Motorschaden auf der B1?

Wenn nach der Autobahnausfahrt „Hildesheim“ von der A7 auf die B1 das in die Jahre gekommene Auto keinerlei Regung mehr zeigt und sie nur „Exitus – Motorschaden“ feststellen können, dann ist es an der Zeit, Autoankauf Hildesheim zu kontaktieren und das Mängelfahrzeug schnell abzustoßen.

Es verhält sich bei KFZ nicht so wie bei Menschen, dass man bei gravierenden Problemen schnell handeln muss, denn der Motorschaden ist die aufwändigste Reparatur an einem Fahrzeug und läutet insbesondere bei älteren Fahrzeugen meist deren Beerdigung auf einem Schrottplatz ein.

Jedoch erschneit es zur Schonung der eigenen Stressbelastbarkeit sinnvoll, das nicht mehr reanimierbare, alte KFZ geschwind loszuwerden.

Was also ist in einem derartigen Fall zu tun?

Luft holen, inneren Abschied vom alten Wagen nehmen und Autoankauf Hildesheim anrufen: 01575 093 4959

Autoankauf Hildesheim ist zum zugesagten Termin blitzschnell über die A7 auf der B1 am Sterbeort des Autos, verfrachtet dieses auf einen Tieflader und klärt alle Formalien, die bei einem Besitzwechsel des Fahrzeugs vonnöten sind.

Autoankauf Hildesheim kauft das alte, defekte Fahrzeug unverzüglich an und bringt es fort vom schrecklichen Ort des Todesgeschehens.

Der Besitzer des verstorbenen Patienten „Auto“ erhält dennoch einen fairen Preis für sein irreparables Fahrzeug und kann in aller Ruhe Trauerarbeit leisten, um sich hernach ein anderes Fahrzeug zuzulegen.

Nicht nur Motorschaden

Autoankauf Hildesheim hilft schnell, seriös und fair – nicht nur, wenn es sich um einen Motorschaden handelt, sondern auch in allen anderen Fällen, in denen ein gewöhnlicher Verkauf des Fahrzeuges kaum noch möglich ist, weil es zu alt, ohne TÜV, mit zahlreichen Mängeln oder mit einem Unfallschaden belastet ist.

Ebenso erwirbt Autoankauf Hildesheim gute und intakte Gebrauchtwagen zu einem zustandsgerechten Preis, der anhand unabhängiger Kriterien ohne Willkür festgelegt wird. Und sollte man sich unschwer einigen können, so wird bei einer Schnitte Hildesheimer Pumpernickel mit einer Tasse Tee in aller Ruhe ehrlich verhandelt, ohne dass einer übervorteilt wird.

Die komplette Abmeldung des Fahrzeuges wird als kostenloser Service von Autoankauf Hildesheim neben dem gebührenfreien Abtransport übernommen!

So kann Autoankauf Hildesheim mehr als zu einer Empfehlung werden, hingegen eine konkrete Hilfestellung bieten.

Mehr Infos unter http://www.auto-ankauf-hildesheim.com/

Pressekontaktdaten:

– Autoankauf Hildesheim-

DE- 31134 Hildesheim

Germany

Ansprechpartner: Elyas Thome

Telefon: 0157 50 93 4959

E-Mail: info@auto-ankauf-Hildesheim.com