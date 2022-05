Drahtbiegeteile für jeden Einsatzzweck

„Was haben unter anderem Büroklammern, Kleiderbügel und Kopfstützen von Möbelstücken, Metallfedern, Griffe und Ladendisplays gemeinsam?“, fragt Armin Zecevic. „Ganz einfach: Sie alle wären ohne Drahtbiegeteile nicht denkbar.“

„Das Anwendungsspektrum von Drahtbiegeteilen ist enorm“, erzählt der Inhaber und Geschäftsführer der DBS Drahtbiege Solultions weiter. Entsprechend gefragt seien Unternehmen, die lange Erfahrung im Drahtbiegen haben und mit den in der Regel hochspeziellen Anforderungen von Kunden aus den Bereichen Automotive und Maschinenbau, Möbelbau oder Medizintechnik umgehen können. Wer erfolgreich sein will als Zulieferer von Drahtbiegeteilen, der müsse, so Zecevic, schnell und flexibel, kostengünstig und in hoher Produktqualität produzieren können. All das bietet der Mittelständler seinen Kunden seit mehr als 30 Jahren. Gefertigt wird ausschließlich am fränkischen Firmensitz und von geschultem Fachpersonal. Das macht sich nicht nur in der Qualität der Drahtbiegeteile bemerkbar. Gerade in Zeiten, in denen die globalen Lieferketten ins Stocken geraten sind und viele Branchen monatelang auf Materialien und Einzelkomponenten warten müssten, ist die Produktion im Land ein unschlagbarer Wettbewerbsvorteil. „Wir fertigen Drahtbiegeteile in Kleinserien und in Großserien, bieten aber auch die Entwicklung von Prototypen an.“ Als Vorlagen für die gewünschten Drahtbiegeteile dienen in der Regel CAD-Daten, aber auch nach Mustern oder Skizzen kann das Team von DBS fertigen. Unternehmen, die auf der Suche nach einem erfahrenen Spezialisten im Bereich Drahtbiegen und Drahtverarbeitung sind, berät Armin Zecevic gerne persönlich und freut sich auf neue Herausforderungen, erfolgreiche Kooperationen und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

Kontakt

DBS Drahtbiege Solutions GmbH & CO KG

Armin Zecevic

Siemensstraße 15

96247 Michelau

095718517

info@dbs-metall.de

http://www.drahtbiegeteile-dbs.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.