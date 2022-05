Gehe auch du bis ans Äußerste und spüre den Fahrtwind: PS-starke Motorradmodelle im Motorradcenter Regensburg

Begeisterst du dich auch für den Motorsport oder hast eine Vorliebe für leistungsstarke Motorräder? Dann solltest auch du das Motorradcenter Regensburg in Neutraubling aufsuchen!

Hier findet jeder Fan sein passendes Gegenstück. Profitiere von dem umfangreichen Leistungsangebot des Centers und komme auch du schon bald auf den Geschmack von purer Freiheit.

Viele der ausgestellten Motorradmodelle wählen z. B. automatisch den richtigen Gang und sind bei einem flotten Ampelstart einfach unschlagbar. Wozu das Ganze? Nun, für viele Menschen ist der Alltag ein einziges Auf und Ab. Stress macht sich in unser aller Leben bemerkbar. Daher ist das Motorradfahren für viele ein unverzichtbarer Ausgleich. Das Entdecken neuer Landschaften, der Wind, der einem hierbei durch die Haare streift und die Tatsache, mit dem Motorrad eins zu werden. Das alles und noch viel mehr bietet dir ein Bike an. Im Motorradcenter Regensburg in Neutraubling findest du zahlreiche Modelle namhafter Hersteller wie Kawasaki, Aprilia oder Moto Guzzi. Selbstverständlich werden hier auch eine Vielzahl von Gebrauchtfahrzeugen unterschiedlicher Marken angeboten. Diese werden stets von der hauseigenen Werkstatt fachgerecht überprüft und gewartet.

Auf jeden Sattel passt ein Biker: MCR hält auch für dich das passende Motorrad bereit.

Es wird an der Zeit neue Dinge auszuprobieren! Im MCR erwartet dich ein breitgefächertes Sortiment rund um dein geliebtes Zweirad. Egal, ob du dir ein Motorrad, Tourer, Chopper oder Cruiser wünschst – hier findest du alles, was dein Herz als Motorradfan begehrt. Zudem bietet das Unternehmen auch einen Abhol- und Bringservice mit eigenem Firmentransporter an. So kannst du dich entspannt zurücklehnen und dabei zusehen, wie dein Prachtstück an ihren rechtmäßigen Besitzer geliefert wird. Selbst für den jährlichen Frühjahrs-Check, stehen dir die Experten von MCR in Neutraubling mit Rat und Tat zur Seite. Also worauf wartest du noch? Die Experten sorgen dafür, dass du sicher in die Motorrad-Saison startest.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MCR Motorrad Center Regensburg GmbH

Herr Andreas Lambert

Geretsrieder Straße 7

93073 Neutraubling

Deutschland

fon ..: +49 (0) 9401-9131 980

fax ..: +49 (0) 9401-9131 9880

web ..: http://www.motorradcenter-regensburg.de

email : pr@deutsche-stadtauskunft.ag

