Das ELA Excellence Resort Belek feiert sein Debüt bei Sonnenschein am Mittelmeer

Nach monatelangen und umfangreichen Renovierungen begrüßt das ELA Excellence Resort seit letztem Monat endlich wieder seine Gäste und verspricht mit einem neuen Konzept einen wahrhaft exzellenten Aufenthalt an der türkischen Riviera.

Hannover/Belek, 3. Mai 2022 | (kms) – Alles neu macht der… April! Nach mehreren Monaten Winterpause und umfangreichen Erneuerungen öffnete das ELA Excellence Resort Belek im April wieder seine Türen und freut sich auf zahlreiche alte und neue Gäste, die sich eine luxuriöse und exklusive Auszeit in dem neu gestalteten Resort gönnen möchten. Durch ein speziell entwickeltes Konzept und viele exklusive Angebote gibt es für alle Besucher Neues zu erleben, sei es nachhaltig, sportlich, kulinarisch oder einfach auf der Suche nach Erholung.

Wellbeing im ELA Excellence Resort

Einer der wichtigsten Ansätze des neuen ELA ist der, dass die Gäste sich rundum wohlfühlen sollen. Dieses Wohlbefinden beginnt beim eigenen Körper und Geist. Zu dem Wellbeing-Konzept des ELAs gehören nicht nur das große ElaZen Spa, das verschiedenste Gesichts- und Körperbehandlungen, Bäder, Saunen und vielfältige Entspannungskurse bietet, sondern auch die kreativen Ideen in der Gastronomie: Das Manav, das im Herzen des Resorts platziert ist, bietet seinen Besuchern den ganzen Tag lang frisches Obst und Gemüse und bereitet die besten Smoothies und Detox-Drinks der Umgebung zu. Der größere Hunger kann abends im La Sante auf eine gesunde Art und Weise gestillt werden: Mit ausschließlich lokalen und biologischen Zutaten zaubern die Köche des A la Carte Restaurants ihren Gästen vegane und vegetarische Köstlichkeiten, bei denen auch Nicht-Vegetarier ein neues Lieblingsgericht finden könnten.

Fitness für Pool-Liebhaber

Und auch für diejenigen, die ihren Urlaub gerne aktiver verbringen und den Körper in Schwung bringen möchten, hat das ELA Excellence Resort ein vielfältiges Programm, das von Experten entwickelt wurde, und Bewegung zu einem einzigen Vergnügen macht. Ein Highlight sind zum Beispiel die verschiedenen Fitnesskurse, die im Wasser stattfinden: Beim Aqua Jumping werden kleine Trampoline im Wasser aufgestellt und für Übungen genutzt, beim Aqua Bike gibt es ein Unterwasser-Spinning und beim Aqua Subboarding können sich die Teilnehmer bei guter Musik und professioneller Begleitung auf einen unterhaltsamen Kurs auf Boards auf der Wasseroberfläche freuen.

Exzellente Unterhaltung kombiniert mit kulinarischen Genüssen

Um tagsüber kulinarische Eindrücke zu sammeln und die Abende gemeinsam bei gutem Essen und erfrischenden Drinks ausklingen zu lassen, bietet das ELA Excellence Resort ein abwechslungsreiches Programm, das Kulinarik mit Unterhaltung verbindet: das sogenannte „Gusto-Enjoyment“-Konzept. Von Koch-Präsentationen in einem der Restaurants und Live-Shows direkt am Strand bis hin zu griechischen Musik- und Tanzabenden im Galata Beach Club mit kreativen Drinks wie Watermelon Mojito, Lemon Drop Martini oder Cardamom Berry Smash – hier kommt garantiert jeder Gast auf den (kulinarischen) Geschmack.

Exklusive Erlebnisse für die Kleinsten

Damit auch die jüngsten Gäste des ELA Excellence Resorts Belek auf Ihre Kosten kommen, wurde eine einzigartige Welt, die Everland Kids World, speziell für Kinder und Jugendliche entwickelt. Unter dem Aspekt des „Edutainment“ werden hier Lernen und Spaß auf eine altersgerechte Art und Weise verbunden. Es werden zum Beispiel sportliche Wettbewerbe für Kinder, coole Strandpartys für Jugendliche oder auch spannende Workshops für alle neugierigen kleinen Entdecker angeboten.

Luxuriöse Unterkünfte für echtes VIP-Feeling

Ein besonderes Highlight im neuen ELA Excellence Resort Belek sind die Villen und die Lake Houses. Wer seinen Urlaub in einer Villa ELA Palace verbringt, dem wird ein absoluter Luxusurlaub versprochen: Die Villa ist mit einem privaten 65m² großen Pool ausgestattet, einem Jacuzzi zum Entspannen, und für Hammam-Liebhaber sogar mit einem eigenen traditionell türkischen Bad. Aber nicht nur die Ausstattung ist luxuriös, sondern auch der VIP-Service, der zu jeder Villa gehört. Gäste erhalten unter anderem einen VIP-Flughafen-Transfer, einen 24 Stunden Butler Service und eine private Strandsuite am Meer – keine Wünsche bleiben offen.

Nachhaltigkeit – auch im Urlaub

Bei dem Luxus und allen Annehmlichkeiten, die den Gästen im ELA Excellence geboten werden, verliert ein wichtiger Punkt des neuen Konzepts nie seine Wichtigkeit: Die Nachhaltigkeit. Da ein Urlaub ohne Natur kein Urlaub ist, trägt auch das ELA Excellence Resort zu einer Verringerung seiner CO2-Bilanz bei. So sind beispielsweise alle Produkte, die im Resort verwendet werden, frei von Tierversuchen und in natürlichen, recyclebaren Materialien verpackt und die Menüs der Restaurants werden digital auf Tablets präsentiert. Und auch die Zimmer sind „intelligenter“ geworden: mithilfe von verschiedenen Online-Messungen und Funktionen wird so jeder Aufenthalt bestmöglich gestaltet, um die Gäste stets glücklich zu machen.

Das neue ELA EXCELLENCE Resort Belek gehörte schon bisher als ELA Quality Resort Belek mit 583 exklusiven Zimmern, Suiten und Villen zu den besten Luxusresorts in der Türkei. Das neue Resort zeichnet sich durch ein Konzept aus, welches genauestens auf die Bedürfnisse von Urlaubern aller Art zugeschnitten ist. So können sich Gäste aller Altersgruppen auf einzigartige kulinarische Erlebnisse, vielfältige Unterhaltungsmöglichkeiten, zahlreiche Fitnessoptionen, auf ein exklusives Spa und vieles mehr freuen. In der EVERLAND Kids World erwartet Kinder und Jugendliche ein ganz besonderes Konzept, für das das Resort bereits mehrfach ausgezeichnet wurd.e Belek gehört zu den beliebtesten Zielen für deutsche Touristen in der Türkei. Seine Lage an der türkischen Riviera, der feine Sandstrand und das umfangreiche Kulturangebot machen den Ort gleichermaßen attraktiv für Familien, Paare und aktive Reisende. Das ELA EXCELLENCE Resort ist lediglich 35 Minuten vom internationalen Flughafen Antalya entfernt. Weitere Informationen über das ELA EXCELLENCE Resort Belek finden Sie im Internet unter www.elahotels.com

