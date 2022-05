CleverGet für Win 3.0.0.0 wird veröffentlicht – Netflix/Amazon/HBO/Disney+ Module zum Herunterladen von kostenpflichtigen Filmen/TV-Shows

CleverGet Software hat vor kurzem CleverGet V3.0.0.0 veröffentlicht, eine verbesserte Version, die mehr Downloader-Module zur Verfügung stellt, die Netflix/Amazon/HBO/Disney+ Downloader anbieten und es den Nutzern ermöglichen, die neuesten TV-Serien

Shenzhen, Guangdong, China, 06. Mai 2022: Streaming-Dienste spielen eine wichtige Rolle in unserem täglichen Unterhaltungsleben, und die Menschen haben mehr denn je die Wahl zwischen verschiedenen TV-Streaming-Diensten. Dementsprechend suchen immer mehr Menschen online nach der Frage „Wie kann man TV-Serien von Netflix herunterladen?“ oder „Gibt es eine Möglichkeit, Videos von HBO herunterzuladen?“ Aus diesem Grund ist CleverGet V3.0.0.0 entwickelt worden, um jedem Kunden zu helfen, Videos von über 1000 Webseiten herunterzuladen.

Als einer der fortschrittlichsten Video-Downloader auf dem Markt ist CleverGet V3.0.0.0 ein One-Stop-Video-Downloader-Programm, um reguläre Videos/8K-Videos/Live-Streams/Filme/Fernsehserien/Musikvideos/Online-Kurse von Mainstream-Video-Sharing-Websites oder Social-Media-Plattformen wie YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Vimeo zu speichern, wobei alle ursprünglichen Elemente beibehalten werden. Das sind die wichtigsten Highlights in dieser neuen Version von CleverGet:

1. Netflix-Downloader-Modul wird hinzugefügt, um Filme und TV-Sendungen von der Netflix-Website herunterzuladen.

2. Amazon-Downloader-Modul wird hinzugefügt, um Amazon Prime Videos, Filme und TV-Sendungen herunterzuladen.

3. HBO-Downloader-Modul wird hinzugefügt, um Filme und TV-Sendungen von HBO Max herunterzuladen.

4. Disney+ Downloader-Modul zum Herunterladen von Disney+-Videos, -Filmen und -TV-Sendungen wird hinzugefügt.

5. Option zur Cache-Löschung in den Einstellungen wird hinzugefügt, um Programmabstürze zu beheben.

6. Der Programmablauf wird optimiert und bekannte Bugs werden behoben.

Mit der optimierten Version können Nutzer Episoden von einer Vielzahl von Streaming-Plattformen abrufen, darunter Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney+ und Twitch. Darüber hinaus können Nutzer die gewünschten Untertitel und Tonspuren auswählen, bevor sie auf den Download-Button klicken. Ohne viele komplizierte Schritte erkennt CleverGet automatisch die Zielvideos und zeigt die herunterladbaren Videos an, sobald der Nutzer die URL in die Suchleiste eingefügt hat.

Neben den neu hinzugefügten Modulen gibt es weitere wichtige Updates: CleverGet V3.0.0.0 behebt auch das Problem der Programmabstürze, die hauptsächlich durch die Caches verursacht werden. Daher bietet die neue Version eine Option zum Löschen des Caches in den Einstellungen, um hier Abhilfe zu schaffen. Gleichzeitig hat CleverGet V3.0.0.0 den Arbeitsablauf des Programms entsprechend dem Feedback der Nutzer optimiert, um einen reibungsloseren Download-Prozess zu ermöglichen.

Preis & Verfügbarkeit

CleverGet gibt es in 2 Versionen: eine kostenlose Testversion, mit der man maximal 3 Videos herunterladen kann, und eine offizielle Version, mit der man Videos ohne Einschränkungen herunterladen kann. Um die offizielle Version zu erwerben, kann man auf diese Seite gehen – https://www.cleverget.com/de und auf die Schaltfläche Jetzt Kaufen in rot klicken, um den Kaufplan zu überprüfen. Eine weitere gute Nachricht ist, dass sowohl Einjahres- als auch Lebenszeitlizenzen jetzt mit einem Rabatt von 40% angeboten werden. Benutzer können auch eine Lizenz von nur €29.97 jährlich kaufen.

CleverGet ist ein Team, das erfahrene Ingenieure, Designer und Spezialisten aus anderen Bereichen zusammenbringt. Unsere kontinuierliche Arbeit dient dem Ziel, unseren Kunden ein farbenfrohes Leben mit fortschrittlicher Technologie zu bieten. In jahrelanger mühsamer Arbeit behalten wir unser Ziel im Auge und halten die höchsten Qualitätsstandards für unsere Produkte aufrecht, indem wir die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit ständig verbessern.

Unsere Software ist praktisch und formidabel, deshalb werden wir von Millionen von Kunden aus mehr als 180 Ländern und Territorien weltweit unterstützt. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, stabile und zielgerichtete Softwarelösungen für Privatpersonen und Unternehmen zur Verarbeitung von Audio und Video zu entwickeln und bereitzustellen.

CleverGet ermöglicht es den Kunden, Multimediadaten von Online-Streaming-Diensten mühelos zu erhalten. Mit einem einfachen Klick können Benutzer Online-Daten ohne Einschränkungen in lokale Daten umwandeln. Da wir die Privatsphäre und die Sicherheit unserer Nutzer schützen wollen, sammelt CleverGet keine sensiblen Informationen und gibt diese auch nicht an Drittanbieter weiter, so dass Sie es bedenkenlos nutzen können.

