Erlebe-Reisen hat viele neue Reisevorschläge für Ecuador!

Je deutlicher die Corona-Zahlen in den Keller gehen, desto mehr zeigt sich der schwäbische Individualreiseveranstalter mit vielen neuen Reisevorschlägen auf die Reiselust seiner Kunden bestens präpariert. Jüngstes Beispiel sind die Reiseangebote in lateinamerikanische Länder. In den letzten Tagen sind eine Reihe neuer Angebote für Ecuador online gegangen. Unter www.erlebe-reisen.de zeigen die Schwaben mittlerweile ein breites Angebot für Kolumbien, Peru, Mexiko und Ecuador.

Diese Schwerpunktsetzung auf lateinamerikanische Länder hat einen Hintergrund. Erlebe-Reisen ist in dieser Weltregion nahezu heimisch. Seit mehr als 10 Jahren gehört zum Beispiel Kuba zu den Kerndestinationen. Dort ist Erlebe-Reisen mit einem Büro und eigener Mannschaft vertreten. Was liegt näher, als nach und nach die umliegenden Länder zu „erobern“. Einschränkung: Sofern sie in die Reisephilosophie von Erlebe-Reisen passen. Denn dort gilt seit dem ersten Tag unverändert der Grundsatz, dass Reisen „von der Stange“ nicht ins Programm gehören. Weshalb jedes Land vor dem ersten Programmangebot intensiv unter die Lupe genommen wird.

Was vor längerer Zeit mit einigen asiatischen Ländern gemacht wurde, hat Erlebe-Reisen jetzt in Lateinamerika wiederholt. Zuletzt in Ecuador. Dort ist es vor allem die faszinierende Vielfalt der Regionen, die zur Aufnahme in die Destinationsliste von Erlebe-Reisen geführt hat. Denn die Anden, das Amazonasgebiet und die Pazifikküste sind zwar zunächst gegensätzlich. Nach Meinung der Programmgestalter von Erlebe-Reisen lassen sich daraus wundervolle Rundreise-Angebote gestalten. Diese gibt es jetzt unter www.erlebe-reisen.de/lateinamerkia/ecuador. Als Angebote für Kleingruppenreisen oder als Mietwagen Rundreisen. Letztere sind mit Fahrer buchbar. Im optimalen Fall ist der Fahrer gleichzeitig der sach- und fachkundige Reiseleiter. Die Auswahl ist groß bei Erlebe-Reisen.

Selbstverständlich wurden die Galapagos-Inseln nicht vergessen. Nicht viele wissen, dass diese zu Ecuador gehören. Für die Reise auf die Inseln hat Erlebe-Reisen entsprechende Angebote. Ob als Bestandteil eines Rundreiseprogramms oder als stand-alone-trip ab Ecuador – siehe oben – Erlebe-Reisen ist flexibel.

Erlebe-Reisen GmbH – Reiseveranstalter – Spezialist für erlebnisorientierte Individualreisen und Kleingruppenreisen.

