber auf der ganzen Welt begeistert. Auf den immer wieder geäußerten Wunsch nach einer Standlautsprecher-Version des DSP-kontrollierten Vollbereichs-Lautsprechers reagierte das Unternehmen mit dem innovativen BXT Modul. Diese Erweiterung lässt sich problemlos an bereits bestehende Kii THREE Kompaktlautsprecher andocken, sodass ein ganzheitliches Gesamtsystem entsteht. Im neuen Showroom ist die Kii THREE nicht nur mit und ohne BXT Modul zu hören, sondern auch in vielen neuen Farben zu erleben. Wie kein anderer Hersteller bietet Kii Audio hier eine einzigartige Individualisierung und Anpassung an die Farbwelt des Wohnraums.

Präsentation der „Active Wave Focusing“ Technologie

Die von Bruno Putzeys, dem Technologie-Mastermind bei Kii Audio, entwickelte „Active Wave Focusing“ Technologie kontrolliert alle Treiber so, dass die Schallabstrahlung nach vorne konzentriert wird. Dadurch entstehen keine störenden Reflexionen von der Wand hinter den Lautsprechern – das Ergebnis ist ein besonders klarer Sound mit einer großen Klangbühne und herausragender Impulswiedergabe. Mit einer umfassenden Präsentation lässt Putzeys die Besucher an seinem einzigartigen Wissen teilhaben und erklärt die „Active Wave Focusing“ Technologie im Detail.

Werksbesichtigung und BBQ

Teil der Hausmesse ist eine umfassende Werksbesichtigung. Von der Entwicklung über die Fertigung der Komponenten bis zum Zusammenbau des finalen Produkts erleben Besucher jeden einzelnen Schritt. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt – ein reichhaltiges Barbecue befeuert den klangvollen Austausch über die Kii THREE mit BXT Modul.

Herzliche Einladung für Journalisten

Chris Reichardt und das gesamte Kii Audio Team freuen sich auf Ihren Besuch – und die Möglichkeit, Ihnen die neue Manufaktur und den Showroom präsentieren zu können. Journalisten vereinbaren bitte direkt einen Termin mit Chris unter cr@kiiaudio.com.

Einladung für Musikliebhaber: Link für Leser

Die Kii Audio Hausmesse ist nicht nur Medienvertretern und Geschäftspartnern vorbehalten. Im Gegenteil, das Team von Kii Audio freut sich auf viele Interessenten, die die Kii THREE mit und ohne BXT einmal in Ruhe hören und sich die neue Manufaktur in Hamminkeln-Dingden ansehen wollen. Auch Musikliebhaber, die bereits Kii Audio Lautsprecher besitzen, sind herzlich zum Erfahrungsaustausch eingeladen. Die Veranstaltung ist kostenlos, allerdings wird um eine Anmeldung gebeten: https://www.events.kiiaudio.com/de/event/kii-audio-gmbh-hausmesse-2022-05-23-2022-05-28-1/register

Einen kompakten Lautsprecher bauen, der klingt wie ein großes, fest installiertes System – das war das Ziel von Kii Audio bei der Gründung der Firma 2014. Mit der THREE ist dem Unternehmen mit Sitz in Bergisch Gladbach dieses Meisterstück gelungen. Dabei ist das Konzept der THREE nicht die erste kleine Revolution, an der Chef-Entwickler und Kii-Mitgründer Bruno Putzeys maßgeblich beteiligt war: Mit seinen Entwicklungen UcD und Ncore brachte er die Class-D-Verstärkertechnik entscheidend voran. Allen Mitarbeitern gemein ist die Leidenschaft für gute Musik und das Streben nach der absolut perfekten Wiedergabe – diese Philosophie spürt man in jedem Produkt von Kii Audio.

www.kiiaudio.com

Firmenkontakt

Kii Audio GmbH

Christian Reichardt

Drosselweg 45

51467 Bergisch-Gladbach

+49 (0) 2202 – 2356289

cr@kii.audio

http://www.kiiaudio.com

Pressekontakt

rtfm GmbH

Frank Mischkowski

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911 – 310 910-0

0911 – 310 910-99

kiiaudio@rtfm-pr.de

http://www.rtfm-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.