Frühlingsangebot bis 20. Mai, 150 hochwertige Quizfragen kostenlos, für Vereine, Stiftungen und NGOs

Wer Wie Wann? ist ein Spezialanbieter für Quizfragen. Das Angebot umfasst Multiple-Choice-Quizfragen, offene Quizfragen und Schätzfragen und Vieles mehr, ganz nach Kundenwunsch.

Marburg, den 06.05.2022: Wer Wie Wann? ist ein Spezialanbieter für Quizfragen. Zum Angebot gehören neu und individuell erstellte Quizfragen in den Formaten: Multiple-Choice, offene Quizfragen und Schätzfragen. Auch andere Formate werden jederzeit auf Wunsch produziert. Darüberhinaus können auch viele 1000 vorgefertigte Fragen günstig und schnell aus einem Katalog bezogen werden.

Nun gibt es ein sensationelles, noch nie da gewesenes Angebot:

Alle gemeinnützigen Organisationen, wie Vereine, Stiftungen oder NGOs können bis 20. Mai 150 hochwertige, lektorierte Quizfragen aus einem umfassenden Katalog von 50.000 Fragen „kostenlos“ erhalten. Fordern Sie diese einfach per Mail info@werwiewann.de an.

Unser Katalog an vorgefertigten Fragen umfasst viele spannende Themen, wie Umwelt, Natur, Politik, Sport, Wirtschaft, Technik, Geografie oder Gesellschaftsthemen.

Das Team von werwiewann.de hat über 20 Jahre Erfahrung in der Quizfragen-Erstellung, nahmhafte Referenzen, sowie ein Pool erfahrener Autoren der viele Themen abdeckt und auch große Aufträge bis 100.000 Quizfragen in schneller Zeit zuverlässig und in höchster Qualität bearbeiten können.

Die nachweislichen Vorteile eines Quiz sind, dass Kunden/Besucher länger auf der Website oder anderen Onlinekanälen verweilen und sich eingehender mit Dienstleistungen oder Produkten auseinandersetzen. Quizspiele eignen sich auch hervorragend für E-Learning oder zur Generierung von hochwertigen Adressen mittels Gewinnspielen, sowie zur Gamification von Software.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

werwiewann.de

Herr Sebastian Stoll

Ahornweg 6

35043 Marburg

Deutschland

fon ..: 015259582110

web ..: http://www.werwiewann.de

email : info@werwiewann.de

Pressekontakt:

werwiewann.de

Herr Sebastian Stoll

Ahornweg 6

35043 Marburg

fon ..: 015259582110

web ..: http://www.werwiewann.de

email : info@werwiewann.de