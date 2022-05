Partnerschaft zwischen Verizon Business und Extreme Networks ermöglicht Konnektivität und Netzwerk-Insights in großen Veranstaltungsorten und Stadien

Verizon erweitert sein Netzwerkportfolio und bietet Extreme-Lösungen für den asiatisch-pazifischen Raum und Europa

FRANKFURT A.M./SAN JOSE, 05. Mai 2022 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), ein führender Anbieter cloudbasierter Netzwerklösungen, kündigt die strategische Partnerschaft mit Verizon Business (Nasdaq: VRZN) an, um erstklassige Netzwerklösungen und Insights für große Veranstaltungsorte und Stadien in ganz EMEA zu schaffen. Die Partnerschaft wurde im Rahmen der Vorstellung der „International Stadium and Venue Practice“ von Verizon bekannt gegeben.

Die leistungsstarke Kombination aus der Private-5G-Lösung von Verizon und den Wi-Fi- und Analytics-Lösungen von Extreme ermöglicht es großen Veranstaltungsorten und Stadien, beeindruckende, hochmoderne Fan-Erlebnisse zu liefern. Gleichzeitig bietet sie Einblicke in das Netzwerk, um fundierte operative und unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Die strategische Partnerschaft baut auf den gemeinsamen Erfolgen bei Implementierungen in den USA für Organisationen wie die NHL®, NASCAR und die NFL auf. Extreme kündigt außerdem an, dass man Verizon als Implementierungs-Partner ausgewählt hat, um die Konnektivitätslösungen im Old Trafford Stadion von Manchester United bereitstellen.

Über die neue „International Stadium Practice“ von Verizon sprechen Norman Rice, Chief Operating Officer bei Extreme, Tami Erwin, Executive Vice President und Group CEO bei Verizon Business, und Sampath Sowmyanarayan, Chief Revenue Officer bei Verizon Business, während des internationalen Medien- und Analystentags von Verizon in dessen 5G Lab in London.

Die Lösungen von Extrem wurden umfassenden Tests und Prüfungen in den Labs von Verizon unterzogen, um sicherzustellen, dass sie die von den Verizon-Kunden erwartete Funktionalität, Sicherheit und Leistungsfähigkeit bieten.

Scott Lawrence, Group Vice President, Verizon Business EMEA

„Unser Partner-Ökosystem spielt eine Schlüsselrolle in unserer internationalen Strategie für Stadien und Veranstaltungsorte. Wir freuen uns, Extreme in dieser Gemeinschaft willkommen zu heißen. Angesichts unserer gemeinsamen Erfolgsgeschichte bei der Bereitstellung von Verizon 5G- und Extreme Wi-Fi-Lösungen in einigen der weltweit größten und renommiertesten Veranstaltungsorte der USA haben wir unsere Zusammenarbeit in eine offizielle strategische Partnerschaft überführt. Das ermöglicht es uns, großen Veranstaltungsorten in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum weiterhin das gleiche Maß an Expertise, Innovation und Erfolg zu bieten.“

Norman Rice, Chief Operating Officer, Extreme Networks

„Gemeinsam mit Verizon konnten wir bereits die Bedeutung des Netzwerks für die Interaktion, das Engagement und die Identifikation der Fans mit der Marke grundlegend verändern und gleichzeitig den Ligen, Vereinen und Teams Einblicke geben, mit denen sie das Netzwerk optimal personalisieren und betreiben können. Extreme Wi-Fi und Verizon 5G ergänzen sich ideal, wenn es um die Schaffung fortschrittlicher und unterbrechungsfreier Konnektivität mit hoher Geschwindigkeit, geringer Latenz und hoher Kapazität geht – für Mobile Ticketing, bargeldlose Transaktionen und Sportwetten bis hin zu interaktiven Erlebnissen der nächsten Generation wie AR/VR in Stadien. Als wichtiger Partner in der neuen Global Venue Practice von Verizon erwarten wir viele weitere Jahre des gemeinsamen Erfolgs bei der Gestaltung neuer Wege, um das Stadionerlebnis für alle weiter zu verbessern.“

