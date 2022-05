Mit knapp 5000 Studenten ist die Zahl der Studierenden an der Universität Weimar, sehr hoch vertreten. Ein hoher Anteil der Studenten verfügt über ein eigenes Auto; meist handelt es sich – dem Studentenbudget angepaßt – um ein recht klappriges, älteres Modell.

In arge, finanzielle Schwierigkeiten kann ein Student geraten, wenn sein schmales Einkommen noch durch einen Defekt des Autos, zum Beispiel in Höhe der Alten Brücke in Weimar, zum Stillstand und Exitus gekommen ist: hohe Abschleppkosten sind fällig und Kosten für die Entsorgung des schadhaften Fahrzeuges kommen neben Abmeldekosten auf den Studenten zu. Eventuell hat man sogar schon eine Knolle kassiert und das zwangsweise Abschleppen droht.

Diese Kosten kann man sich sparen, wenn man Autoankauf-Weimar verständigt und sein defektes Auto verkauft. Durch den Verkauf seines schadhaften Autos an Autoankauf-Weimar ist man nicht nur diese Kosten los, sondern kann sogar noch etwas Bargeld für den Verkauf seines kaputten Autos einstreichen: man gewinnt also doppelt!

Autoankauf-Weimar holt das defekte Auto ohne Kosten für den Besitzer ab, zahlt in bar und erledigt gratis die Abmeldeformalitäten für den Verkäufer. Besser kann man sich kaum aus einer derartigen Misere retten!

Autoankauf-Weimar kauft alle Marken und Modelle

Autoankauf-Weimar kauft nicht nur Unfallfahrzeuge oder schadhafte Autos, sondern alle Marken und Modelle in jedem Zustand, auch wenn es sich um gepflegte und gute oder neuwertige Gebrauchtwagen handelt.

Stets wird neutral der Wert des Autos ermittelt und ebendieser Wert wird auch von Autoankauf-Weimar gezahlt.

Dabei steht Autoankauf-Weimar seit Jahrzehnten für fairen und seriösen Ankauf von Gebrauchtautos aller Art und wickelt die Transaktion des Autoverkaufs schnell und zuverlässig ab, denn die Zufriedenheit der Kunden von Autoankauf-Weimar spielt die oberste Rolle und stellt das Dogma dar, dass sich Autoankauf-Weimar auf die Fahnen geschrieben hat.

Denn gerade auf dem Sektor des Gebrauchtwagenankaufs tummeln sich vielerlei schwarze Schafe auf dem Markt, die unseriös handeln und zum Beispiel am Telefon überhöhte Preiszusagen machen, die sie nachher nicht einhalten.

Bei Autoankauf-Weimar gilt das Wort! Für telefonische Vorabauskunft kann man sich gerne an Autoankauf-Weimar wenden: 0157 / 835 60 701 oder https://www.auto-ankauf-exports.de/autoankauf-weimar/

Pressekontaktdaten:

Auto Ankauf Exports

Königsberger str 8

48157 Münster

Herr : Trabishi

Telefon +4915783560701

E-Mail info@auto-ankauf-exports.de

Web: https://www.auto-ankauf-exports.de