Risikofrei Gebrauchtwagen verkaufen in Passau

Wenn das alte Auto sich nicht – getuned als Classic Car – für die Bühne der Passau Motor Show am Gruga-Park eignet, es auch als Prunkgartls“ von Schloss Neuburg am Inn nicht in Frage kommt und man es so schnell wie möglich quitt werden will, bietet Autoankauf Passau in Passau das Passau der Sorgen um das gebrauchte Fahrzeug an.

Autoankauf Passau ermöglicht den unbürokratischen und schnellen Ankauf von Gebrauchtwagen in jedem Zustand zu fairen und maximalen Preisen – sei es, dass das Fahrzeug keinen gültigen TÜV mehr hat, dass es einen Motor- oder Unfallschaden hat oder sonstwie funktionsuntüchtig ist.

Autoankauf statt Schrottpresse

Man kann sich sich den Weg und die Kosten für die Schrottpresse sparen und stattdPassau Autoankauf Passau kontaktieren, wenn man sein Altfahrzeug schnell, sicher und ohne Garantiegewährung loswerden will.

Denn wer weiß schon, dass man zum Beispiel als Sebständiger Garantie auf seinen Gebrauchtwagen geben muss? Oder dass man, wenn man alle Mängel nicht vertraglich exkludiert, dennoch für später auftretende Schäden aufkommen muss?

Mit dem Verkauf des Gebrauchtwagens an Autoankauf Passau vermeidet man all diese Risiken und erhält dennoch einen guten Preis für sein Altfahrzeug, denn Autoankauf Passau exportiert die angekauften Autos. Im Ausland werden die Autos wieder fahrtüchtig gemacht und sinnvoll eingesetzt.

Insbesondere, wenn es sich um viertürige Autos oder Dieselfahrzeuge handelt, zahlt Autoankauf Passau Höchstpreise, da diese Fahrzeuge für den Export sehr gefragt sind.

Autoankauf statt Inzahlungnahme

Insbesondere, wenn man sich ein Neufahrzeug zulegt, zahlen Neuwagenhändler meist viel zu wenig bei der Inzahlungnahme des gebrauchten Autos. Ohne eine Inzahlungnahme könnte man einen wesentlich höheren Rabatt für das Neufahrzeug aushandeln.

Ein Autoankauf durch Autoankauf Passau lohnt sich jedoch nicht nur bei schadhaften Autos oder Autos mit hoher Kilometerleistung; auch für gute und gepflegte Gebrauchtwagen erzielt man mehr als bei einer Inzahlungnahme des Altfahrzeuges.

Autoankauf statt Privatverkauf

Mit einem Privatverkauf über Kleinanzeigen, über das Internet oder einen Automarkt kommen alleine für das Offerieren des Gebrauchtwagens bereits Kosten auf den Anbieter zu, die sich nach und nach summieren können, ohne dass das gebrauchte Auto einen Käufer findet.

Durch eine Kontaktaufnahme zu Autoankauf Passau vermeidet man das langwierige Suchen eines Käufers und eventuelle Risiken beim Verkauf; das Fahrzeug wird abgeholt und der maximale Preis, den man erzielen kann, wird sofort in bar ausgezahlt.

Mehr Infos unter http://www.autoankauf-passau.de/

Pressekontaktdaten:

– Autoankauf Passau –

Königstraße 203

DE-70173 Stuttgart

Germany

Mervies Landreas

Telefon: 0157 50 93 4959

E-Mail: info@auto-ankauf-passau.de