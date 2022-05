Promotionbasis-App unterstützt Promoter bei der Jobsuche und Bewerbung

Kiel, Mai 2022 – Nach dem großen Relaunch der Job-Plattform promotionbasis.de, hat die Promotionbasis GmbH eine Android-App für Jobsuchende auf den Markt gebracht. Jobsuchende können schnell und einfa

Die kostenlose App für Android sorgt für eine einfache und bequeme Jobsuche per Smartphone. Individuelle Filtereinstellungen zur Umkreissuche, Aktivität, Branche, Beschäftigungsart, Zeitraum oder Vergütung zeigen die für den Nutzer relevanten Jobs in der Jobauflistung, auf die diese sich direkt bewerben oder für spätere Bewerbungen auf die Merkliste setzen können. Die bei der Bewerbung übermittelte Sedcard wird automatisch aus den hinterlegten Profil-Daten auf promotionbasis.de erstellt und kann jederzeit eingesehen und heruntergeladen werden. Sämtliche Profil-Daten wie Kontaktdaten, Fremdsprachenkenntnisse, Aktionserfahrungen sowie Bilder und Dokumente können in der Sedcard hinterlegt werden, sodass mit einer Bewerbung ein attraktives und aussagekräftiges Personalprofil an den Inserenten/Jobanbieter übermittelt wird.

Jobsuchende profitieren mit der kostenlosen Promotionbasis-App u. a. von täglich neuen Jobangeboten von angesehenen Unternehmen und Agenturen, individuellen Filtereinstellungen bei der Jobsuche sowie einem integrierten Buchhaltungsprogramm (Byll.de), mit dem Rechnungen einfach und schnell erstellt und verwaltet werden können.

„Wir freuen uns sehr, Promotern, Host/Hostessen und Eventpersonal die Jobsuche mit unserer App noch bequemer zu machen. Durch die individuellen Filtereinstellungen bekommt der Nutzer Promotionjobs, Messejobs oder Eventjobs, die ihn auch wirklich interessieren“, so Dr. Oliver Pye, Geschäftsführer der Promotionbasis GmbH.

Als kleiner Ausblick kann jetzt bereits verkündet werden, dass Jobsuchende zukünftig auch Einsatzinformationen über die App bekommen werden. Ebenso können diese ihre Stammdaten ändern und Bewerbungsvideos erstellen. Auch die Einsatzdurchführung wird zukünftig über die App unterstützt.

Die überarbeitete Promotionbasis-App ist ab sofort für Android-Geräte erhältlich.

Android: Zur Promotionbasis-App im Google Play Store

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Promotionbasis GmbH

Herr Promotionbasis GmbH Presseabteilung

Sophienblatt 44-46

24114 Kiel

Deutschland

fon ..: 0431-66675810

web ..: https://www.promotionbasis.de

email : pressearbeit@promotionbasis.de

promotionbasis.de ist die große deutschsprachige Ressource für Informationen und Jobs aus dem Promotion-, Messe- und Eventbereich für Promoter, Hostessen/Hosts und Event-Personal. Seit der Gründung 2002 finden mehr als 700.000 angemeldete Jobsuchende passende Promotion-Jobs, Messe-Jobs oder Event-Jobs auf der übersichtlichen und leistungsstarken Jobbörse. Mehr als 6.000 Agenturen und Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrauen auf die Leistungen von promotionbasis.de.

Pressekontakt:

Promotionbasis GmbH

Herr Promotionbasis GmbH Presseabteilung

Sophienblatt 44-46

24114 Kiel

fon ..: 0431-66675810

web ..: https://www.promotionbasis.de

email : pressearbeit@promotionbasis.de