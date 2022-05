Autoankauf in Schweinfurt – nicht nur für Studenten

In der Uni- und Studentenstadt Schweinfurt fahren viele Studenten ein altes Auto und wollen sich dessen manchmal sorgenfrei und ohne Gewährleistung entledigen. Hier hilft der Autoankauf-Schweinfurt mit seinen Diensten als Autoankauf und bietet – nicht nur Studenten, sondern jedermann – die Möglichkeit, ihr altes und vielleicht defektes Auto abzustoßen und dabei noch ein paar Euro einzustreichen.

Denn oftmals muss man für die Entsorgung eines defekten oder alten Fahrzeuges sogar noch Verschrottungsgebühren zahlen und muss auch die Abmeldekosten aufbringen.

Diese Kosten entfallen bei dem Verkauf an Autoankauf-Schweinfurt, hingegen wird sogar noch ein zeitwerter Preis für das alte KFZ gezahlt: man gewinnt also doppelt, denn man spart nicht nur die Entsorgungs- und Abmeldekosten, sondern kann sogar noch ein paar Euro mit dem Verkauf des Fahrzeuges an Autoankauf-Schweinfurt verdienen.

Autoankauf-Schweinfurt hilft aus Notlage

Wer zum Beispiel in Schweinfurt nach einer rauschenden Partynacht mal die Leine losgelassen hat und sein altes Auto, dessen TÜV bald abgelaufen ist, in die Böschungen der Leine gesteuert hat und nun nicht weiß, wie er sein Auto loswerden soll und es vor allem vom Ufer der Leine befreit, der ist gut beraten, Autoankauf-Schweinfurt zu kontaktieren. Autoankauf-Schweinfurt holt das alte Fahrzeug aus der Böschung, transportiert es per Tieflader ab und regelt auch – kostenfrei – die Abmeldeformalia.

Zusätzlich gibt es von Autoankauf-Schweinfurt noch einen angemessenen Betrag in bar für das verunglückte und nicht mehr fahrbereite Auto.

Alternativ steht dem Besitzer des defekten Autos die Möglichkeit zur Verfügung, das Auto gebührenpflichtig abschleppen zu lassen und es – ebenfalls mit Kosten verbunden – entsorgen zu lassen.

Autoankauf-Schweinfurt kauft alle Fahrzeuge

Autoankauf-Schweinfurt hilft aber nicht nur in einer derart misslichen Lage, sondern kauft jedwedes Auto an; auch für gute, gepflegte Gebrauchtwagen wird ein Höchstpreis gezahlt.

Dabei ist es egal, ob es sich um einen Sportwagen, eine Limousine oder einen Transporter handelt: Autoankauf-Schweinfurt kauft jeden Fahrzeugtyp und transportiert diesen sofort nach Kauf ab.

Fragen Sie einfach unverbindlich telefonisch nach einer Preisauskunft für Ihren Gebrauchtwagen und überzeugen Sie sich von den fairen Preisen, die Autoankauf-Schweinfurt zahlt.

Mehr Infos unter https://www.kfz-ankauf-export.de/autoankauf-schweinfurt/

