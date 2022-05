Auto in die Erft gesetzt! Abhilfe schafft Autoankauf Grevenbroich

Wer in Grevenbroich nach einer durchgefeierten Nacht im nicht-nüchternen Zustand sein betagtes Auto in die Erft gesetzt hat, für den dürfte es schwierig werden, dieses alte, gebrauchte Auto von dort wieder wegzuschaffen, ohne dabei ein Reisenloch in seine Haushaltskasse reißen zu müssen.

Selbst wenn zwei Reifen schon unter Wasser stehen, gibt es noch eine günstige Hilfe für den verzweifelten Autobesitzer, mit der er sich galant aus der verwässerten Lage herausholen kann: er kontaktiert Autoankauf-Grevenbroich, um sein Auto, das mit Sicherheit kein Amphibienfahrzeug ist, aus der Patsche zu holen und verkauft es direkt an Autoankauf-Grevenbroich. Damit umgeht er teure Abschlepp- oder Bergungskosten, denn Autoankauf Grevenbroich bezahlt nicht nicht nur einen zeitwerten Preis für das gebrauchte Auto, sondern birgt es und schleppt es unverzüglich nach Ankauf ab.

Weiterhin übernimmt Autoankauf-Grevenbroich alle Formalien für den Autobesitzer, wie die Abmeldung des Fahrzeuges und eine Entsorgungsbescheinigung beziehungsweise einen Kaufvertrag. Geschickter kann man sich nicht aus einer derart misslichen Lage befreien und sogar noch ein paar Euro für seine Trunkenfahrt einstreichen.

Nicht nur Unfallfahrzeuge

Autoankauf-Grevenbroich kauft aber nicht nur Unfallfahrzeuge oder schadhafte, gebrauchte Autos, sondern auch gute und gepflegte gebrauchte Autos zu Höchstpreisen an.

Die Fahrzeuge werden fair nach Liste bewertet und es wird der jeweilige Zeitwert des Autos gezahlt, so dass man sich bei einem Verkauf seines gebrauchten Autos, ganz gleich in welchem Zustand es sich befindet, immer den maximal möglichen Preis erhält.

Als Zusatzleistung bietet Autoankauf-Grevenbroich den Verkäufern des Autos den Service des kostenlosen Abtransport uind der kostenlosen Abmeldung des zum Verkauf stehenden Autos an.

Einfacher, schneller und sicherer läßt sich kein Auto verkaufen, denn auf dem Privatmarkt ist jeder Verkauf immer mit Risiken verbunden, da man auch für gebrauchte Autos eine Gewährleistung, wenn auch keine Garantie, geben muss.

Diese Gewährleistung richtet sich auf den Zustand des Fahrzeuges bei Verkauf und sollte dieser Zustand sich kurz nach dem Verkauf ändern, so kann man schnell in eine juristische Bedrängnis kommen und muss trotz Ausschließungsklausel Gewährleistung für sein altes Fahrzeug geben.

All das kann man umgehen, wenn man Autoankauf-Grevenbroich kontaktiert: 0176 2045 0358 oder https://www.autoankauf-schumacher.de/autoankauf-grevenbroich/

Pressekontaktdaten:

AutoAnkauf Schumacher

Boyer Str. 36

45329 Essen

Ansprechpartner: Khaldoun Bourhan

Telefon +49 176 2045 0358

Web: https://www.autoankauf-schumacher.de