M&K Sound V+ Series Subwoofer: Bässe wie im Kino

M&K Sound präsentiert mit den Subwoofern V10+ und V12+ grundlegend überarbeitete Versionen seiner erfolgreichen Subwoofer für Heimkino-Anwendungen. Noch kompaktere Gehäuse gepaart mit einem formschönen Design machen sie zu attraktiven Einrichtungsgegenständen, die sich nahtlos in Wohnlandschaften jeder Stilrichtung einfügen. Gleichzeitig erweitern leistungsstärkere Class-D-Endstufen den Frequenzbereich bis hinab zu beeindruckenden 20 Hertz. Darüber hinaus ergänzt der dänische Kinosound-Spezialist die Serie um den größeren V15+, der auch üppig dimensionierte Heimkinos mit Bässen versorgt. V12+ und V15+ sind als echte Referenz-Subwoofer mit dem begehrten THX Label zertifiziert und lassen sich umfangreich per App steuern.

Hamburg, 03. Mai 2022 – Mit V10+ und V12+ stellt M&K Sound grundlegend überarbeitete Versionen seiner V Serie Subwoofer vor, die schon bisher Maßstäbe im Heimkino-Bereich gesetzt haben. Zudem wird die Baureihe durch das größere Modell V15+ neu aufgestellt, das nun auch THX zertifizierte Tieftonerlebnisse in Räumen bis zu 84 Kubikmetern Volumen ermöglicht.

Echter Cinema-Sound direkt zu Hause

Lautsprecher von M&K Sound sind nicht nur in unzähligen Kinos aus aller Welt zu finden, sondern dienen auch in den besten Film-Mischstudios als unbestechliche Referenz. Die neuen Subwoofer V10+, V12+ und V15+ realisieren das markerschütternde Tiefbass-Erlebnis eines sorgfältig eingemessenen Kinos auch im heimischen Wohnzimmer. Während V10+ und V12+ weiterentwickelte Versionen der schon bisher erhältlichen Modelle V10 und V12 darstellen, kam der V15+ neu hinzu und ermöglicht mit seinem 15-Zoll Langhub-Treiber auch in großen Räumen beeindruckende Bassgewitter bis hinab zu 20 Hertz. V12+ und V15+ sind THX zertifiziert und gewährleisten damit eine Tiefton-Performance, die exakt der Intention des Mischtonmeisters im Studio entspricht. Angesichts dieser Referenz-Qualitäten ist es nur folgerichtig, dass die Subwoofer der V+ Serie von M&K Sound auch bei hochwertiger Musikwiedergabe mit Tiefgang, Impulstreue und Linearität überzeugen. Egal ob Heimkino oder Musikgenuss: V+ Subwoofer legen das Fundament für ein vollumfängliches Klangerlebnis.

Wohnraumfreundliches Design

Kino-Subwoofer werden üblicherweise in die Wand eingebaut und müssen kaum Kompromisse bezüglich Größe und Bauform machen. Mit der V+ Serie treten die Ingenieure vom M&K Sound den Beweis an, dass sich – entsprechende Erfahrung vorausgesetzt – eine vergleichbare Performance auch in einem wohnraumfreundlichen Format realisieren lässt. Mit abgerundeten Ecken, einer sich elegant nach hinten verjüngenden Form und edlen Lackierungen in Matt-Schwarz oder Matt-Weiß integrieren sich die neuen V+ Subwoofer stilsicher in jedes Wohnambiente. Ihre geschlossenen Gehäuse weisen in Höhe, Breite und Tiefe exakt die gleiche Kantenlänge auf und sind nur unwesentlich größer als die jeweils verbauten Treiber. Dabei lässt sich nicht nur der kompakte V10+ unauffällig platzieren, denn V12+ und V15+ verfügen über umfangreiche, per App steuerbare Korrekturfunktionen, die eine akkurate Basswiedergabe auch bei einer akustisch weniger günstigen Aufstellung ermöglichen. Aber genau genommen ist dies gar nicht nötig, denn mit ihren eleganten über Magnete fixierten Metall-Schutzgittern sehen die V+ Subwoofer von M&K Sound so gut aus, dass es keinerlei Grund gibt sie zu verstecken.

Die Technologie der Profis

Ausgereifte Langhub-Chassis in bester M&K Sound Tradition und vibrationsarme, optimal auf die jeweilige Treibergröße abgestimmte geschlossene Gehäuse machen V+ Subwoofer zu äußerst präzisen Werkzeugen. Für beste Impulswiedergabe und eine noch tiefer liegende untere Grenzfrequenz wurden die Class-D-Verstärkermodule gegenüber den Vorgängermodulen maßgeblich weiterentwickelt. Musste der bisher erhältliche V10 noch mit 200 Watt auskommen, so leistet der V10+ nun 300 Watt Dauer- und 600 Watt Impulsleistung während der V12+ von 300 Watt auf 400 beziehungsweise 800 Watt gesteigert wurde. Der 15 Zoll Treiber des neu vorgestellten V15+ kann sogar auf üppige 500 Watt Dauer- und 1000 Watt Impulsleistung zurückgreifen. Alle Subwoofer der V+ Serie bieten nun eine akkurate Wiedergabe bis hinab zu ultratiefen 20 Hertz.

THX: zertifizierte Referenzqualität

Schon im Kino-Bereich ist das begehrte THX-Label alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Zu streng sind die Qualitäts-Standards, die der Kinosound-Vorreiter voraussetzt, um sicherzustellen, dass das Klangbild in jedem Detail den Vorstellungen der Film-Produzenten entspricht. Umso bemerkenswerter ist die Tatsache, dass es M&K Sound geschafft hat, auch mit kompakten Subwoofern für den Heimgebrauch die Vorgaben für eine THX Zertifizierung erreichen – doch mit den beiden großen Modellen der V+ Serie ist dieses Kunststück meisterhaft gelungen. So ist der V12+ nach THX Certified Selected für Abhörräume bis zu einem Volumen von bis zu 56 Kubikmetern qualifiziert während der V15+ mit seinem THX Certified Ultra Label sogar in Heimkino-Refugien bis zu einer Größe von 84 Kubikmetern Tieftonerlebnisse der Spitzenklasse gewährleistet.

Komfortable App-Steuerung

Nirgends kann man die Anpassung eines Subwoofers an den Raum besser beurteilen als am Hörplatz, und mit den Modellen V12+ und V15+ von M&K Sound wird dieser Traum Wirklichkeit. Die für iOS und Android verfügbare M&K App verbindet sich über Bluetooth mit den Subwoofern und erlaubt die unmittelbare Steuerung von Frequenzweiche, Delay, Phasenlage und Pegel direkt von der Hörposition aus. Darüber hinaus verfügt die M&K App über eine professionelle automatische Einmess-Funktion und kann sogar mehrere installierte Subwoofer gleichzeitig steuern. Auch wenn diese Automatik herausragende Ergebnisse ermöglicht, könnten erfahrene Nutzer den Wunsch verspüren, die Performance Ihres Systems darüber hinaus individuell an persönliche Vorlieben anzupassen. Auch hierfür ist die M&K App bestens gerüstet: Ein vierbändiger vollparametrischer Equalizer bietet die gesamte Kontrolle über jedes noch so kleine klangliche Detail.

Preise und Verfügbarkeit

Die Subwoofer V10+, V12+ und V15+ von M&K Sound sind ab sofort im Fachhandel erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer betragen 1.650,00 Euro für den V10+, 2.150,00 Euro für den V12+ sowie 3.420,00 Euro für den V15+.

Das Unternehmen M&K Sound

Die Lautsprecher-Systeme und Subwoofer von M&K Sound verfolgen ein einziges Ziel: die verfälschungsfreie Wiedergabe von Audio. Als Erfinder des Subwoofer-Satelliten-Konzepts hat sich M&K Sound bereits in den 1970er Jahren genau mit der Abstimmung komplexer Setups aus mehreren Lautsprechern befasst. Diese Expertise ist heute sowohl in den Stereo-Systemen als auch in umfangreicheren Surround-Aufbauten zu spüren, die dank Timbre-Matching eine außergewöhnlich realistische Klangwelt erschaffen. Nicht ohne Grund setzen professionelle Klangschaffende führender Filmstudios bei ihrer Arbeit an Blockbustern wie Star Wars (Episode I bis III), King Kong oder Fluch der Karibik auf die Wiedergabequalitäten von M&K Sound. Vom Musik- bis zum Filmgenuss bietet M&K Sound Lautsprecher, die mit atemberaubender Klangtreue jeden Hörer in ihren Bann ziehen.

www.mksound.com

Das Unternehmen Audio Reference

Die Faszination guter Musikwiedergabe, brillanter Bilder und handwerklich perfekt gearbeiteter Produkte: Seit über 20 Jahren steht die Audio Reference GmbH für erstklassige Beratung und fachkundige Betreuung des deutschen Fachhandels im Segment High-End-Audio. Unter der Vorgabe „Der Ton macht die Musik“ strebt das von Mansour Mamaghani gegründete Unternehmen stets danach, die weltbesten Hersteller in Deutschland exklusiv über ein ausgewähltes Händlernetz zu vertreiben. Zum Markenportfolio von Audio Reference gehören die renommierten Hersteller Audio Research, Basscontinuo, Dan D’Agostino, EAT, GOERTZ, KRELL, MERIDIAN AUDIO, Millennium, Miller & Kreisel, Starke Sound, Sumiko Tonabnehmer, Velodyne Acoustics, Wilson Audio und Yter.

www.audio-reference.de

